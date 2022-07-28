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NY WFO BINGHAMTON Warnings, Watches, and Advisories

WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 28, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 505

NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY

615 PM EDT THU JUL 28 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 505 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

DELAWARE OTSEGO SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 4 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD PIKE SUSQUEHANNA

WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY, HONESDALE,

MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, ONEONTA, SAYRE, TOWANDA,

AND WALTON.

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