TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Friday, June 12, 2020

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;69;ESE;6;43%

Abilene Dyess;Clear;74;ESE;8;29%

Alice;Clear;70;Calm;0;83%

Alpine;Clear;74;SE;13;44%

Amarillo;Mostly cloudy;71;SSE;7;33%

Angleton;Clear;65;NNW;3;93%

Arlington;Mostly clear;73;Calm;0;48%

Austin;Clear;76;Calm;0;42%

Austin Bergstrom;Clear;63;Calm;0;83%

Bay;Clear;69;Calm;0;93%

Beaumont;Clear;71;NE;3;72%

Beeville;Clear;67;Calm;0;95%

Borger;Mostly cloudy;79;SSE;16;24%

Bowie;Clear;64;Calm;0;82%

Breckenridge;Clear;69;SE;3;47%

Brenham;Clear;70;Calm;0;68%

Bridgeport;Clear;59;Calm;0;88%

Brownsville;Mostly cloudy;76;NE;5;71%

Brownwood;Clear;59;Calm;0;71%

Burnet;Clear;71;Calm;0;43%

Canadian;Mostly cloudy;75;S;21;35%

Castroville;Clear;67;Calm;3;65%

Childress;Clear;74;SSE;15;35%

Cleburne;Clear;70;ENE;6;56%

College Station;Clear;76;ENE;7;51%

Comanche;Clear;68;SSW;3;48%

Conroe;Clear;63;Calm;0;90%

Corpus Christi;Mostly clear;68;Calm;0;93%

Corsicana;Clear;73;NE;5;61%

Cotulla;Clear;74;ESE;5;55%

Dalhart;Cloudy;74;SSE;5;30%

Dallas Love;Mostly clear;77;E;5;44%

Dallas Redbird;Clear;74;E;6;49%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;74;E;3;51%

Decatur;Clear;68;Calm;0;55%

Del Rio;Clear;80;E;5;28%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;75;ENE;6;32%

Denton;Clear;63;Calm;0;80%

Dryden;Clear;73;SE;5;27%

Dumas;Mostly cloudy;68;SSE;8;33%

Edinburg;Mostly cloudy;73;ENE;1;76%

El Paso;Cloudy;71;NE;7;48%

Ellington;Clear;75;NE;8;56%

Falfurrias;Clear;65;WNW;2;81%

Fort Hood;Clear;72;Calm;0;51%

Fort Worth;Mostly clear;75;E;6;44%

Fort Worth Alliance;Clear;78;E;6;39%

Fort Worth Nas;Mostly clear;73;Calm;0;45%

Fort Worth Spinks;Clear;64;Calm;0;71%

Fredericksburg;Clear;60;Calm;0;68%

Gainesville;Clear;66;Calm;0;64%

Galveston;Clear;79;NNE;10;59%

Gatesville;Clear;66;Calm;0;59%

Georgetown;Clear;68;NNW;3;60%

Giddings;Clear;69;Calm;0;74%

Gilmer;Clear;64;Calm;0;80%

Graham;Clear;61;Calm;0;76%

Granbury;Clear;64;Calm;0;67%

Grand Prairie;Mostly clear;73;Calm;0;48%

Greenville;Clear;64;Calm;0;87%

Guadalupe Pass;Cloudy;69;N;10;43%

Hamilton;Clear;69;Calm;0;50%

Harlingen;Cloudy;73;Calm;0;78%

Hearne;Clear;66;Calm;0;76%

Hebbronville;Clear;69;S;2;77%

Henderson;Clear;63;Calm;0;86%

Hereford;Clear;74;SSW;12;26%

Hillsboro;Clear;72;ENE;7;55%

Hondo;Clear;65;N;5;65%

Houston;Mostly clear;76;NE;2;58%

Houston (Hobby Airport);Clear;80;NE;7;46%

Houston / Dunn Helistop;Clear;78;NE;2;50%

Houston / Southwest Airport;Clear;64;Calm;0;95%

Houston Clover;Clear;76;NE;5;53%

Houston Hooks;Partly cloudy;73;NE;3;56%

Houston Hull;Clear;73;ENE;3;61%

Houston Intercontinental;Clear;73;NNE;3;58%

Huntsville;Clear;67;Calm;0;72%

Ingleside;Partly cloudy;74;Calm;0;85%

Jacksonville;Clear;62;N;2;85%

Jasper;Clear;64;Calm;0;89%

Junction;Clear;65;WNW;5;55%

Kellyusa Airport;Clear;69;Calm;0;60%

Kerrville;Clear;60;Calm;0;75%

Killeen;Clear;72;Calm;0;51%

Killeen/Ft Hood;Clear;72;Calm;0;51%

Kingsville Nas;Clear;69;Calm;0;86%

La Grange;Clear;68;Calm;0;80%

Lago Vista;Clear;69;ENE;5;51%

Lancaster;Clear;63;Calm;0;82%

Laredo;Clear;78;SE;4;58%

Llano;Clear;63;Calm;0;72%

Longview;Clear;66;NNE;1;79%

Lubbock;Mostly cloudy;74;SSE;11;28%

Lufkin;Clear;67;N;3;75%

Mcallen;Partly cloudy;76;E;6;68%

Mcgregor;Clear;66;NNW;6;67%

Mckinney;Clear;66;N;3;72%

Mesquite;Clear;66;Calm;0;73%

Midland;Mostly clear;78;SE;14;23%

Midland Airpark;Mostly clear;78;SE;14;23%

Midlothian;Clear;69;Calm;0;62%

Mineola;Clear;63;NE;1;85%

Mineral Wells;Clear;67;Calm;0;56%

Mount Pleasant;Clear;66;Calm;0;90%

Nacogdoches;Clear;62;N;3;86%

New Braunfels;Clear;70;N;6;54%

Odessa;Clear;77;SE;12;23%

Orange;Clear;71;NE;3;70%

Palacios;Clear;73;Calm;0;75%

Palestine;Clear;63;Calm;0;85%

Pampa;Mostly cloudy;72;SSE;18;30%

Pampa / Mesa Vista;Mostly cloudy;73;S;22;28%

Paris;Clear;69;E;5;72%

Pecos;Partly cloudy;80;SE;9;27%

Perryton;Mostly cloudy;71;S;16;35%

Plainview;Mostly cloudy;69;S;10;31%

Pleasanton;Clear;69;Calm;0;61%

Port Aransas;Mostly clear;81;E;3;59%

Port Isabel;Mostly cloudy;81;ENE;7;66%

Port Lavaca;Clear;69;SW;3;87%

Randolph AFB;Clear;67;N;3;65%

Robstown;Clear;69;SE;3;84%

Rockport;Mostly cloudy;75;SE;3;65%

Rocksprings;Clear;67;ESE;4;42%

San Angelo;Clear;71;SE;9;33%

San Antonio;Clear;73;NE;2;61%

San Antonio Stinson;Clear;67;Calm;0;67%

San Marcos;Clear;64;NNW;6;74%

Seminole;Cloudy;71;Calm;0;29%

Sherman-Denison;Clear;70;Calm;0;60%

Snyder;Clear;74;SE;12;31%

Sonora;Clear;70;Calm;0;34%

Stephenville;Clear;72;Calm;0;40%

Sulphur Springs;Clear;66;Calm;0;74%

Sweetwater;Clear;70;Calm;0;34%

Temple;Clear;67;ENE;3;60%

Terrell;Clear;67;NNE;3;75%

Tyler;Clear;68;NE;1;71%

Uvalde;Clear;69;ENE;8;50%

Vernon;Partly cloudy;70;SSE;9;47%

Victoria;Clear;69;WSW;2;76%

Waco;Clear;64;N;6;74%

Weslaco;Cloudy;71;Calm;0;80%

Wharton;Clear;65;Calm;0;86%

Wichita Falls;Mostly clear;67;SE;6;57%

Wink;Clear;80;SSE;9;25%

Zapata;Clear;70;SE;5;67%

_____

Copyright 2020 AccuWeather