TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Saturday, November 7, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;60;SSE;12;83%
Abilene Dyess;Clear;63;SE;15;68%
Alice;Clear;58;N;5;96%
Alpine;Clear;58;W;3;59%
Amarillo;Clear;53;S;8;83%
Angleton;Clear;59;N;3;93%
Arlington;Clear;62;ESE;6;64%
Austin;Clear;63;Calm;0;62%
Austin Bergstrom;Mostly clear;54;Calm;0;86%
Bay;Clear;58;Calm;0;99%
Beaumont;Clear;61;N;3;83%
Beeville;Clear;60;NE;3;94%
Borger;Clear;60;S;22;69%
Bowie;Clear;58;SSE;5;86%
Breckenridge;Clear;63;SE;8;77%
Brenham;Clear;57;Calm;0;94%
Bridgeport;Partly cloudy;58;SE;3;84%
Brownsville;Clear;67;ENE;5;86%
Brownwood;Partly cloudy;57;Calm;3;93%
Burnet;Clear;61;Calm;0;66%
Canadian;Mostly cloudy;58;S;16;86%
Castroville;Clear;63;E;3;75%
Childress;Mostly cloudy;56;SE;9;89%
Cleburne;Clear;61;ESE;12;72%
College Station;Clear;62;E;5;74%
Comanche;Partly cloudy;57;SSE;5;90%
Conroe;Clear;58;Calm;0;86%
Corpus Christi;Mostly clear;65;ENE;7;90%
Corsicana;Clear;59;ESE;8;77%
Cotulla;Clear;64;ESE;5;80%
Dalhart;Mostly cloudy;50;S;10;56%
Dallas Love;Mostly clear;63;ESE;8;62%
Dallas Redbird;Mostly clear;60;SE;9;69%
Dallas/Ft Worth;Clear;59;SE;9;77%
Decatur;Clear;59;ESE;9;77%
Del Rio;Clear;66;ESE;7;67%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;63;ESE;7;70%
Denton;Clear;63;SE;8;64%
Dryden;Clear;62;ESE;6;65%
Dumas;Cloudy;51;Calm;0;81%
Edinburg;Fog;66;N;1;93%
El Paso;Mostly clear;63;ESE;3;26%
Ellington;Clear;63;NE;2;83%
Falfurrias;Mostly clear;57;N;3;100%
Fort Hood;Clear;59;SE;5;66%
Fort Worth;Clear;61;E;7;75%
Fort Worth Alliance;Clear;61;ESE;6;72%
Fort Worth Nas;Clear;62;ESE;8;71%
Fort Worth Spinks;Clear;58;SE;6;76%
Fredericksburg;Clear;50;Calm;0;99%
Gainesville;Clear;57;SE;5;77%
Galveston;Clear;67;NNE;7;84%
Gatesville;Clear;57;Calm;0;76%
Georgetown;Clear;55;Calm;0;83%
Giddings;Clear;58;Calm;0;84%
Gilmer;Mostly cloudy;50;Calm;0;94%
Graham;Clear;59;SE;5;86%
Granbury;Clear;60;ESE;6;78%
Grand Prairie;Clear;62;ESE;6;64%
Greenville;Clear;54;Calm;0;87%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;59;NE;20;38%
Hamilton;Clear;57;SSE;7;89%
Harlingen;Mostly clear;63;E;5;96%
Hearne;Clear;60;Calm;0;78%
Hebbronville;Fog;59;ENE;3;96%
Henderson;Clear;50;Calm;0;94%
Hereford;Clear;55;S;13;62%
Hillsboro;Clear;61;E;10;72%
Hondo;Clear;61;ESE;5;75%
Houston;Mostly clear;66;NE;8;77%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;64;N;3;83%
Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;66;NE;8;77%
Houston / Southwest Airport;Clear;58;Calm;0;100%
Houston Clover;Mostly clear;61;Calm;0;83%
Houston Hooks;Mostly clear;57;Calm;0;89%
Houston Hull;Clear;59;Calm;0;96%
Houston Intercontinental;Mostly clear;60;Calm;0;89%
Huntsville;Clear;57;Calm;0;86%
Ingleside;Clear;65;ENE;3;90%
Jacksonville;Clear;51;E;2;92%
Jasper;Partly cloudy;55;Calm;0;100%
Junction;Clear;60;Calm;0;80%
Kellyusa Airport;Clear;64;ESE;6;82%
Kerrville;Clear;51;Calm;0;89%
Killeen;Clear;59;SE;5;66%
Killeen/Ft Hood;Clear;59;SE;5;66%
Kingsville Nas;Mostly clear;61;NE;6;89%
La Grange;Clear;57;E;1;84%
Lago Vista;Clear;62;SE;6;71%
Lancaster;Clear;55;Calm;0;80%
Laredo;Clear;67;ESE;5;75%
Llano;Mostly cloudy;57;Calm;0;87%
Longview;Clear;54;ESE;1;91%
Lubbock;Mostly clear;56;SSE;6;66%
Lufkin;Clear;56;ENE;6;86%
Mcallen;Clear;68;E;5;83%
Mcgregor;Clear;60;E;6;69%
Mckinney;Clear;61;SE;6;69%
Mesquite;Clear;56;SSE;3;79%
Midland;Clear;61;SSE;14;66%
Midland Airpark;Clear;61;SSE;14;66%
Midlothian;Clear;58;Calm;0;78%
Mineola;Clear;51;E;2;91%
Mineral Wells;Partly cloudy;60;SSE;9;80%
Mount Pleasant;Clear;52;Calm;0;94%
Nacogdoches;Clear;52;Calm;0;92%
New Braunfels;Clear;59;NW;6;77%
Odessa;Clear;62;SSE;15;61%
Orange;Clear;60;N;3;83%
Palacios;Clear;59;NNE;6;96%
Palestine;Clear;62;E;7;77%
Pampa;Cloudy;57;SSE;21;83%
Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;57;SW;5;76%
Paris;Clear;53;E;7;85%
Pecos;Clear;59;E;9;66%
Perryton;Clear;56;S;13;82%
Plainview;Clear;49;SSE;9;80%
Pleasanton;Clear;61;Calm;0;94%
Port Aransas;Clear;69;ENE;6;86%
Port Isabel;Clear;66;ENE;5;84%
Port Lavaca;Clear;66;NE;3;82%
Randolph AFB;Clear;59;Calm;0;86%
Robstown;Clear;60;NE;3;92%
Rockport;Clear;68;NE;5;93%
Rocksprings;Clear;58;SE;5;85%
San Angelo;Clear;60;S;8;74%
San Antonio;Clear;61;ESE;2;87%
San Antonio Stinson;Clear;60;ESE;3;86%
San Marcos;Clear;56;WNW;3;77%
Seminole;Clear;55;SSW;6;66%
Sherman-Denison;Clear;54;Calm;0;85%
Snyder;Clear;57;SSE;9;77%
Sonora;Clear;63;S;5;72%
Stephenville;Partly cloudy;59;ENE;4;80%
Sulphur Springs;Clear;52;ESE;5;94%
Sweetwater;Clear;60;SSE;9;79%
Temple;Clear;59;ESE;5;69%
Terrell;Clear;58;ESE;7;77%
Tyler;Clear;55;E;2;86%
Uvalde;Clear;60;E;6;80%
Vernon;Clear;60;SE;6;93%
Victoria;Clear;60;NE;3;94%
Waco;Clear;56;E;3;77%
Weslaco;Mostly cloudy;62;Calm;0;93%
Wharton;Clear;56;N;6;94%
Wichita Falls;Clear;57;ESE;13;87%
Wink;Clear;62;SE;14;59%
Zapata;Clear;66;ESE;3;92%
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