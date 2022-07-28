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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 28, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 505

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

433 PM EDT THU JUL 28 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

ALBANY CLINTON COLUMBIA

DELAWARE DUTCHESS ESSEX

FRANKLIN FULTON GREENE

HAMILTON HERKIMER MONTGOMERY

OTSEGO RENSSELAER ST. LAWRENCE

SARATOGA SCHENECTADY SCHOHARIE

SULLIVAN ULSTER WARREN

WASHINGTON

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