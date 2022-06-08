WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 8, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 332 NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA 1106 AM CDT WED JUN 8 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 332 IN EFFECT UNTIL 5 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHWEST ARKANSAS HEMPSTEAD HOWARD LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHEAST OKLAHOMA MCCURTAIN IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS BOWIE RED RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, BOGATA, BROKEN BOW, CLARKSVILLE, DE QUEEN, DIERKS, HOPE, IDABEL, MINERAL SPRINGS, NASHVILLE, PRESCOTT, TEXARKANA, AND TEXARKANA. IN NORTH CENTRAL TEXAS FANNIN LAMAR THIS INCLUDES THE CITIES OF BONHAM AND PARIS. _____ Copyright 2022 AccuWeather