CT Current Conditions as of 03:00 AM EST Sunday, February 27, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;28;WSW;3;49% Chester;Mostly clear;25;W;3;63% Danbury;Mostly cloudy;27;WSW;5;58% Groton;Mostly clear;28;NW;7;52% Hartford;Mostly clear;23;Calm;0;71% Meriden;Mostly clear;21;Calm;0;74% New Haven;Mostly clear;31;W;7;56% Oxford;Mostly clear;22;WSW;3;71% Willimantic;Mostly clear;17;Calm;0;87% Windsor Locks;Mostly clear;17;W;5;73% _____ Copyright 2022 AccuWeather