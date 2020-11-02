TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Monday, November 2, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;46;SE;5;70%
Abilene Dyess;Clear;42;Calm;0;76%
Alice;Clear;56;NNE;7;80%
Alpine;Clear;44;W;5;63%
Amarillo;Clear;44;S;6;75%
Angleton;Clear;52;N;6;86%
Arlington;Partly cloudy;47;Calm;0;66%
Austin;Mostly clear;57;NNE;5;54%
Austin Bergstrom;Mostly clear;44;NNW;3;82%
Bay;Clear;49;NNE;6;89%
Beaumont;Clear;55;NNE;3;70%
Beeville;Clear;54;NNE;5;74%
Borger;Clear;49;SW;7;58%
Bowie;Clear;40;Calm;0;89%
Breckenridge;Clear;42;Calm;0;85%
Brenham;Clear;52;Calm;0;69%
Bridgeport;Clear;38;Calm;0;98%
Brownsville;Mostly cloudy;62;NNW;7;86%
Brownwood;Clear;37;N;4;93%
Burnet;Mostly cloudy;52;NE;3;56%
Canadian;Clear;46;W;6;68%
Castroville;Clear;48;NNW;5;62%
Childress;Clear;46;SSE;8;70%
Cleburne;Clear;46;NNE;8;70%
College Station;Mostly cloudy;54;N;6;61%
Comanche;Clear;50;SSW;3;60%
Conroe;Mostly clear;45;Calm;0;92%
Corpus Christi;Mostly clear;62;NE;10;67%
Corsicana;Clear;49;N;5;68%
Cotulla;Clear;61;ENE;8;53%
Dalhart;Partly cloudy;40;WSW;5;73%
Dallas Love;Partly cloudy;47;Calm;0;68%
Dallas Redbird;Mostly cloudy;50;NNE;6;49%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;49;N;5;68%
Decatur;Clear;49;ENE;5;53%
Del Rio;Mostly cloudy;57;Calm;2;63%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;54;NNE;5;67%
Denton;Clear;37;Calm;0;92%
Dryden;Mostly clear;54;NNE;3;54%
Dumas;Clear;38;Calm;0;80%
Edinburg;Mostly clear;61;NNW;2;93%
El Paso;Partly cloudy;56;E;3;39%
Ellington;Mostly clear;57;NNE;8;71%
Falfurrias;Clear;54;N;5;88%
Fort Hood;Mostly cloudy;49;N;6;65%
Fort Worth;Partly cloudy;48;N;3;62%
Fort Worth Alliance;Mostly clear;45;NNW;5;73%
Fort Worth Nas;Partly cloudy;44;NW;6;84%
Fort Worth Spinks;Mostly clear;37;Calm;0;93%
Fredericksburg;Clear;40;Calm;0;86%
Gainesville;Clear;41;Calm;0;73%
Galveston;Clear;62;NNE;13;57%
Gatesville;Partly cloudy;43;Calm;0;81%
Georgetown;Partly cloudy;50;NNW;6;65%
Giddings;Clear;52;Calm;0;73%
Gilmer;Clear;43;Calm;0;81%
Graham;Clear;39;Calm;0;95%
Granbury;Clear;41;Calm;0;86%
Grand Prairie;Mostly cloudy;47;Calm;0;66%
Greenville;Clear;43;Calm;0;81%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;53;NE;24;44%
Hamilton;Clear;49;Calm;0;62%
Harlingen;Mostly cloudy;56;NW;8;93%
Hearne;Mostly cloudy;48;Calm;0;77%
Hebbronville;Clear;56;Calm;0;80%
Henderson;Clear;43;Calm;0;85%
Hereford;Mostly clear;42;WSW;7;75%
Hillsboro;Clear;52;NE;10;53%
Hondo;Mostly clear;47;N;9;70%
Houston;Partly cloudy;61;ENE;13;51%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;61;NE;10;55%
Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;61;ENE;13;51%
Houston / Southwest Airport;Mostly clear;48;Calm;0;100%
Houston Clover;Mostly clear;53;Calm;0;76%
Houston Hooks;Mostly clear;49;N;3;83%
Houston Hull;Partly cloudy;52;Calm;0;86%
Houston Intercontinental;Mostly clear;53;Calm;0;71%
Huntsville;Mostly clear;49;Calm;0;68%
Ingleside;Mostly clear;60;NE;9;96%
Jacksonville;Clear;44;NE;2;88%
Jasper;Clear;46;Calm;0;97%
Junction;Clear;44;W;3;78%
Kellyusa Airport;Clear;54;N;6;60%
Kerrville;Mostly clear;41;Calm;0;82%
Killeen;Mostly cloudy;49;N;6;65%
Killeen/Ft Hood;Mostly cloudy;49;N;6;65%
Kingsville Nas;Clear;58;NNE;8;71%
La Grange;Mostly cloudy;49;Calm;0;84%
Lago Vista;Clear;52;NNE;8;57%
Lancaster;Mostly clear;46;Calm;0;67%
Laredo;Clear;61;SSE;8;67%
Llano;Mostly clear;43;Calm;0;81%
Longview;Clear;46;N;1;77%
Lubbock;Mostly clear;45;SSE;4;72%
Lufkin;Clear;50;N;3;68%
Mcallen;Clear;60;NW;5;77%
Mcgregor;Mostly cloudy;49;N;5;68%
Mckinney;Clear;43;N;3;70%
Mesquite;Mostly clear;45;Calm;0;68%
Midland;Clear;49;Calm;0;61%
Midland Airpark;Clear;49;Calm;0;61%
Midlothian;Clear;49;NNE;3;60%
Mineola;Clear;42;NNE;2;83%
Mineral Wells;Clear;43;Calm;0;88%
Mount Pleasant;Clear;47;N;3;65%
Nacogdoches;Clear;52;N;5;63%
New Braunfels;Clear;55;NNE;9;52%
Odessa;Clear;50;SE;8;53%
Orange;Clear;51;Calm;0;77%
Palacios;Clear;49;NNE;7;86%
Palestine;Clear;43;NNE;3;90%
Pampa;Clear;46;S;15;68%
Pampa / Mesa Vista;Clear;41;WSW;8;75%
Paris;Clear;43;N;8;67%
Pecos;Mostly clear;47;NE;7;50%
Perryton;Clear;45;SSW;9;70%
Plainview;Clear;39;SSE;3;81%
Pleasanton;Clear;57;NNE;6;57%
Port Aransas;Clear;66;NNE;8;68%
Port Isabel;Mostly cloudy;61;N;8;80%
Port Lavaca;Clear;56;NNE;7;76%
Randolph AFB;Clear;51;N;6;65%
Robstown;Clear;59;NNE;6;66%
Rockport;Clear;57;NNE;8;80%
Rocksprings;Clear;47;ENE;4;69%
San Angelo;Clear;41;Calm;0;85%
San Antonio;Mostly clear;56;NNE;2;50%
San Antonio Stinson;Clear;57;Calm;0;50%
San Marcos;Mostly clear;53;N;9;56%
Seminole;Clear;47;SE;5;67%
Sherman-Denison;Clear;46;Calm;0;50%
Snyder;Clear;50;ESE;5;57%
Sonora;Clear;54;N;5;54%
Stephenville;Clear;43;NNW;3;80%
Sulphur Springs;Clear;44;Calm;0;70%
Sweetwater;Clear;47;SSE;7;64%
Temple;Partly cloudy;44;NNW;7;85%
Terrell;Clear;43;NNE;3;79%
Tyler;Clear;47;NNE;1;69%
Uvalde;Clear;53;NE;7;63%
Vernon;Clear;47;ESE;3;76%
Victoria;Clear;57;NNE;4;71%
Waco;Mostly clear;47;N;7;73%
Weslaco;Mostly cloudy;56;NNW;3;83%
Wharton;Clear;49;N;5;81%
Wichita Falls;Clear;45;SSE;3;70%
Wink;Partly cloudy;50;ESE;6;49%
Zapata;Clear;55;NW;3;75%
_____
Copyright 2020 AccuWeather