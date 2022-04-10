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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, April 9, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;34;NNW;7;29%

Arcata;Clear;46;N;8;81%

Auburn;Mostly clear;48;Calm;0;39%

Avalon;Clear;52;SE;5;94%

Bakersfield;Mostly clear;65;NNW;8;46%

Beale AFB;Clear;62;NNW;14;18%

Big Bear City;Clear;41;SW;3;70%

Bishop;Mostly clear;59;NNW;28;21%

Blue Canyon;Clear;45;N;5;28%

Blythe;Mostly clear;80;S;9;20%

Burbank;Partly cloudy;67;SE;12;58%

Camarillo;Clear;59;SSE;5;77%

Camp Pendleton;Cloudy;62;S;5;86%

Campo;Mostly cloudy;47;W;3;80%

Carlsbad;Cloudy;62;N;6;77%

Chico;Clear;59;NW;23;11%

China Lake;Clear;73;W;24;13%

Chino;Mostly clear;61;WSW;3;84%

Concord;Clear;59;Calm;0;53%

Corona;Partly cloudy;62;W;5;83%

Crescent City;Clear;46;NNW;22;76%

Daggett-Barstow;Mostly clear;72;W;25;13%

Edwards AFB;Clear;66;SW;13;24%

El Centro;Clear;78;WSW;17;23%

Eureka;Clear;46;N;9;80%

Fairfield;Partly cloudy;63;N;15;12%

Fresno;Clear;66;W;12;19%

Fullerton;Cloudy;63;SSE;7;77%

Hanford;Clear;65;NW;12;20%

Hawthorne;Cloudy;64;SE;10;74%

Hayward;Clear;54;W;3;77%

Imperial;Clear;78;WSW;17;23%

Imperial Beach;Cloudy;61;S;6;80%

Lancaster;Clear;62;W;8;35%

Lemoore Nas;Clear;63;NW;9;18%

Lincoln;Clear;55;NNW;10;22%

Livermore;Mostly clear;57;Calm;0;57%

Lompoc;Clear;51;W;8;82%

Long Beach;Mostly cloudy;62;SSE;8;77%

Los Alamitos;Cloudy;62;SSE;8;77%

Los Angeles;Cloudy;62;SE;3;77%

Los Angeles Downtown;Cloudy;62;SE;3;77%

Madera;Clear;61;WNW;6;28%

Mammoth;Clear;29;N;3;51%

Marysville;Clear;63;NW;22;13%

Mather AFB;Clear;63;NW;13;14%

Merced;Clear;63;W;6;20%

Merced (airport);Clear;63;W;6;20%

Miramar Mcas;Cloudy;59;SSE;10;83%

Modesto;Mostly clear;63;NW;14;19%

Moffett Nas;Mostly clear;57;Calm;0;54%

Mojave;Clear;63;SSW;10;39%

Montague;Clear;37;NNE;13;44%

Monterey Rabr;Clear;52;SW;5;71%

Mount Shasta;Clear;40;NW;6;37%

Napa County;Clear;52;Calm;0;74%

Needles;Clear;84;ESE;14;7%

North Island;Cloudy;61;S;10;80%

Oakland;Mostly clear;60;NNW;2;67%

Oceanside;Cloudy;62;N;6;77%

Ontario;Mostly clear;61;WSW;3;84%

Oroville;Clear;63;NW;13;12%

Oxnard;Clear;58;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;81;SSE;7;21%

Palmdale;Clear;64;WSW;20;32%

Paso Robles;Clear;59;NW;14;38%

Point Mugu;Clear;57;S;5;77%

Porterville;Clear;65;SE;2;29%

Ramona;Cloudy;52;S;3;92%

Redding;Clear;60;NNW;8;12%

Riverside;Mostly clear;62;ESE;1;80%

Riverside March;Clear;59;SSE;10;83%

Sacramento;Clear;47;NW;17;16%

Sacramento International;Partly cloudy;62;NW;20;14%

Salinas;Clear;54;N;7;61%

San Bernardino;Clear;65;WSW;6;63%

San Carlos;Clear;57;Calm;0;50%

San Diego;Cloudy;61;S;10;80%

San Diego Brown;Cloudy;60;SSW;7;83%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;SSE;9;77%

San Francisco;Partly cloudy;55;NW;2;58%

San Jose;Mostly clear;57;NNW;8;67%

San Luis Obispo;Clear;50;WNW;5;86%

San Nicolas Island;Clear;55;NW;30;71%

Sandberg;Mostly clear;53;ESE;8;42%

Santa Ana;Mostly cloudy;64;S;4;75%

Santa Barbara;Clear;70;NW;8;32%

Santa Maria;Clear;50;Calm;0;82%

Santa Monica;Mostly cloudy;61;Calm;0;82%

Santa Rosa;Mostly clear;57;N;13;45%

Santa Ynez;Mostly cloudy;48;W;3;87%

Santee;Cloudy;61;N;3;82%

South Lake Tahoe;Clear;43;E;9;28%

Stockton;Clear;60;W;10;29%

Thermal;Clear;82;N;10;23%

Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;27%

Twentynine Palms;Clear;72;WSW;5;17%

Ukiah;Clear;53;NNE;6;46%

Vacaville;Partly cloudy;67;N;21;11%

Van Nuys;Partly cloudy;64;SE;10;57%

Vandenberg AFB;Clear;50;Calm;0;88%

Victorville;Mostly clear;63;WSW;15;27%

Visalia;Clear;64;WNW;10;25%

Watsonville;Clear;50;Calm;0;76%

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Copyright 2022 AccuWeather

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