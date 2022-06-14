CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, June 14, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;45;SW;7;57% Arcata;Partly cloudy;53;N;4;88% Auburn;Clear;59;NNE;3;48% Avalon;Mostly clear;60;S;3;80% Bakersfield;Clear;70;NW;4;28% Beale AFB;Clear;62;NNW;5;48% Big Bear City;Clear;55;WNW;5;22% Bishop;Clear;62;NNW;12;21% Blue Canyon;Clear;51;NNE;6;54% Blythe;Clear;81;S;5;18% Burbank;Clear;66;NNE;3;74% Camarillo;Clear;64;Calm;0;64% Camp Pendleton;Cloudy;67;SE;7;86% Campo;Clear;50;W;3;83% Carlsbad;Cloudy;67;S;5;75% Chico;Clear;66;N;3;27% China Lake;Clear;73;NNW;6;30% Chino;Mostly cloudy;65;WSW;3;82% Concord;Clear;64;E;3;51% Corona;Mostly cloudy;63;SSW;3;84% Crescent City;Mostly clear;52;N;13;89% Daggett-Barstow;Clear;74;WSW;28;21% Edwards AFB;Clear;70;W;15;30% El Centro;Clear;80;W;16;18% Eureka;Mostly clear;52;N;8;83% Fairfield;Clear;65;WNW;4;46% Fresno;Clear;73;WNW;16;18% Fullerton;Cloudy;67;S;5;78% Hanford;Clear;69;NW;7;28% Hawthorne;Clear;66;Calm;0;74% Hayward;Clear;57;W;2;79% Imperial;Clear;80;W;16;18% Imperial Beach;Cloudy;64;N;3;80% Lancaster;Clear;68;W;8;23% Lemoore Nas;Clear;69;NW;18;23% Lincoln;Clear;59;Calm;0;54% Livermore;Clear;58;NNW;3;64% Lompoc;Clear;54;W;7;82% Long Beach;Partly cloudy;66;N;5;74% Los Alamitos;Mostly cloudy;66;N;5;74% Los Angeles;Mostly clear;65;SSE;2;75% Los Angeles Downtown;Mostly clear;65;SSE;2;75% Madera;Clear;67;WNW;6;36% Mammoth;Clear;40;NNW;5;71% Marysville;Clear;68;N;6;37% Mather AFB;Clear;72;NNW;10;26% Merced;Clear;71;NW;13;32% Merced (airport);Clear;71;NW;13;32% Miramar Mcas;Cloudy;63;S;5;77% Modesto;Clear;69;NW;15;37% Moffett Nas;Clear;61;Calm;0;58% Mojave;Clear;66;WNW;49;32% Montague;Clear;48;N;8;67% Monterey Rabr;Mostly clear;55;SW;8;68% Mount Shasta;Clear;48;NNW;5;53% Napa County;Clear;57;Calm;0;71% Needles;Clear;91;WSW;9;6% North Island;Cloudy;64;Calm;0;80% Oakland;Clear;64;WNW;3;79% Oceanside;Cloudy;67;S;5;75% Ontario;Mostly cloudy;65;WSW;3;82% Oroville;Clear;67;N;4;32% Oxnard;Clear;62;E;5;77% Palm Springs;Clear;82;Calm;7;39% Palmdale;Clear;68;W;29;22% Paso Robles;Clear;63;NW;18;41% Point Mugu;Clear;62;SSE;6;74% Porterville;Clear;69;NE;2;33% Ramona;Cloudy;60;SSW;2;89% Redding;Clear;65;NNE;6;38% Riverside;Cloudy;68;WSW;3;78% Riverside March;Mostly cloudy;62;SSW;4;80% Sacramento;Clear;67;NNW;4;42% Sacramento International;Clear;64;NNW;5;31% Salinas;Clear;58;N;9;64% San Bernardino;Cloudy;67;W;7;68% San Carlos;Clear;57;NW;2;61% San Diego;Cloudy;64;S;2;84% San Diego Brown;Mostly cloudy;64;Calm;5;69% San Diego Montgomery;Cloudy;65;SSE;6;75% San Francisco;Clear;59;WNW;3;64% San Jose;Clear;61;Calm;0;66% San Luis Obispo;Clear;55;WNW;5;74% San Nicolas Island;Clear;57;NW;23;77% Sandberg;Clear;57;N;7;30% Santa Ana;Cloudy;67;S;3;79% Santa Barbara;Clear;71;N;4;33% Santa Maria;Clear;53;Calm;0;79% Santa Monica;Mostly clear;64;S;5;86% Santa Rosa;Clear;63;N;13;53% Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;87% Santee;Cloudy;64;NW;2;77% South Lake Tahoe;Clear;45;NE;3;39% Stockton;Clear;66;WNW;7;56% Thermal;Clear;81;NNW;25;43% Truckee-Tahoe;Clear;36;SSE;3;69% Twentynine Palms;Clear;76;N;4;21% Ukiah;Clear;58;NE;5;59% Vacaville;Mostly clear;73;Calm;5;22% Van Nuys;Clear;62;NE;3;80% Vandenberg AFB;Clear;51;N;6;89% Victorville;Clear;66;W;23;24% Visalia;Mostly clear;67;NW;9;33% Watsonville;Clear;51;NNE;3;83% _____ Copyright 2022 AccuWeather