CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Sunday, September 6, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;64;W;1;82%

Chester;Clear;63;WSW;5;93%

Danbury;Mostly clear;61;Calm;0;80%

Groton;Clear;68;WSW;7;75%

Hartford;Mostly clear;62;SSE;3;80%

Meriden;Clear;56;Calm;0;93%

New Haven;Mostly clear;73;SW;8;68%

Oxford;Mostly clear;59;SSW;3;89%

Willimantic;Clear;55;NNE;3;92%

Windsor Locks;Mostly cloudy;59;Calm;0;80%

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