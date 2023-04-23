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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, April 23, 2023

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 164

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

913 AM CDT SUN APR 23 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 164 REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ARANSAS BEE BROOKS

CALHOUN CAMERON DUVAL

GOLIAD HIDALGO JIM HOGG

JIM WELLS KENEDY KLEBERG

LA SALLE LIVE OAK MCMULLEN

NUECES REFUGIO SAN PATRICIO

STARR VICTORIA WEBB

WILLACY ZAPATA

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