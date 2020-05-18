TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Monday, May 18, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;68;SSE;8;67%

Abilene Dyess;Clear;65;SE;6;66%

Alice;Clear;71;SE;5;93%

Alpine;Clear;73;S;8;49%

Amarillo;Clear;66;SSE;7;65%

Angleton;Clear;65;Calm;0;93%

Arlington;Clear;68;Calm;0;72%

Austin;Clear;71;Calm;0;72%

Austin Bergstrom;Mostly clear;67;Calm;0;90%

Bay;Clear;69;Calm;0;98%

Beaumont;Clear;69;NW;2;89%

Beeville;Clear;72;Calm;0;100%

Borger;Clear;71;N;3;52%

Bowie;Clear;64;Calm;0;92%

Breckenridge;Clear;68;SE;3;73%

Brenham;Clear;68;Calm;0;94%

Bridgeport;Clear;61;Calm;0;100%

Brownsville;Clear;75;Calm;0;87%

Brownwood;Clear;66;Calm;0;77%

Burnet;Clear;69;Calm;0;67%

Canadian;Clear;63;E;5;64%

Castroville;Clear;69;SE;2;82%

Childress;Clear;68;SE;9;60%

Cleburne;Clear;68;E;6;72%

College Station;Clear;69;Calm;0;83%

Comanche;Clear;66;SSE;6;82%

Conroe;Clear;64;Calm;0;96%

Corpus Christi;Clear;71;S;5;96%

Corsicana;Clear;69;Calm;0;70%

Cotulla;Clear;73;SE;5;80%

Dalhart;Mostly clear;67;SSE;9;60%

Dallas Love;Clear;68;Calm;0;72%

Dallas Redbird;Clear;65;Calm;0;77%

Dallas/Ft Worth;Clear;69;SSW;5;75%

Decatur;Clear;71;SE;3;55%

Del Rio;Clear;79;ESE;9;55%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;75;ESE;8;64%

Denton;Clear;63;Calm;0;90%

Dryden;Clear;73;ENE;4;51%

Dumas;Clear;64;SE;6;63%

Edinburg;Clear;75;SSE;2;85%

El Paso;Clear;79;NNW;2;16%

Ellington;Mostly clear;75;Calm;0;64%

Falfurrias;Clear;71;SE;3;91%

Fort Hood;Clear;70;Calm;0;73%

Fort Worth;Clear;68;Calm;0;78%

Fort Worth Alliance;Clear;68;WSW;5;69%

Fort Worth Nas;Clear;68;Calm;0;87%

Fort Worth Spinks;Clear;61;Calm;0;94%

Fredericksburg;Clear;64;Calm;0;93%

Gainesville;Clear;63;NE;5;85%

Galveston;Clear;76;SW;3;79%

Gatesville;Clear;68;Calm;0;77%

Georgetown;Clear;65;Calm;0;90%

Giddings;Clear;66;Calm;0;95%

Gilmer;Clear;61;Calm;0;94%

Graham;Clear;62;Calm;0;88%

Granbury;Clear;67;S;3;77%

Grand Prairie;Clear;68;Calm;0;72%

Greenville;Clear;63;Calm;0;100%

Guadalupe Pass;Clear;68;NNE;16;41%

Hamilton;Clear;68;S;5;73%

Harlingen;Clear;71;SSE;6;93%

Hearne;Clear;66;Calm;0;93%

Hebbronville;Clear;72;S;5;85%

Henderson;Clear;67;NNW;3;70%

Hereford;Clear;69;SSE;9;58%

Hillsboro;Clear;69;ENE;6;65%

Hondo;Clear;69;Calm;0;80%

Houston;Clear;71;NW;1;73%

Houston (Hobby Airport);Clear;73;Calm;0;70%

Houston / Dunn Helistop;Clear;71;NW;1;81%

Houston / Southwest Airport;Clear;65;Calm;0;100%

Houston Clover;Clear;69;Calm;0;75%

Houston Hooks;Clear;67;Calm;0;86%

Houston Hull;Clear;66;Calm;0;93%

Houston Intercontinental;Clear;69;Calm;0;80%

Huntsville;Clear;69;Calm;0;80%

Ingleside;Clear;75;SSW;3;91%

Jacksonville;Clear;63;NNW;1;87%

Jasper;Clear;64;Calm;0;98%

Junction;Clear;70;Calm;0;70%

Kellyusa Airport;Clear;73;SE;5;72%

Kerrville;Clear;65;Calm;0;83%

Killeen;Clear;70;Calm;0;73%

Killeen/Ft Hood;Clear;70;Calm;0;73%

Kingsville Nas;Clear;73;S;3;90%

La Grange;Clear;68;Calm;0;98%

Lago Vista;Clear;70;Calm;0;71%

Lancaster;Clear;62;Calm;0;93%

Laredo;Clear;78;S;6;78%

Llano;Clear;66;Calm;0;88%

Longview;Clear;64;NW;2;84%

Lubbock;Clear;70;SSE;7;56%

Lufkin;Clear;67;W;3;86%

Mcallen;Clear;76;ESE;6;87%

Mcgregor;Clear;65;Calm;0;93%

Mckinney;Clear;63;NNE;3;93%

Mesquite;Clear;65;Calm;0;90%

Midland;Clear;71;SE;6;49%

Midland Airpark;Clear;71;SE;6;49%

Midlothian;Clear;64;Calm;0;90%

Mineola;Clear;62;NNW;1;93%

Mineral Wells;Clear;64;SSE;5;77%

Mount Pleasant;Clear;63;Calm;0;89%

Nacogdoches;Clear;62;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;71;Calm;0;78%

Odessa;Clear;76;S;10;42%

Orange;Clear;68;Calm;0;89%

Palacios;Clear;74;Calm;0;87%

Palestine;Clear;62;Calm;0;100%

Pampa;Clear;64;SE;12;59%

Pampa / Mesa Vista;Clear;61;WSW;6;67%

Paris;Clear;64;NNE;3;83%

Pecos;Clear;77;ESE;9;46%

Perryton;Clear;58;E;7;72%

Plainview;Clear;64;SSE;7;67%

Pleasanton;Clear;73;Calm;0;80%

Port Aransas;Clear;77;S;4;89%

Port Isabel;Clear;77;SE;3;92%

Port Lavaca;Clear;72;SW;3;96%

Randolph AFB;Clear;71;Calm;0;75%

Robstown;Clear;71;SE;3;87%

Rockport;Clear;75;SSW;3;78%

Rocksprings;Clear;68;SSE;6;71%

San Angelo;Clear;70;E;5;60%

San Antonio;Clear;71;SE;2;79%

San Antonio Stinson;Clear;71;Calm;0;80%

San Marcos;Clear;67;Calm;0;93%

Seminole;Clear;68;SSE;5;58%

Sherman-Denison;Clear;64;ENE;5;80%

Snyder;Clear;70;SE;9;57%

Sonora;Clear;72;Calm;0;60%

Stephenville;Clear;66;Calm;0;79%

Sulphur Springs;Clear;63;Calm;0;82%

Sweetwater;Clear;67;SSE;10;63%

Temple;Clear;68;Calm;0;87%

Terrell;Clear;64;Calm;0;86%

Tyler;Clear;64;NNW;1;82%

Uvalde;Clear;68;ENE;6;90%

Vernon;Clear;68;SE;3;70%

Victoria;Clear;71;SSW;3;89%

Waco;Clear;66;Calm;0;83%

Weslaco;Mostly clear;74;S;5;87%

Wharton;Clear;68;Calm;0;90%

Wichita Falls;Clear;66;S;7;80%

Wink;Clear;76;SE;12;42%

Zapata;Clear;80;SE;4;77%

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