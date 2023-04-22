WFO DALLAS / FT. WORTH Warnings, Watches and Advisories for Saturday, April 22, 2023 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 162 NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX 242 PM CDT SAT APR 22 2023 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 162 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS COMANCHE CORYELL HAMILTON LAMPASAS MILLS THIS INCLUDES THE CITIES OF COMANCHE, COPPERAS COVE, DE LEON, GATESVILLE, GOLDTHWAITE, HAMILTON, HICO, AND LAMPASAS. IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS BLANCO BURNET GILLESPIE LLANO THIS INCLUDES THE CITIES OF BLANCO, BURNET, FREDERICKSBURG, AND LLANO. _____ Copyright 2023 AccuWeather