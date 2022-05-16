WFO BUFFALO Warnings, Watches and Advisories for Monday, May 16, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 226 NATIONAL WEATHER SERVICE BUFFALO NY 1126 AM EDT MON MAY 16 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 226 IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL NEW YORK CAYUGA JEFFERSON LEWIS OSWEGO IN WESTERN NEW YORK WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, FAIR HAVEN, LOWVILLE, NEWARK, OSWEGO, AND WATERTOWN. _____ Copyright 2022 AccuWeather