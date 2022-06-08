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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 8, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 330

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

533 AM CDT WED JUN 08 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 330 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH

DONLEY GRAY HANSFORD

HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB

MOORE OCHILTREE POTTER

RANDALL ROBERTS SHERMAN

WHEELER

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