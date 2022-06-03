TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Friday, June 3, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 304 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 903 PM MDT FRI JUN 03 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 304 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANDREWS BAILEY CASTRO COCHRAN CULBERSON DALLAM DEAF SMITH GAINES HARTLEY HOCKLEY LAMB LOVING MOORE OLDHAM PARMER POTTER RANDALL SHERMAN TERRY WINKLER YOAKUM _____ Copyright 2022 AccuWeather