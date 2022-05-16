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NY WFO BUFFALO Warnings, Watches, and Advisories

WFO BUFFALO Warnings, Watches and Advisories for Monday, May 16, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 226

NATIONAL WEATHER SERVICE BUFFALO NY

1126 AM EDT MON MAY 16 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

226 IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING

AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

CAYUGA JEFFERSON LEWIS

OSWEGO

IN WESTERN NEW YORK

WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, FAIR HAVEN, LOWVILLE, NEWARK,

OSWEGO, AND WATERTOWN.

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