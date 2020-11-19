TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Thursday, November 19, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;64;S;13;60%
Abilene Dyess;Clear;62;S;20;49%
Alice;Clear;56;NNE;5;89%
Alpine;Clear;59;WSW;9;46%
Amarillo;Mostly clear;58;SW;15;59%
Angleton;Clear;54;ENE;3;92%
Arlington;Clear;60;S;12;34%
Austin;Clear;61;N;3;75%
Austin Bergstrom;Clear;53;S;3;89%
Bay;Clear;57;Calm;0;97%
Beaumont;Clear;53;E;3;75%
Beeville;Clear;58;E;6;100%
Borger;Cloudy;66;SSW;23;38%
Bowie;Clear;58;S;12;55%
Breckenridge;Clear;63;S;9;59%
Brenham;Clear;54;Calm;0;90%
Bridgeport;Clear;63;S;13;51%
Brownsville;Mostly clear;65;E;6;80%
Brownwood;Partly cloudy;54;SSE;8;76%
Burnet;Clear;60;SSE;5;72%
Canadian;Cloudy;61;SW;9;55%
Castroville;Clear;61;Calm;0;77%
Childress;Clear;62;SSW;23;57%
Cleburne;Clear;55;S;8;58%
College Station;Clear;56;SSE;7;77%
Comanche;Clear;51;S;7;86%
Conroe;Clear;47;Calm;0;83%
Corpus Christi;Mostly clear;62;ESE;7;89%
Corsicana;Clear;57;SSE;12;43%
Cotulla;Clear;62;SE;7;80%
Dalhart;Mostly cloudy;58;SSW;15;42%
Dallas Love;Clear;62;SSE;17;33%
Dallas Redbird;Clear;58;S;10;38%
Dallas/Ft Worth;Clear;62;S;14;36%
Decatur;Clear;59;S;17;48%
Del Rio;Clear;62;ESE;9;59%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;57;SE;6;67%
Denton;Clear;60;S;12;40%
Dryden;Clear;55;N;6;69%
Dumas;Cloudy;61;SW;19;37%
Edinburg;Mostly clear;65;E;1;86%
El Paso;Mostly clear;63;SE;3;41%
Ellington;Mostly clear;59;E;5;87%
Falfurrias;Clear;56;Calm;0;96%
Fort Hood;Clear;60;S;7;70%
Fort Worth;Clear;58;SSE;10;49%
Fort Worth Alliance;Clear;60;S;17;42%
Fort Worth Nas;Clear;63;SSE;7;41%
Fort Worth Spinks;Clear;59;S;12;44%
Fredericksburg;Clear;55;S;6;81%
Gainesville;Clear;55;S;10;45%
Galveston;Clear;69;SE;15;65%
Gatesville;Clear;59;SSE;10;71%
Georgetown;Clear;61;S;8;75%
Giddings;Clear;59;Calm;0;86%
Gilmer;Clear;54;Calm;0;47%
Graham;Clear;59;SSE;9;68%
Granbury;Clear;62;SSE;8;51%
Grand Prairie;Clear;60;S;12;34%
Greenville;Clear;55;SSE;9;47%
Guadalupe Pass;Clear;62;WSW;10;36%
Hamilton;Clear;56;S;10;76%
Harlingen;Partly cloudy;60;Calm;0;89%
Hearne;Clear;53;Calm;0;72%
Hebbronville;Clear;59;SE;3;94%
Henderson;Clear;45;Calm;0;71%
Hereford;Clear;58;SW;16;58%
Hillsboro;Clear;58;SSE;13;48%
Hondo;Clear;60;SSE;8;77%
Houston;Mostly cloudy;63;SE;16;82%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;60;SE;5;86%
Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;63;SE;16;82%
Houston / Southwest Airport;Clear;55;Calm;0;94%
Houston Clover;Mostly clear;59;Calm;0;83%
Houston Hooks;Mostly clear;52;Calm;0;86%
Houston Hull;Clear;59;ESE;5;89%
Houston Intercontinental;Clear;53;E;5;92%
Huntsville;Clear;58;S;5;69%
Ingleside;Mostly clear;67;Calm;0;78%
Jacksonville;Clear;45;SSE;3;77%
Jasper;Clear;47;Calm;0;86%
Junction;Clear;49;Calm;0;73%
Kellyusa Airport;Clear;60;SE;6;83%
Kerrville;Clear;56;SSE;6;86%
Killeen;Clear;60;S;7;70%
Killeen/Ft Hood;Clear;60;S;7;70%
Kingsville Nas;Clear;61;ESE;3;89%
La Grange;Partly cloudy;55;Calm;0;100%
Lago Vista;Clear;58;SE;9;86%
Lancaster;Clear;55;S;6;46%
Laredo;Mostly clear;64;W;6;80%
Llano;Mostly cloudy;55;ESE;5;81%
Longview;Clear;50;S;2;62%
Lubbock;Mostly clear;56;SSW;15;76%
Lufkin;Clear;50;SE;3;58%
Mcallen;Clear;64;ESE;6;80%
Mcgregor;Clear;58;Calm;4;57%
Mckinney;Clear;58;S;13;43%
Mesquite;Clear;54;S;9;49%
Midland;Clear;58;S;16;66%
Midland Airpark;Clear;58;S;16;66%
Midlothian;Clear;55;S;8;47%
Mineola;Clear;54;SSE;3;51%
Mineral Wells;Clear;56;SSE;8;69%
Mount Pleasant;Clear;49;SSE;6;57%
Nacogdoches;Clear;42;Calm;0;82%
New Braunfels;Clear;58;SE;5;86%
Odessa;Clear;58;S;16;66%
Orange;Clear;58;ESE;7;63%
Palacios;Mostly clear;57;NE;7;93%
Palestine;Clear;55;SSE;3;50%
Pampa;Cloudy;61;SSW;26;54%
Pampa / Mesa Vista;Cloudy;63;SW;23;48%
Paris;Clear;47;SSE;8;63%
Pecos;Clear;53;ENE;7;66%
Perryton;Cloudy;61;SSW;20;46%
Plainview;Clear;55;SSW;21;72%
Pleasanton;Clear;59;ESE;3;90%
Port Aransas;Clear;69;E;4;74%
Port Isabel;Clear;64;ESE;4;79%
Port Lavaca;Partly cloudy;63;ENE;6;82%
Randolph AFB;Clear;58;SSE;5;90%
Robstown;Mostly clear;66;E;7;83%
Rockport;Clear;62;Calm;0;100%
Rocksprings;Partly cloudy;56;SSE;10;87%
San Angelo;Clear;57;SSE;9;66%
San Antonio;Clear;60;SE;2;88%
San Antonio Stinson;Clear;58;Calm;0;90%
San Marcos;Clear;57;Calm;0;93%
Seminole;Clear;55;S;8;79%
Sherman-Denison;Clear;60;S;21;36%
Snyder;Clear;57;S;14;66%
Sonora;Clear;55;S;5;71%
Stephenville;Clear;54;S;7;75%
Sulphur Springs;Clear;55;S;7;46%
Sweetwater;Clear;61;S;21;56%
Temple;Clear;58;S;10;66%
Terrell;Clear;51;SSE;7;56%
Tyler;Clear;53;SSE;2;54%
Uvalde;Clear;59;ESE;5;85%
Vernon;Clear;60;SSW;12;58%
Victoria;Mostly clear;59;ENE;3;90%
Waco;Clear;58;S;12;59%
Weslaco;Mostly cloudy;60;Calm;0;87%
Wharton;Clear;58;E;5;88%
Wichita Falls;Clear;59;S;10;62%
Wink;Clear;58;SE;14;71%
Zapata;Cloudy;65;SSE;6;82%
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