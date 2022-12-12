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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, December 13, 2022

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TORNADO WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 578

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

825 PM CST MON DEC 12 2022

TORNADO WATCH 578 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CST FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH

DONLEY GRAY HANSFORD

HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB

OCHILTREE ROBERTS WHEELER

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 578 IN

EFFECT UNTIL 1 AM CST TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA

BEAVER TEXAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN THE PANHANDLE OF TEXAS

ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH

DONLEY GRAY HANSFORD

HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB

OCHILTREE ROBERTS WHEELER

THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOOKER, BORGER, BRISCOE,

CANADIAN, CLARENDON, CLAUDE, CODMAN, DOZIER, FARNSWORTH, FOLLETT,

FORGAN, GLAZIER, GOODNIGHT, GRUVER, GUYMON, HIGGINS, KINGSMILL,

LAKE MARVIN, LELA, LORA, LUTIE, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PANTEX,

PERRYTON, SAMNORWOOD, SHAMROCK, SKELLYTOWN, SPEARMAN, TWITTY,

WAKA, WASHBURN, WAYSIDE, WELLINGTON, WHEELER, WHITE DEER,

AND WOLF CREEK PARK.

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