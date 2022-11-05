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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Saturday, November 5, 2022

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TORNADO WATCH

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 563

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

140 AM CDT SAT NOV 05 2022

TORNADO WATCH 563 REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 AM CDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

JASPER NEWTON TYLER

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED TORNADO WATCH 563 FOR

THE FOLLOWING AREAS

IN LOUISIANA THIS CANCELS 1 PARISH

IN WEST CENTRAL LOUISIANA

VERNON

IN TEXAS THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN SOUTHEAST TEXAS

JASPER NEWTON TYLER

THIS INCLUDES THE CITIES OF BLEAKWOOD, BUNA, BURKEVILLE, CALL,

FARRSVILLE, FORT POLK, FRED, GIST, HILLISTER, HOLLY SPRINGS,

IVANHOE, JAMESTOWN, JASPER, KIRBYVILLE, LEESVILLE,

MAGNOLIA SPRINGS, MT. UNION, NEWTON, PICKERING, SLAGLE, SPURGER,

TOWN BLUFF, WARREN, WIERGATE, AND WOODVILLE.

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