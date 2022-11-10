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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, November 9, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;25;Calm;0;96%

Arcata;Clear;40;ENE;1;93%

Auburn;Clear;40;NE;2;89%

Avalon;Clear;51;NNW;4;81%

Bakersfield;Clear;46;NE;3;85%

Beale AFB;Clear;43;NNW;5;88%

Big Bear City;Clear;14;Calm;0;92%

Bishop;Clear;29;WNW;5;68%

Blue Canyon;Clear;28;NNE;5;84%

Blythe;Clear;54;SSE;2;46%

Burbank;Clear;49;NE;2;75%

Camarillo;Clear;51;NE;8;82%

Camp Pendleton;Clear;50;NW;3;79%

Campo;Clear;35;ENE;3;93%

Carlsbad;Mostly clear;47;Calm;0;92%

Chico;Clear;45;NE;6;75%

China Lake;Clear;43;W;4;60%

Chino;Clear;46;NNE;2;86%

Concord;Clear;47;SE;3;86%

Corona;Clear;48;ENE;2;83%

Crescent City;Mostly clear;42;E;6;88%

Daggett-Barstow;Clear;45;NW;12;65%

Edwards AFB;Partly cloudy;38;S;7;80%

El Centro;Clear;55;WNW;9;50%

Eureka;Clear;39;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;46;NW;3;81%

Fresno;Clear;47;W;3;79%

Fullerton;Partly cloudy;52;E;5;80%

Hanford;Clear;42;NNW;2;88%

Hawthorne;Partly cloudy;55;Calm;0;71%

Hayward;Clear;43;NNE;2;91%

Imperial;Clear;55;WNW;9;50%

Imperial Beach;Mostly clear;53;E;5;82%

Lancaster;Mostly clear;40;WNW;4;76%

Lemoore Nas;Clear;42;W;7;85%

Lincoln;Clear;41;Calm;0;100%

Livermore;Clear;44;NNE;2;92%

Lompoc;Clear;43;Calm;0;96%

Long Beach;Partly cloudy;55;Calm;0;71%

Los Alamitos;Partly cloudy;55;Calm;0;71%

Los Angeles;Clear;53;NNE;2;68%

Los Angeles Downtown;Clear;53;NNE;2;68%

Madera;Clear;45;NNW;2;97%

Mammoth;Mostly cloudy;30;S;3;97%

Marysville;Clear;44;N;2;92%

Mather AFB;Clear;45;Calm;0;93%

Merced;Clear;46;NNW;3;82%

Merced (airport);Clear;46;NNW;3;82%

Miramar Mcas;Partly cloudy;47;ENE;6;89%

Modesto;Clear;43;Calm;0;96%

Moffett Nas;Cloudy;45;Calm;0;87%

Mojave;Clear;41;NW;8;60%

Montague;Clear;33;S;3;88%

Monterey Rabr;Clear;48;Calm;0;86%

Mount Shasta;Cloudy;34;Calm;0;85%

Napa County;Clear;42;ENE;3;85%

Needles;Clear;55;ESE;5;46%

North Island;Partly cloudy;56;ENE;3;71%

Oakland;Mostly clear;52;N;2;79%

Oceanside;Mostly clear;47;Calm;0;92%

Ontario;Clear;46;NNE;2;86%

Oroville;Clear;45;NNE;3;78%

Oxnard;Mostly clear;50;NE;7;86%

Palm Springs;Clear;60;NNW;8;43%

Palmdale;Clear;41;SW;6;73%

Paso Robles;Clear;45;NNW;7;89%

Point Mugu;Mostly clear;51;N;8;89%

Porterville;Clear;50;E;3;72%

Ramona;Clear;43;NE;2;93%

Redding;Clear;41;Calm;0;88%

Riverside;Clear;47;N;2;90%

Riverside March;Clear;45;ENE;2;89%

Sacramento;Clear;45;N;3;93%

Sacramento International;Clear;45;N;3;86%

Salinas;Clear;47;NNE;2;84%

San Bernardino;Clear;47;Calm;0;65%

San Carlos;Mostly clear;45;NNW;2;85%

San Diego;Partly cloudy;54;NE;2;78%

San Diego Brown;Mostly clear;50;Calm;5;76%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;52;NE;5;76%

San Francisco;Clear;51;NNE;2;81%

San Jose;Mostly cloudy;48;WSW;3;76%

San Luis Obispo;Clear;47;N;5;86%

San Nicolas Island;Mostly clear;53;NW;15;82%

Sandberg;Clear;35;NNW;15;84%

Santa Ana;Partly cloudy;50;ENE;2;92%

Santa Barbara;Clear;46;N;3;69%

Santa Maria;Clear;45;Calm;0;92%

Santa Monica;Clear;52;NNW;3;66%

Santa Rosa;Mostly clear;42;N;5;95%

Santa Ynez;Clear;41;E;6;100%

Santee;Mostly clear;48;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Mostly clear;21;SE;2;85%

Stockton;Clear;47;NW;3;85%

Thermal;Clear;59;NW;12;51%

Truckee-Tahoe;Clear;16;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Mostly clear;47;NW;4;50%

Ukiah;Clear;41;Calm;0;92%

Vacaville;Clear;47;N;5;79%

Van Nuys;Clear;51;N;2;66%

Vandenberg AFB;Clear;45;NNE;7;87%

Victorville;Clear;37;Calm;0;80%

Visalia;Clear;44;Calm;0;95%

Watsonville;Clear;44;NNE;2;93%

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Copyright 2022 AccuWeather

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