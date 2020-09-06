https://www.lakecountystar.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15546210.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Sunday, September 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Clear;64;W;1;82%
Chester;Clear;63;WSW;5;93%
Danbury;Mostly clear;61;Calm;0;80%
Groton;Clear;68;WSW;7;75%
Hartford;Mostly clear;62;SSE;3;80%
Meriden;Clear;56;Calm;0;93%
New Haven;Mostly clear;73;SW;8;68%
Oxford;Mostly clear;59;SSW;3;89%
Willimantic;Clear;55;NNE;3;92%
Windsor Locks;Mostly cloudy;59;Calm;0;80%
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