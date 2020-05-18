TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Monday, May 18, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;68;SSE;8;67%
Abilene Dyess;Clear;65;SE;6;66%
Alice;Clear;71;SE;5;93%
Alpine;Clear;73;S;8;49%
Amarillo;Clear;66;SSE;7;65%
Angleton;Clear;65;Calm;0;93%
Arlington;Clear;68;Calm;0;72%
Austin;Clear;71;Calm;0;72%
Austin Bergstrom;Mostly clear;67;Calm;0;90%
Bay;Clear;69;Calm;0;98%
Beaumont;Clear;69;NW;2;89%
Beeville;Clear;72;Calm;0;100%
Borger;Clear;71;N;3;52%
Bowie;Clear;64;Calm;0;92%
Breckenridge;Clear;68;SE;3;73%
Brenham;Clear;68;Calm;0;94%
Bridgeport;Clear;61;Calm;0;100%
Brownsville;Clear;75;Calm;0;87%
Brownwood;Clear;66;Calm;0;77%
Burnet;Clear;69;Calm;0;67%
Canadian;Clear;63;E;5;64%
Castroville;Clear;69;SE;2;82%
Childress;Clear;68;SE;9;60%
Cleburne;Clear;68;E;6;72%
College Station;Clear;69;Calm;0;83%
Comanche;Clear;66;SSE;6;82%
Conroe;Clear;64;Calm;0;96%
Corpus Christi;Clear;71;S;5;96%
Corsicana;Clear;69;Calm;0;70%
Cotulla;Clear;73;SE;5;80%
Dalhart;Mostly clear;67;SSE;9;60%
Dallas Love;Clear;68;Calm;0;72%
Dallas Redbird;Clear;65;Calm;0;77%
Dallas/Ft Worth;Clear;69;SSW;5;75%
Decatur;Clear;71;SE;3;55%
Del Rio;Clear;79;ESE;9;55%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;75;ESE;8;64%
Denton;Clear;63;Calm;0;90%
Dryden;Clear;73;ENE;4;51%
Dumas;Clear;64;SE;6;63%
Edinburg;Clear;75;SSE;2;85%
El Paso;Clear;79;NNW;2;16%
Ellington;Mostly clear;75;Calm;0;64%
Falfurrias;Clear;71;SE;3;91%
Fort Hood;Clear;70;Calm;0;73%
Fort Worth;Clear;68;Calm;0;78%
Fort Worth Alliance;Clear;68;WSW;5;69%
Fort Worth Nas;Clear;68;Calm;0;87%
Fort Worth Spinks;Clear;61;Calm;0;94%
Fredericksburg;Clear;64;Calm;0;93%
Gainesville;Clear;63;NE;5;85%
Galveston;Clear;76;SW;3;79%
Gatesville;Clear;68;Calm;0;77%
Georgetown;Clear;65;Calm;0;90%
Giddings;Clear;66;Calm;0;95%
Gilmer;Clear;61;Calm;0;94%
Graham;Clear;62;Calm;0;88%
Granbury;Clear;67;S;3;77%
Grand Prairie;Clear;68;Calm;0;72%
Greenville;Clear;63;Calm;0;100%
Guadalupe Pass;Clear;68;NNE;16;41%
Hamilton;Clear;68;S;5;73%
Harlingen;Clear;71;SSE;6;93%
Hearne;Clear;66;Calm;0;93%
Hebbronville;Clear;72;S;5;85%
Henderson;Clear;67;NNW;3;70%
Hereford;Clear;69;SSE;9;58%
Hillsboro;Clear;69;ENE;6;65%
Hondo;Clear;69;Calm;0;80%
Houston;Clear;71;NW;1;73%
Houston (Hobby Airport);Clear;73;Calm;0;70%
Houston / Dunn Helistop;Clear;71;NW;1;81%
Houston / Southwest Airport;Clear;65;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;69;Calm;0;75%
Houston Hooks;Clear;67;Calm;0;86%
Houston Hull;Clear;66;Calm;0;93%
Houston Intercontinental;Clear;69;Calm;0;80%
Huntsville;Clear;69;Calm;0;80%
Ingleside;Clear;75;SSW;3;91%
Jacksonville;Clear;63;NNW;1;87%
Jasper;Clear;64;Calm;0;98%
Junction;Clear;70;Calm;0;70%
Kellyusa Airport;Clear;73;SE;5;72%
Kerrville;Clear;65;Calm;0;83%
Killeen;Clear;70;Calm;0;73%
Killeen/Ft Hood;Clear;70;Calm;0;73%
Kingsville Nas;Clear;73;S;3;90%
La Grange;Clear;68;Calm;0;98%
Lago Vista;Clear;70;Calm;0;71%
Lancaster;Clear;62;Calm;0;93%
Laredo;Clear;78;S;6;78%
Llano;Clear;66;Calm;0;88%
Longview;Clear;64;NW;2;84%
Lubbock;Clear;70;SSE;7;56%
Lufkin;Clear;67;W;3;86%
Mcallen;Clear;76;ESE;6;87%
Mcgregor;Clear;65;Calm;0;93%
Mckinney;Clear;63;NNE;3;93%
Mesquite;Clear;65;Calm;0;90%
Midland;Clear;71;SE;6;49%
Midland Airpark;Clear;71;SE;6;49%
Midlothian;Clear;64;Calm;0;90%
Mineola;Clear;62;NNW;1;93%
Mineral Wells;Clear;64;SSE;5;77%
Mount Pleasant;Clear;63;Calm;0;89%
Nacogdoches;Clear;62;Calm;0;96%
New Braunfels;Clear;71;Calm;0;78%
Odessa;Clear;76;S;10;42%
Orange;Clear;68;Calm;0;89%
Palacios;Clear;74;Calm;0;87%
Palestine;Clear;62;Calm;0;100%
Pampa;Clear;64;SE;12;59%
Pampa / Mesa Vista;Clear;61;WSW;6;67%
Paris;Clear;64;NNE;3;83%
Pecos;Clear;77;ESE;9;46%
Perryton;Clear;58;E;7;72%
Plainview;Clear;64;SSE;7;67%
Pleasanton;Clear;73;Calm;0;80%
Port Aransas;Clear;77;S;4;89%
Port Isabel;Clear;77;SE;3;92%
Port Lavaca;Clear;72;SW;3;96%
Randolph AFB;Clear;71;Calm;0;75%
Robstown;Clear;71;SE;3;87%
Rockport;Clear;75;SSW;3;78%
Rocksprings;Clear;68;SSE;6;71%
San Angelo;Clear;70;E;5;60%
San Antonio;Clear;71;SE;2;79%
San Antonio Stinson;Clear;71;Calm;0;80%
San Marcos;Clear;67;Calm;0;93%
Seminole;Clear;68;SSE;5;58%
Sherman-Denison;Clear;64;ENE;5;80%
Snyder;Clear;70;SE;9;57%
Sonora;Clear;72;Calm;0;60%
Stephenville;Clear;66;Calm;0;79%
Sulphur Springs;Clear;63;Calm;0;82%
Sweetwater;Clear;67;SSE;10;63%
Temple;Clear;68;Calm;0;87%
Terrell;Clear;64;Calm;0;86%
Tyler;Clear;64;NNW;1;82%
Uvalde;Clear;68;ENE;6;90%
Vernon;Clear;68;SE;3;70%
Victoria;Clear;71;SSW;3;89%
Waco;Clear;66;Calm;0;83%
Weslaco;Mostly clear;74;S;5;87%
Wharton;Clear;68;Calm;0;90%
Wichita Falls;Clear;66;S;7;80%
Wink;Clear;76;SE;12;42%
Zapata;Clear;80;SE;4;77%
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