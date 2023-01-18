CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Wednesday, January 18, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;39;WSW;3;66% Chester;Clear;39;SW;8;60% Danbury;Partly cloudy;40;WNW;5;46% Groton;Mostly cloudy;38;WSW;2;72% Hartford;Mostly cloudy;41;SSW;1;64% Meriden;Mostly clear;36;SW;1;74% New Haven;Clear;40;WSW;2;69% Oxford;Mostly clear;35;WSW;7;61% Willimantic;Cloudy;37;Calm;0;69% Windsor Locks;Mostly clear;39;SSW;1;70% _____ Copyright 2023 AccuWeather