TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, May 5, 2022 _____ TORNADO WATCH TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 181 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 553 PM CDT THU MAY 05 2022 TORNADO WATCH 181 REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANGELINA BASTROP BELL BLANCO BRAZOS BURLESON BURNET CHEROKEE FALLS FAYETTE GILLESPIE GRIMES HAYS HOUSTON LEE LEON LLANO MADISON MILAM MONTGOMERY NACOGDOCHES PANOLA POLK ROBERTSON RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SAN JACINTO SHELBY TRAVIS TRINITY WALKER WASHINGTON WILLIAMSON THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 181 TO EXPIRE AT 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS BASTROP BLANCO BURNET FAYETTE GILLESPIE HAYS LEE LLANO TRAVIS THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, BASTROP, BLANCO, BURNET, FREDERICKSBURG, GEORGETOWN, GIDDINGS, LA GRANGE, LLANO, AND SAN MARCOS. ...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WEST CENTRAL BLANCO COUNTY WILL EXPIRE AT 600 PM CDT... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 600 PM CDT for south central Texas. _____ Copyright 2022 AccuWeather