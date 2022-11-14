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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Monday, November 14, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;37;WNW;3;69%

Chester;Partly cloudy;36;WNW;6;60%

Danbury;Clear;38;W;5;57%

Groton;Clear;39;WNW;5;63%

Hartford;Mostly cloudy;37;WNW;2;63%

Meriden;Mostly cloudy;37;WNW;2;68%

New Haven;Clear;39;WNW;4;65%

Oxford;Mostly clear;35;W;3;66%

Willimantic;Clear;38;WNW;6;59%

Windsor Locks;Mostly clear;37;W;3;69%

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Copyright 2022 AccuWeather

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