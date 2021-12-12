Skip to main content
Weather

CA Forecast

CA Forecast for Monday, December 13, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Alturas;A p.m. shower or two;42;20;W;18;87%;98%;1

Arcata;Heavy rain, chilly;48;33;SSE;6;85%;100%;1

Auburn;Downpours, chilly;45;40;S;15;89%;100%;0

Avalon;Cloudy;63;55;SSE;7;66%;97%;1

Bakersfield;Mostly cloudy;59;50;SE;6;57%;96%;1

Beale AFB;Downpours, chilly;49;43;SSE;19;97%;100%;0

Big Bear City;Cloudy and cool;46;29;SW;6;70%;67%;2

Bishop;Showers around;54;36;SE;10;52%;100%;1

Blue Canyon;Heavy wet snow;36;28;SW;17;89%;100%;0

Blythe;Partly sunny;69;47;SSE;5;35%;3%;2

Burbank;Cloudy and cooler;55;50;SE;5;67%;98%;1

Camarillo;Cloudy and cool;59;52;SSE;8;71%;98%;1

Camp Pendleton;Cloudy and cool;60;54;SE;7;67%;75%;1

Campo;Mostly cloudy, cold;53;42;SW;8;65%;71%;1

Carlsbad;Cloudy and cool;59;48;SE;5;82%;77%;1

Chico;Occasional rain;49;43;SSE;16;93%;99%;1

China Lake;Cloudy and cool;54;44;SSW;7;45%;65%;1

Chino;Cloudy and cool;54;46;SSE;5;63%;81%;1

Concord;Periods of rain;55;46;SW;14;94%;100%;1

Corona;Cloudy and cool;58;48;SE;5;54%;81%;1

Crescent City;Chilly with rain;48;36;SSE;15;85%;100%;0

Daggett-Barstow;Mostly cloudy, cool;58;40;SW;5;34%;21%;2

Edwards AFB;Breezy in the p.m.;52;41;SSW;13;61%;68%;1

El Centro;Increasing clouds;68;47;W;4;40%;6%;2

Eureka;Heavy rain, chilly;47;36;SSE;7;85%;100%;1

Fairfield;Rain;55;44;SSW;14;90%;100%;1

Fresno;A little rain;54;46;SE;15;88%;99%;1

Fullerton;Cloudy and cool;58;52;ESE;4;79%;93%;1

Hanford;A bit of rain;54;50;SSE;15;88%;99%;1

Hawthorne;Cloudy and cool;60;55;ESE;6;72%;97%;1

Hayward;Downpours, breezy;57;47;SSW;14;79%;100%;0

Imperial;Increasing clouds;68;47;W;4;40%;6%;2

Imperial Beach;Cloudy and cool;61;53;S;7;70%;66%;1

Lancaster;Cloudy and cooler;54;43;SW;9;58%;82%;1

Lemoore Nas;A little rain;56;48;SE;15;77%;99%;1

Lincoln;Downpours, chilly;47;43;S;19;95%;100%;0

Livermore;Downpours, breezy;53;43;SSW;14;82%;100%;0

Lompoc;A little p.m. rain;59;52;S;19;81%;100%;1

Long Beach;Cloudy and cool;59;54;SE;6;72%;96%;1

Los Alamitos;Cloudy and cool;57;52;SE;5;73%;96%;1

Los Angeles;Cloudy and cooler;56;50;ESE;5;73%;97%;1

Los Angeles Downtown;Cloudy and cooler;56;50;ESE;5;73%;97%;1

Madera;Breezy with rain;48;46;SSE;14;94%;100%;1

Mammoth;A shower in places;38;16;NW;13;87%;99%;1

Marysville;Heavy rain, chilly;48;43;S;18;94%;100%;1

Mather AFB;Downpours, breezy;52;44;SSE;19;96%;100%;0

Merced;Breezy with rain;53;47;S;19;95%;100%;1

Merced (airport);Breezy with rain;53;47;S;19;95%;100%;1

Miramar Mcas;Rather cloudy, cool;59;49;SE;6;74%;68%;1

Modesto;Breezy with rain;57;48;SSE;19;87%;100%;0

Moffett Nas;Rain, heavy at times;56;47;SW;19;84%;100%;0

Mojave;Breezy and cooler;49;43;SW;15;54%;92%;1

Montague;A little snow;40;25;NE;10;80%;98%;1

Monterey Rabr;Rain, heavy at times;60;48;WSW;19;81%;100%;0

Mount Shasta;Chilly with snow;37;23;SW;4;87%;99%;1

Napa County;Heavy rain, breezy;55;40;WSW;15;94%;100%;1

Needles;Mostly cloudy;67;51;S;8;28%;5%;2

North Island;Mostly cloudy, cool;59;53;S;6;70%;71%;1

Oakland;Periods of rain;57;47;SSW;19;78%;100%;1

Oceanside;Cloudy and cool;59;48;SE;5;82%;77%;1

Ontario;Cloudy and cool;54;46;SSE;5;63%;81%;1

Oroville;Rain, some heavy;49;44;S;16;91%;100%;0

Oxnard;Cloudy and cool;58;53;SSE;10;70%;98%;1

Palm Springs;Mostly cloudy;65;48;N;4;36%;27%;2

Palmdale;Breezy in the p.m.;55;44;SSW;10;55%;83%;1

Paso Robles;Breezy, p.m. rain;55;46;SSW;19;84%;100%;1

Point Mugu;Cloudy and cool;59;51;SSE;11;68%;98%;1

Porterville;A little p.m. rain;56;47;SE;16;67%;98%;1

Ramona;Cooler;54;44;SSW;6;71%;88%;1

Redding;Rain;51;38;ESE;14;88%;100%;0

Riverside;Cloudy and cooler;56;47;SE;5;58%;67%;1

Riverside March;Cloudy and cold;57;47;SE;5;56%;70%;1

Sacramento;Downpours, chilly;49;45;S;16;97%;100%;0

Sacramento International;Heavy rain, breezy;51;44;SSE;18;93%;100%;0

Salinas;Windy with downpours;58;48;W;18;83%;100%;0

San Bernardino;Cloudy and cooler;54;46;SSE;6;58%;81%;1

San Carlos;Windy with rain;58;47;SSW;19;78%;99%;1

San Diego;Mostly cloudy, cool;58;54;S;5;73%;66%;1

San Diego Brown;Mostly cloudy, cool;59;53;SE;5;69%;66%;1

San Diego Montgomery;Mostly cloudy, cool;60;52;SE;5;70%;68%;1

San Francisco;Periods of rain;57;46;SSW;19;76%;100%;1

San Jose;Downpours, breezy;56;45;SSW;15;87%;100%;0

San Luis Obispo;Breezy with rain;57;52;S;17;81%;100%;1

San Nicolas Island;Breezy in the p.m.;59;54;S;12;72%;94%;1

Sandberg;Cooler;45;40;S;14;65%;99%;1

Santa Ana;Cloudy and cool;60;52;SSE;5;62%;81%;1

Santa Barbara;A little p.m. rain;54;48;SE;8;87%;100%;1

Santa Maria;A little p.m. rain;60;49;S;18;74%;100%;1

Santa Monica;Cloudy and cool;58;52;SE;6;77%;98%;1

Santa Rosa;Periods of rain;52;42;SSW;20;89%;100%;0

Santa Ynez;A little p.m. rain;55;48;SSE;15;85%;100%;1

Santee;Mostly cloudy, cool;59;50;S;5;52%;66%;1

South Lake Tahoe;Heavy snow, chilly;34;23;SW;15;83%;100%;0

Stockton;Breezy with rain;52;45;S;17;89%;100%;0

Thermal;Periods of sun;66;42;N;4;53%;15%;2

Truckee-Tahoe;Snow, becoming heavy;38;21;SW;15;83%;100%;1

Twentynine Palms;Mostly cloudy;63;45;SW;5;25%;15%;2

Ukiah;Downpours, chilly;48;34;N;7;87%;100%;0

Vacaville;Downpours, breezy;52;39;SW;13;95%;100%;0

Van Nuys;Cloudy and cooler;55;53;SE;5;75%;98%;1

Vandenberg AFB;Occasional rain;57;50;S;20;80%;100%;1

Victorville;Cooler;52;43;S;12;61%;78%;1

Visalia;Breezy with rain;55;47;SE;15;80%;100%;1

Watsonville;Windy with downpours;58;47;SW;20;93%;100%;0

_____

Copyright 2021 AccuWeather

More News