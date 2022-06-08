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TX WFO NORMAN Warnings, Watches, and Advisories

WFO NORMAN Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 8, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 330/331

NATIONAL WEATHER SERVICE NORMAN OK

1026 AM CDT WED JUN 8 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 331 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS CANCELS 5 COUNTIES

IN CENTRAL OKLAHOMA

CLEVELAND LINCOLN OKLAHOMA

IN SOUTHWEST OKLAHOMA

COTTON TILLMAN

IN TEXAS THIS CANCELS 4 COUNTIES

IN NORTHERN TEXAS

FOARD HARDEMAN KNOX

WILBARGER

THIS INCLUDES THE CITIES OF CHANDLER, CROWELL, DAVENPORT,

FREDERICK, KNOX CITY, MEEKER, MOORE, MUNDAY, NORMAN,

OKLAHOMA CITY, PRAGUE, QUANAH, STROUD, TEMPLE, VERNON, WALTERS,

AND WELLSTON.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 331 REMAINS VALID UNTIL 1 PM CDT THIS

AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

MCCLAIN POTTAWATOMIE

IN EAST CENTRAL OKLAHOMA

PONTOTOC SEMINOLE

IN SOUTHEAST OKLAHOMA

ATOKA BRYAN COAL

HUGHES JOHNSTON MARSHALL

IN SOUTHERN OKLAHOMA

CARTER GARVIN JEFFERSON

LOVE MURRAY STEPHENS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

ARCHER BAYLOR CLAY

WICHITA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARCHER CITY, ARDMORE, ATOKA,

BLANCHARD, COALGATE, DAVIS, DUNCAN, DURANT, HENRIETTA,

HOLDENVILLE, HOLLIDAY, KINGSTON, LAKESIDE CITY, LINDSAY, MADILL,

MARIETTA, NEWCASTLE, PAULS VALLEY, PURCELL, RINGLING, RYAN,

SCOTLAND, SEMINOLE, SEYMOUR, SHAWNEE, SHEPPARD AFB, SULPHUR,

THACKERVILLE, TISHOMINGO, WAURIKA, WETUMKA, WEWOKA,

WICHITA FALLS, AND WYNNEWOOD.

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Copyright 2022 AccuWeather

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