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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, January 23, 2023

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;11;Calm;0;88%

Arcata;Clear;42;E;2;98%

Auburn;Clear;40;NNE;2;77%

Avalon;Clear;50;ENE;4;48%

Bakersfield;Clear;41;E;4;77%

Beale AFB;Clear;44;Calm;0;67%

Big Bear City;Mostly clear;19;Calm;0;67%

Bishop;Clear;32;WNW;8;49%

Blue Canyon;Clear;40;N;6;31%

Blythe;Clear;48;WSW;4;35%

Burbank;Clear;52;NE;3;46%

Camarillo;Clear;45;Calm;0;79%

Camp Pendleton;Clear;44;NE;7;55%

Campo;Clear;28;NE;3;69%

Carlsbad;Clear;44;Calm;0;62%

Chico;Clear;45;E;6;52%

China Lake;Clear;41;WNW;5;34%

Chino;Clear;45;NNE;3;46%

Concord;Clear;43;Calm;0;65%

Corona;Clear;49;N;3;41%

Crescent City;Clear;50;NNE;6;79%

Daggett-Barstow;Clear;44;W;5;34%

Edwards AFB;Mostly clear;35;NNW;5;58%

El Centro;Mostly clear;46;W;8;35%

Eureka;Clear;40;E;3;97%

Fairfield;Clear;51;NNW;3;37%

Fresno;Clear;42;Calm;0;85%

Fullerton;Clear;51;ENE;6;50%

Hanford;Clear;37;N;2;87%

Hawthorne;Clear;56;Calm;0;46%

Hayward;Clear;41;NE;2;66%

Imperial;Mostly clear;46;W;8;35%

Imperial Beach;Clear;48;E;8;73%

Lancaster;Partly cloudy;34;E;4;56%

Lemoore Nas;Clear;37;WNW;6;85%

Lincoln;Clear;39;ENE;5;86%

Livermore;Clear;42;NE;3;68%

Lompoc;Clear;43;WSW;3;80%

Long Beach;Mostly clear;53;Calm;0;48%

Los Alamitos;Mostly clear;53;Calm;0;48%

Los Angeles;Clear;53;NE;3;44%

Los Angeles Downtown;Clear;53;NE;3;44%

Madera;Clear;41;NE;3;86%

Mammoth;Clear;23;ENE;2;77%

Marysville;Clear;45;N;3;67%

Mather AFB;Clear;39;NNE;5;86%

Merced;Mostly clear;39;ESE;5;88%

Merced (airport);Mostly clear;39;ESE;5;88%

Miramar Mcas;Clear;40;ESE;5;82%

Modesto;Clear;40;E;5;85%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;53%

Mojave;Clear;34;NW;9;47%

Montague;Clear;31;Calm;0;78%

Monterey Rabr;Clear;46;ESE;9;60%

Mount Shasta;Clear;39;N;7;48%

Napa County;Clear;41;Calm;0;70%

Needles;Clear;51;N;16;29%

North Island;Clear;51;ENE;6;68%

Oakland;Clear;50;ENE;2;64%

Oceanside;Clear;44;Calm;0;62%

Ontario;Clear;45;NNE;3;46%

Oroville;Clear;52;NNE;5;33%

Oxnard;Clear;45;NE;6;85%

Palm Springs;Clear;56;W;6;23%

Palmdale;Partly cloudy;37;N;3;45%

Paso Robles;Clear;37;NNE;5;81%

Point Mugu;Clear;43;WNW;5;88%

Porterville;Clear;46;E;2;73%

Ramona;Clear;39;NE;3;60%

Redding;Clear;57;N;15;25%

Riverside;Clear;55;NNE;4;30%

Riverside March;Clear;44;N;3;43%

Sacramento;Clear;44;E;2;74%

Sacramento International;Clear;46;E;3;64%

Salinas;Clear;43;SSE;3;73%

San Bernardino;Clear;40;E;5;51%

San Carlos;Clear;44;NE;2;59%

San Diego;Clear;51;ENE;2;66%

San Diego Brown;Clear;48;E;5;76%

San Diego Montgomery;Clear;47;E;6;68%

San Francisco;Clear;49;ENE;2;59%

San Jose;Clear;47;SE;7;53%

San Luis Obispo;Clear;43;E;3;70%

San Nicolas Island;Clear;54;NNW;6;63%

Sandberg;Clear;36;N;7;40%

Santa Ana;Clear;50;NNE;2;54%

Santa Barbara;Clear;42;NNE;2;77%

Santa Maria;Clear;40;E;3;85%

Santa Monica;Clear;51;NE;6;50%

Santa Rosa;Clear;44;WSW;6;76%

Santa Ynez;Clear;37;Calm;0;93%

Santee;Clear;43;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Mostly clear;19;ESE;5;74%

Stockton;Clear;44;ESE;3;76%

Thermal;Clear;55;NW;7;25%

Truckee-Tahoe;Clear;9;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;46;NW;8;31%

Ukiah;Clear;41;Calm;0;85%

Vacaville;Clear;54;NE;7;32%

Van Nuys;Clear;47;N;3;50%

Vandenberg AFB;Clear;41;ESE;8;86%

Victorville;Clear;32;SW;9;55%

Visalia;Clear;40;NE;3;100%

Watsonville;Clear;39;NE;2;71%

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Copyright 2023 AccuWeather

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