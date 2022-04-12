WFO DALLAS \/ FT. WORTH Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, April 12, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 110\/112 NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX 419 PM CDT TUE APR 12 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 110 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS COMANCHE HAMILTON MILLS IN NORTH CENTRAL TEXAS EASTLAND ERATH HOOD JACK PALO PINTO PARKER SOMERVELL STEPHENS WISE YOUNG THIS INCLUDES THE CITIES OF BRECKENRIDGE, BRIAR, BRIDGEPORT, CISCO, COMANCHE, DE LEON, DECATUR, DUBLIN, EASTLAND, GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRAHAM, GRANBURY, HAMILTON, HICO, JACKSBORO, MINERAL WELLS, OAK TRAIL SHORES, OLNEY, RANGER, STEPHENVILLE, AND WEATHERFORD. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 112 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES ANDERSON BELL BOSQUE CORYELL FALLS FREESTONE HENDERSON HILL LAMPASAS LEON LIMESTONE MCLENNAN MILAM ROBERTSON DALLAS ELLIS JOHNSON KAUFMAN NAVARRO ROCKWALL TARRANT VAN ZANDT THIS INCLUDES THE CITIES OF ARLINGTON, ATHENS, BUFFALO, BURLESON, CALVERT, CAMERON, CANTON, CENTERVILLE, CLEBURNE, CLIFTON, COPPERAS COVE, CORSICANA, DALLAS, EDGEWOOD, ENNIS, FAIRFIELD, FORNEY, FORT HOOD, FORT WORTH, FRANKLIN, GATESVILLE, GRAND SALINE, GROESBECK, GUN BARREL CITY, HEARNE, HEATH, HILLSBORO, JEWETT, KAUFMAN, KILLEEN, LAMPASAS, MARLIN, MERIDIAN, MEXIA, MIDLOTHIAN, NORMANGEE, OAKWOOD, PALESTINE, ROCKDALE, ROCKWALL, TEAGUE, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, VAN, WACO, WAXAHACHIE, WILLS POINT, AND WORTHAM. The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for... Central Hamilton County in central Texas... Southern Erath County in north central Texas... West central Bosque County in central Texas... Southeastern Comanche County in central Texas... * Until 515 PM CDT. * At 418 PM CDT, severe thunderstorms were located near Hico and Hamilton, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include... Dublin, Hamilton, Hico, Iredell and Cranfills Gap. PRECAUTIONARY\/PREPAREDNESS ACTIONS... A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM CDT for central Texas. For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. _____ Copyright 2022 AccuWeather