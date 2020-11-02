TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Monday, November 2, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;46;SE;5;70%

Abilene Dyess;Clear;42;Calm;0;76%

Alice;Clear;56;NNE;7;80%

Alpine;Clear;44;W;5;63%

Amarillo;Clear;44;S;6;75%

Angleton;Clear;52;N;6;86%

Arlington;Partly cloudy;47;Calm;0;66%

Austin;Mostly clear;57;NNE;5;54%

Austin Bergstrom;Mostly clear;44;NNW;3;82%

Bay;Clear;49;NNE;6;89%

Beaumont;Clear;55;NNE;3;70%

Beeville;Clear;54;NNE;5;74%

Borger;Clear;49;SW;7;58%

Bowie;Clear;40;Calm;0;89%

Breckenridge;Clear;42;Calm;0;85%

Brenham;Clear;52;Calm;0;69%

Bridgeport;Clear;38;Calm;0;98%

Brownsville;Mostly cloudy;62;NNW;7;86%

Brownwood;Clear;37;N;4;93%

Burnet;Mostly cloudy;52;NE;3;56%

Canadian;Clear;46;W;6;68%

Castroville;Clear;48;NNW;5;62%

Childress;Clear;46;SSE;8;70%

Cleburne;Clear;46;NNE;8;70%

College Station;Mostly cloudy;54;N;6;61%

Comanche;Clear;50;SSW;3;60%

Conroe;Mostly clear;45;Calm;0;92%

Corpus Christi;Mostly clear;62;NE;10;67%

Corsicana;Clear;49;N;5;68%

Cotulla;Clear;61;ENE;8;53%

Dalhart;Partly cloudy;40;WSW;5;73%

Dallas Love;Partly cloudy;47;Calm;0;68%

Dallas Redbird;Mostly cloudy;50;NNE;6;49%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;49;N;5;68%

Decatur;Clear;49;ENE;5;53%

Del Rio;Mostly cloudy;57;Calm;2;63%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;54;NNE;5;67%

Denton;Clear;37;Calm;0;92%

Dryden;Mostly clear;54;NNE;3;54%

Dumas;Clear;38;Calm;0;80%

Edinburg;Mostly clear;61;NNW;2;93%

El Paso;Partly cloudy;56;E;3;39%

Ellington;Mostly clear;57;NNE;8;71%

Falfurrias;Clear;54;N;5;88%

Fort Hood;Mostly cloudy;49;N;6;65%

Fort Worth;Partly cloudy;48;N;3;62%

Fort Worth Alliance;Mostly clear;45;NNW;5;73%

Fort Worth Nas;Partly cloudy;44;NW;6;84%

Fort Worth Spinks;Mostly clear;37;Calm;0;93%

Fredericksburg;Clear;40;Calm;0;86%

Gainesville;Clear;41;Calm;0;73%

Galveston;Clear;62;NNE;13;57%

Gatesville;Partly cloudy;43;Calm;0;81%

Georgetown;Partly cloudy;50;NNW;6;65%

Giddings;Clear;52;Calm;0;73%

Gilmer;Clear;43;Calm;0;81%

Graham;Clear;39;Calm;0;95%

Granbury;Clear;41;Calm;0;86%

Grand Prairie;Mostly cloudy;47;Calm;0;66%

Greenville;Clear;43;Calm;0;81%

Guadalupe Pass;Mostly cloudy;53;NE;24;44%

Hamilton;Clear;49;Calm;0;62%

Harlingen;Mostly cloudy;56;NW;8;93%

Hearne;Mostly cloudy;48;Calm;0;77%

Hebbronville;Clear;56;Calm;0;80%

Henderson;Clear;43;Calm;0;85%

Hereford;Mostly clear;42;WSW;7;75%

Hillsboro;Clear;52;NE;10;53%

Hondo;Mostly clear;47;N;9;70%

Houston;Partly cloudy;61;ENE;13;51%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;61;NE;10;55%

Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;61;ENE;13;51%

Houston / Southwest Airport;Mostly clear;48;Calm;0;100%

Houston Clover;Mostly clear;53;Calm;0;76%

Houston Hooks;Mostly clear;49;N;3;83%

Houston Hull;Partly cloudy;52;Calm;0;86%

Houston Intercontinental;Mostly clear;53;Calm;0;71%

Huntsville;Mostly clear;49;Calm;0;68%

Ingleside;Mostly clear;60;NE;9;96%

Jacksonville;Clear;44;NE;2;88%

Jasper;Clear;46;Calm;0;97%

Junction;Clear;44;W;3;78%

Kellyusa Airport;Clear;54;N;6;60%

Kerrville;Mostly clear;41;Calm;0;82%

Killeen;Mostly cloudy;49;N;6;65%

Killeen/Ft Hood;Mostly cloudy;49;N;6;65%

Kingsville Nas;Clear;58;NNE;8;71%

La Grange;Mostly cloudy;49;Calm;0;84%

Lago Vista;Clear;52;NNE;8;57%

Lancaster;Mostly clear;46;Calm;0;67%

Laredo;Clear;61;SSE;8;67%

Llano;Mostly clear;43;Calm;0;81%

Longview;Clear;46;N;1;77%

Lubbock;Mostly clear;45;SSE;4;72%

Lufkin;Clear;50;N;3;68%

Mcallen;Clear;60;NW;5;77%

Mcgregor;Mostly cloudy;49;N;5;68%

Mckinney;Clear;43;N;3;70%

Mesquite;Mostly clear;45;Calm;0;68%

Midland;Clear;49;Calm;0;61%

Midland Airpark;Clear;49;Calm;0;61%

Midlothian;Clear;49;NNE;3;60%

Mineola;Clear;42;NNE;2;83%

Mineral Wells;Clear;43;Calm;0;88%

Mount Pleasant;Clear;47;N;3;65%

Nacogdoches;Clear;52;N;5;63%

New Braunfels;Clear;55;NNE;9;52%

Odessa;Clear;50;SE;8;53%

Orange;Clear;51;Calm;0;77%

Palacios;Clear;49;NNE;7;86%

Palestine;Clear;43;NNE;3;90%

Pampa;Clear;46;S;15;68%

Pampa / Mesa Vista;Clear;41;WSW;8;75%

Paris;Clear;43;N;8;67%

Pecos;Mostly clear;47;NE;7;50%

Perryton;Clear;45;SSW;9;70%

Plainview;Clear;39;SSE;3;81%

Pleasanton;Clear;57;NNE;6;57%

Port Aransas;Clear;66;NNE;8;68%

Port Isabel;Mostly cloudy;61;N;8;80%

Port Lavaca;Clear;56;NNE;7;76%

Randolph AFB;Clear;51;N;6;65%

Robstown;Clear;59;NNE;6;66%

Rockport;Clear;57;NNE;8;80%

Rocksprings;Clear;47;ENE;4;69%

San Angelo;Clear;41;Calm;0;85%

San Antonio;Mostly clear;56;NNE;2;50%

San Antonio Stinson;Clear;57;Calm;0;50%

San Marcos;Mostly clear;53;N;9;56%

Seminole;Clear;47;SE;5;67%

Sherman-Denison;Clear;46;Calm;0;50%

Snyder;Clear;50;ESE;5;57%

Sonora;Clear;54;N;5;54%

Stephenville;Clear;43;NNW;3;80%

Sulphur Springs;Clear;44;Calm;0;70%

Sweetwater;Clear;47;SSE;7;64%

Temple;Partly cloudy;44;NNW;7;85%

Terrell;Clear;43;NNE;3;79%

Tyler;Clear;47;NNE;1;69%

Uvalde;Clear;53;NE;7;63%

Vernon;Clear;47;ESE;3;76%

Victoria;Clear;57;NNE;4;71%

Waco;Mostly clear;47;N;7;73%

Weslaco;Mostly cloudy;56;NNW;3;83%

Wharton;Clear;49;N;5;81%

Wichita Falls;Clear;45;SSE;3;70%

Wink;Partly cloudy;50;ESE;6;49%

Zapata;Clear;55;NW;3;75%

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