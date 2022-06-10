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TX WFO SHREVEPORT Warnings, Watches, and Advisories

WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Friday, June 10, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 342

NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA

1129 AM CDT FRI JUN 10 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 342 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS CANCELS 4 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS

UNION

IN SOUTHWEST ARKANSAS

COLUMBIA LAFAYETTE MILLER

IN TEXAS THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

BOWIE CASS

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BRADLEY, EL DORADO,

HUGHES SPRINGS, LEWISVILLE, LINDEN, MAGNOLIA, QUEEN CITY, STAMPS,

TEXARKANA, AND TEXARKANA.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 342 REMAINS VALID UNTIL 3 PM CDT THIS

AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 17 PARISHES

IN NORTH CENTRAL LOUISIANA

CALDWELL GRANT JACKSON

LA SALLE LINCOLN OUACHITA

UNION WINN

IN NORTHWEST LOUISIANA

BIENVILLE BOSSIER CADDO

CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES

RED RIVER SABINE WEBSTER

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

HARRISON MARION PANOLA

SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY,

CARTHAGE, CENTER, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG,

FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HOMER,

JEFFERSON, JENA, JONESBORO, LOGANSPORT, MANSFIELD, MANY,

MARSHALL, MARTIN, MIDWAY, MINDEN, MONROE, MONTGOMERY,

NATCHITOCHES, OLLA, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON,

SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, WINNFIELD,

AND ZWOLLE.

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Copyright 2022 AccuWeather

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