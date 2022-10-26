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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 25, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;30;Calm;0;78%

Arcata;Mostly cloudy;49;ENE;2;89%

Auburn;Clear;51;ENE;2;56%

Avalon;Clear;59;E;2;42%

Bakersfield;Clear;60;NNE;4;38%

Beale AFB;Clear;53;ESE;7;48%

Big Bear City;Clear;37;W;5;55%

Bishop;Clear;50;WNW;4;30%

Blue Canyon;Clear;43;SSE;3;62%

Blythe;Clear;57;SSW;4;32%

Burbank;Mostly clear;60;NE;2;51%

Camarillo;Clear;58;E;5;71%

Camp Pendleton;Clear;57;Calm;3;86%

Campo;Clear;41;E;3;68%

Carlsbad;Mostly clear;54;Calm;0;89%

Chico;Clear;57;Calm;0;44%

China Lake;Mostly clear;55;NNW;4;23%

Chino;Mostly clear;59;NNW;2;60%

Concord;Clear;57;S;7;63%

Corona;Partly cloudy;58;NNE;2;60%

Crescent City;Rain;54;SSE;9;93%

Daggett-Barstow;Clear;66;WNW;13;27%

Edwards AFB;Mostly clear;62;SSE;3;34%

El Centro;Mostly clear;62;Calm;0;37%

Eureka;Mostly cloudy;49;E;2;88%

Fairfield;Clear;55;WSW;4;66%

Fresno;Clear;64;NNW;7;40%

Fullerton;Partly cloudy;65;Calm;0;65%

Hanford;Clear;58;NW;3;54%

Hawthorne;Mostly clear;65;Calm;0;72%

Hayward;Clear;52;SW;3;86%

Imperial;Mostly clear;62;Calm;0;37%

Imperial Beach;Clear;55;SSW;3;89%

Lancaster;Clear;62;WNW;6;32%

Lemoore Nas;Clear;58;WNW;8;43%

Lincoln;Clear;50;SE;3;61%

Livermore;Clear;49;SW;3;92%

Lompoc;Clear;54;W;7;86%

Long Beach;Partly cloudy;65;Calm;0;65%

Los Alamitos;Partly cloudy;65;Calm;0;65%

Los Angeles;Mostly clear;62;NNE;2;74%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;62;NNE;2;74%

Madera;Clear;57;NNW;3;61%

Mammoth;Clear;37;NNW;5;83%

Marysville;Clear;48;E;3;62%

Mather AFB;Clear;55;Calm;0;66%

Merced;Clear;58;Calm;0;61%

Merced (airport);Clear;58;Calm;0;61%

Miramar Mcas;Clear;55;SSE;5;86%

Modesto;Clear;59;NW;8;64%

Moffett Nas;Clear;54;Calm;0;66%

Mojave;Clear;61;NW;8;31%

Montague;Partly cloudy;50;W;7;47%

Monterey Rabr;Mostly clear;53;SW;8;82%

Mount Shasta;Mostly clear;46;NNW;8;55%

Napa County;Clear;53;SSW;7;73%

Needles;Clear;64;WSW;8;15%

North Island;Clear;63;S;5;86%

Oakland;Mostly clear;57;SW;3;80%

Oceanside;Mostly clear;54;Calm;0;89%

Ontario;Mostly clear;59;NNW;2;60%

Oroville;Clear;58;ENE;3;49%

Oxnard;Clear;58;ENE;5;90%

Palm Springs;Clear;66;NW;3;21%

Palmdale;Clear;61;SSW;5;29%

Paso Robles;Clear;55;NW;15;50%

Point Mugu;Clear;56;Calm;0;86%

Porterville;Clear;64;ENE;3;35%

Ramona;Clear;53;E;2;58%

Redding;Mostly cloudy;56;E;3;43%

Riverside;Mostly clear;58;NE;2;54%

Riverside March;Clear;58;ENE;2;43%

Sacramento;Mostly clear;56;SW;3;58%

Sacramento International;Mostly clear;58;SW;3;67%

Salinas;Partly cloudy;56;W;12;69%

San Bernardino;Clear;61;E;5;28%

San Carlos;Clear;50;W;3;70%

San Diego;Clear;64;SSE;2;86%

San Diego Brown;Clear;55;E;3;92%

San Diego Montgomery;Clear;60;SE;3;83%

San Francisco;Mostly clear;53;WSW;3;79%

San Jose;Clear;56;N;7;66%

San Luis Obispo;Clear;54;NNW;6;86%

San Nicolas Island;Clear;58;NW;17;77%

Sandberg;Clear;53;Calm;4;41%

Santa Ana;Partly cloudy;61;ENE;2;84%

Santa Barbara;Clear;58;NE;3;78%

Santa Maria;Mostly clear;53;WSW;6;89%

Santa Monica;Clear;60;ENE;3;77%

Santa Rosa;Clear;48;Calm;0;79%

Santa Ynez;Mostly cloudy;50;Calm;0;93%

Santee;Clear;55;WNW;3;66%

South Lake Tahoe;Clear;34;SSE;3;50%

Stockton;Clear;58;W;4;69%

Thermal;Clear;56;NW;3;54%

Truckee-Tahoe;Clear;27;ESE;5;68%

Twentynine Palms;Mostly clear;57;WSW;4;15%

Ukiah;Clear;54;Calm;0;54%

Vacaville;Clear;54;Calm;0;63%

Van Nuys;Clear;62;ENE;2;32%

Vandenberg AFB;Clear;53;N;9;91%

Victorville;Mostly clear;57;WSW;7;38%

Visalia;Clear;57;NNW;3;45%

Watsonville;Clear;50;NNE;3;90%

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Copyright 2022 AccuWeather

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