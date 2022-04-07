CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 6, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;47;ESE;5;32% Arcata;Clear;47;NW;3;94% Auburn;Clear;63;Calm;0;44% Avalon;Mostly clear;70;ESE;2;55% Bakersfield;Clear;69;NE;6;41% Beale AFB;Clear;60;ESE;8;46% Big Bear City;Clear;37;Calm;0;38% Bishop;Clear;59;WNW;6;16% Blue Canyon;Clear;59;NE;8;20% Blythe;Clear;76;N;8;11% Burbank;Clear;77;ESE;9;38% Camarillo;Clear;64;Calm;0;57% Camp Pendleton;Clear;60;NNE;3;99% Campo;Clear;67;ENE;7;21% Carlsbad;Clear;58;Calm;0;93% Chico;Clear;66;Calm;0;27% China Lake;Mostly clear;63;SSW;5;12% Chino;Clear;74;N;4;48% Concord;Clear;66;SSE;3;41% Corona;Clear;66;Calm;0;72% Crescent City;Clear;48;Calm;0;96% Daggett-Barstow;Clear;73;E;9;6% Edwards AFB;Mostly clear;63;NE;8;12% El Centro;Clear;77;N;5;10% Eureka;Clear;47;NNW;3;88% Fairfield;Clear;57;ESE;3;61% Fresno;Clear;71;NNW;3;43% Fullerton;Mostly clear;69;Calm;0;65% Hanford;Mostly clear;59;Calm;0;83% Hawthorne;Clear;71;Calm;0;45% Hayward;Clear;66;NE;6;39% Imperial;Clear;77;N;5;10% Imperial Beach;Fog;58;Calm;0;100% Lancaster;Mostly clear;62;NE;6;16% Lemoore Nas;Mostly clear;61;W;3;42% Lincoln;Clear;59;SSE;5;58% Livermore;Clear;61;E;6;44% Lompoc;Mostly clear;66;E;6;60% Long Beach;Clear;65;SE;3;84% Los Alamitos;Mostly clear;65;SE;3;84% Los Angeles;Clear;69;NNW;3;52% Los Angeles Downtown;Clear;69;NNW;3;52% Madera;Mostly clear;67;N;2;60% Mammoth;Mostly clear;55;SE;4;18% Marysville;Clear;60;WSW;7;53% Mather AFB;Clear;59;Calm;0;54% Merced;Clear;67;Calm;0;50% Merced (airport);Clear;67;Calm;0;50% Miramar Mcas;Clear;57;W;3;96% Modesto;Clear;61;Calm;0;55% Moffett Nas;Clear;64;Calm;0;55% Mojave;Clear;66;NNE;8;11% Montague;Clear;50;NE;3;37% Monterey Rabr;Clear;63;ESE;5;41% Mount Shasta;Showers;47;Calm;0;49% Napa County;Clear;59;Calm;0;59% Needles;Clear;74;NNW;17;6% North Island;Mostly cloudy;60;NW;3;89% Oakland;Clear;63;N;3;68% Oceanside;Clear;58;Calm;0;93% Ontario;Clear;74;N;4;48% Oroville;Clear;68;Calm;0;30% Oxnard;Clear;61;Calm;0;93% Palm Springs;Clear;84;N;10;5% Palmdale;Mostly clear;63;E;9;15% Paso Robles;Mostly clear;67;SE;3;35% Point Mugu;Clear;60;WNW;3;74% Porterville;Mostly clear;63;E;3;67% Ramona;Clear;75;NE;8;15% Redding;Clear;69;N;3;27% Riverside;Clear;74;SW;0;17% Riverside March;Clear;79;NE;10;7% Sacramento;Clear;62;S;5;57% Sacramento International;Clear;66;SSW;8;39% Salinas;Clear;60;Calm;0;61% San Bernardino;Clear;71;Calm;0;20% San Carlos;Clear;66;Calm;0;36% San Diego;Mostly cloudy;60;NW;3;89% San Diego Brown;Clear;57;Calm;0;93% San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;80% San Francisco;Mostly clear;65;NNW;3;51% San Jose;Clear;69;Calm;0;37% San Luis Obispo;Clear;72;E;3;34% San Nicolas Island;Partly cloudy;61;Calm;0;80% Sandberg;Showers;65;WNW;6;12% Santa Ana;Clear;65;NNE;2;84% Santa Barbara;Mostly clear;61;Calm;0;83% Santa Maria;Mostly clear;67;S;3;52% Santa Monica;Clear;65;SSW;3;77% Santa Rosa;Mostly clear;60;N;5;51% Santa Ynez;Mostly clear;64;NE;5;59% Santee;Clear;64;NW;3;77% South Lake Tahoe;Clear;39;S;3;61% Stockton;Clear;62;S;7;53% Thermal;Clear;70;Calm;0;14% Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;64% Twentynine Palms;Clear;72;SE;7;8% Ukiah;Clear;65;Calm;0;36% Vacaville;Clear;60;Calm;0;49% Van Nuys;Clear;77;E;7;36% Vandenberg AFB;Mostly clear;63;ESE;8;47% Victorville;Clear;61;WSW;6;10% Visalia;Mostly clear;63;Calm;0;67% Watsonville;Clear;62;NNW;3;51% _____ Copyright 2022 AccuWeather