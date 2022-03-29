CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Tuesday, March 29, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Cloudy;25;NW;5;37% Chester;Clear;19;W;17;49% Danbury;Cloudy;23;NW;9;43% Groton;Mostly clear;23;NW;21;42% Hartford;Mostly clear;22;NW;13;41% Meriden;Mostly clear;22;NNW;13;45% New Haven;Mostly cloudy;25;NNW;21;48% Oxford;Mostly clear;19;NNW;17;59% Willimantic;Partly cloudy;20;NW;14;45% Windsor Locks;Mostly clear;20;NNW;20;45% _____ Copyright 2022 AccuWeather