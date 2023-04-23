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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, April 23, 2023

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 164

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

623 AM CDT SUN APR 23 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 164 REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ARANSAS ATASCOSA BEE

BEXAR BROOKS CALHOUN

CAMERON DEWITT DIMMIT

DUVAL FRIO GOLIAD

HIDALGO JIM HOGG JIM WELLS

KARNES KENEDY KLEBERG

LA SALLE LIVE OAK MCMULLEN

MAVERICK MEDINA NUECES

REFUGIO SAN PATRICIO STARR

UVALDE VICTORIA WEBB

WILLACY WILSON ZAPATA

ZAVALA

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