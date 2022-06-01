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NY WFO BUFFALO Warnings, Watches, and Advisories

WFO BUFFALO Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 1, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 301

NATIONAL WEATHER SERVICE BUFFALO NY

602 PM EDT WED JUN 1 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 301 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 12 COUNTIES

IN WESTERN NEW YORK

ALLEGANY CATTARAUGUS CHAUTAUQUA

ERIE GENESEE LIVINGSTON

MONROE NIAGARA ONTARIO

ORLEANS WAYNE WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BATAVIA, BUFFALO, CANANDAIGUA,

GENESEO, JAMESTOWN, MEDINA, NEWARK, NIAGARA FALLS, OLEAN,

ROCHESTER, WARSAW, AND WELLSVILLE.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN CENTRAL NEW YORK

CAYUGA

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN AND FAIR HAVEN.

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

BROOME CAYUGA CHEMUNG

CHENANGO CORTLAND DELAWARE

MADISON ONONDAGA OTSEGO

SCHUYLER SENECA STEUBEN

SULLIVAN TIOGA TOMPKINS

YATES

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