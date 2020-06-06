TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Saturday, June 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;78;SSE;10;66%
Abilene Dyess;Clear;78;SSE;12;58%
Alice;Clear;76;Calm;0;90%
Alpine;Clear;74;SSE;15;57%
Amarillo;Clear;75;SSE;10;58%
Angleton;Mostly clear;73;NNE;5;93%
Arlington;Clear;81;S;3;64%
Austin;Mostly clear;81;Calm;0;66%
Austin Bergstrom;Clear;76;S;5;87%
Bay;Clear;75;Calm;0;98%
Beaumont;Mostly clear;76;NNW;1;91%
Beeville;Clear;74;E;3;100%
Borger;Mostly cloudy;84;S;16;42%
Bowie;Clear;79;S;5;80%
Breckenridge;Clear;80;S;8;63%
Brenham;Mostly clear;79;Calm;0;81%
Bridgeport;Clear;78;S;7;69%
Brownsville;Mostly clear;79;NE;3;81%
Brownwood;Mostly clear;75;Calm;0;73%
Burnet;Clear;77;Calm;0;68%
Canadian;Clear;80;S;13;63%
Castroville;Clear;78;SSE;3;77%
Childress;Clear;79;S;9;57%
Cleburne;Clear;77;SSE;5;83%
College Station;Mostly clear;81;S;6;76%
Comanche;Clear;73;S;6;83%
Conroe;Partly cloudy;74;Calm;0;93%
Corpus Christi;Partly cloudy;74;Calm;0;96%
Corsicana;Clear;79;SSE;5;78%
Cotulla;Clear;79;SE;8;78%
Dalhart;Mostly cloudy;78;S;13;49%
Dallas Love;Partly cloudy;85;S;6;58%
Dallas Redbird;Clear;80;S;6;68%
Dallas/Ft Worth;Mostly clear;81;S;8;71%
Decatur;Clear;80;S;9;65%
Del Rio;Partly cloudy;83;ESE;8;56%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;79;E;7;66%
Denton;Clear;79;SSE;6;73%
Dryden;Clear;79;SE;8;51%
Dumas;Mostly cloudy;74;SE;12;54%
Edinburg;Mostly clear;76;NE;1;90%
El Paso;Mostly cloudy;89;ESE;4;18%
Ellington;Partly cloudy;77;Calm;0;83%
Falfurrias;Clear;72;N;2;92%
Fort Hood;Clear;78;SE;5;72%
Fort Worth;Clear;80;S;6;71%
Fort Worth Alliance;Clear;80;S;6;68%
Fort Worth Nas;Clear;80;S;8;70%
Fort Worth Spinks;Clear;75;S;3;79%
Fredericksburg;Clear;70;Calm;0;91%
Gainesville;Clear;76;Calm;0;81%
Galveston;Partly cloudy;82;E;6;73%
Gatesville;Clear;75;Calm;0;78%
Georgetown;Clear;79;Calm;0;73%
Giddings;Mostly clear;77;Calm;0;87%
Gilmer;Mostly clear;77;Calm;0;86%
Graham;Clear;77;SE;5;77%
Granbury;Clear;82;S;6;64%
Grand Prairie;Clear;81;S;3;64%
Greenville;Clear;77;Calm;0;100%
Guadalupe Pass;Partly cloudy;73;NE;28;45%
Hamilton;Clear;73;S;6;85%
Harlingen;Clear;74;NE;6;96%
Hearne;Clear;77;Calm;0;84%
Hebbronville;Clear;72;E;2;90%
Henderson;Mostly clear;74;Calm;0;93%
Hereford;Mostly cloudy;78;S;13;57%
Hillsboro;Clear;76;Calm;0;87%
Hondo;Clear;77;SSE;6;78%
Houston;Partly cloudy;80;E;1;72%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;82;Calm;0;69%
Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;80;E;1;77%
Houston / Southwest Airport;Mostly clear;73;Calm;0;100%
Houston Clover;Mostly clear;78;Calm;0;78%
Houston Hooks;Partly cloudy;75;Calm;0;84%
Houston Hull;Mostly clear;75;Calm;0;100%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;76;Calm;0;87%
Huntsville;Mostly clear;80;S;3;76%
Ingleside;Mostly clear;79;E;3;88%
Jacksonville;Mostly clear;73;NNE;1;91%
Jasper;Mostly clear;76;Calm;0;94%
Junction;Clear;77;SSE;3;70%
Kellyusa Airport;Mostly clear;78;SSE;8;82%
Kerrville;Clear;72;Calm;0;89%
Killeen;Clear;78;SE;5;72%
Killeen/Ft Hood;Clear;78;SE;5;72%
Kingsville Nas;Clear;75;E;2;93%
La Grange;Mostly clear;78;Calm;0;100%
Lago Vista;Clear;76;Calm;0;76%
Lancaster;Clear;73;Calm;0;89%
Laredo;Mostly clear;75;S;9;83%
Llano;Clear;73;Calm;0;83%
Longview;Partly cloudy;77;SSW;2;87%
Lubbock;Clear;78;SSE;10;56%
Lufkin;Mostly clear;78;E;5;84%
Mcallen;Mostly clear;78;Calm;0;78%
Mcgregor;Clear;75;S;5;84%
Mckinney;Clear;78;SSE;3;75%
Mesquite;Clear;75;SE;5;90%
Midland;Clear;81;SSE;9;46%
Midland Airpark;Clear;81;SSE;9;46%
Midlothian;Clear;75;Calm;0;82%
Mineola;Mostly clear;74;ENE;2;92%
Mineral Wells;Clear;76;SSE;7;79%
Mount Pleasant;Mostly clear;78;ESE;6;89%
Nacogdoches;Partly cloudy;73;Calm;0;93%
New Braunfels;Mostly clear;77;SE;7;81%
Odessa;Clear;81;SSE;9;41%
Orange;Mostly clear;76;Calm;0;93%
Palacios;Clear;75;N;5;90%
Palestine;Mostly clear;73;Calm;0;98%
Pampa;Cloudy;79;SSE;20;52%
Pampa / Mesa Vista;Partly cloudy;79;S;17;50%
Paris;Clear;77;SE;5;87%
Pecos;Clear;82;SE;14;46%
Perryton;Partly cloudy;73;S;9;61%
Plainview;Partly cloudy;68;SSE;7;79%
Pleasanton;Clear;76;Calm;0;85%
Port Aransas;Clear;83;ENE;5;82%
Port Isabel;Mostly clear;81;ENE;6;80%
Port Lavaca;Mostly clear;80;E;3;84%
Randolph AFB;Clear;76;SE;5;89%
Robstown;Mostly clear;74;N;5;92%
Rockport;Mostly clear;81;E;10;76%
Rocksprings;Clear;71;SE;4;80%
San Angelo;Clear;80;SSE;10;59%
San Antonio;Mostly clear;73;SSE;2;86%
San Antonio Stinson;Mostly clear;75;SSE;5;90%
San Marcos;Clear;76;SSE;5;90%
Seminole;Clear;79;SSE;8;45%
Sherman-Denison;Clear;79;S;7;75%
Snyder;Clear;78;SE;13;60%
Sonora;Clear;77;Calm;0;64%
Stephenville;Clear;74;Calm;0;76%
Sulphur Springs;Clear;80;SSE;6;82%
Sweetwater;Clear;78;SE;10;62%
Temple;Clear;78;S;5;73%
Terrell;Clear;80;Calm;0;76%
Tyler;Mostly clear;77;NE;2;85%
Uvalde;Clear;75;ESE;3;87%
Vernon;Clear;80;SSE;9;67%
Victoria;Clear;75;E;1;89%
Waco;Clear;76;SSW;6;81%
Weslaco;Partly cloudy;74;Calm;0;91%
Wharton;Clear;72;Calm;0;94%
Wichita Falls;Clear;76;SSE;6;80%
Wink;Clear;83;SSE;15;42%
Zapata;Clear;74;ESE;4;82%
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