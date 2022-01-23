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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Saturday, January 22, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;35;Calm;0;47%

Arcata;Clear;51;E;6;70%

Auburn;Clear;41;Calm;0;100%

Avalon;Clear;59;NNE;7;25%

Bakersfield;Hazy moonlight;49;E;6;70%

Beale AFB;Clear;43;Calm;0;87%

Big Bear City;Cloudy;34;NE;12;40%

Bishop;Partly cloudy;34;NW;8;45%

Blue Canyon;Partly cloudy w/ showers;39;E;12;40%

Blythe;Showers;53;NE;10;49%

Burbank;Clear;66;Calm;0;12%

Camarillo;Clear;66;ENE;22;14%

Camp Pendleton;Clear;56;NE;9;46%

Campo;Mostly clear;49;NNE;9;37%

Carlsbad;Clear;45;Calm;0;76%

Chico;Clear;50;Calm;0;43%

China Lake;Clear;50;W;9;23%

Chino;Clear;59;NE;11;23%

Concord;Mostly clear;46;NNW;5;79%

Corona;Clear;60;N;3;21%

Crescent City;Mostly clear;63;ENE;12;26%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;54;S;5;20%

Edwards AFB;Clear;47;WNW;7;27%

El Centro;Partly cloudy;57;N;7;40%

Eureka;Clear;52;E;5;54%

Fairfield;Clear;43;NE;6;87%

Fresno;Mostly clear;47;Calm;0;83%

Fullerton;Clear;57;S;5;31%

Hanford;Clear;40;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;60;Calm;0;28%

Hayward;Clear;51;ENE;7;58%

Imperial;Partly cloudy;57;N;7;40%

Imperial Beach;Mostly clear;48;E;6;79%

Lancaster;Clear;42;ENE;10;36%

Lemoore Nas;Clear;40;WSW;7;70%

Lincoln;Clear;39;ENE;5;100%

Livermore;Clear;43;E;5;73%

Lompoc;Clear;42;ENE;3;76%

Long Beach;Clear;58;ESE;7;32%

Los Alamitos;Clear;58;ESE;7;32%

Los Angeles;Clear;57;NNE;6;32%

Los Angeles Downtown;Clear;57;NNE;6;32%

Madera;Fog;43;S;1;100%

Mammoth;Mostly clear;34;ENE;5;44%

Marysville;Clear;44;Calm;0;88%

Mather AFB;Fog;43;N;3;100%

Merced;Fog;40;Calm;0;100%

Merced (airport);Fog;40;Calm;0;100%

Miramar Mcas;Clear;50;NNE;5;47%

Modesto;Fog;44;SE;3;88%

Moffett Nas;Clear;50;Calm;0;57%

Mojave;Clear;39;N;10;32%

Montague;Clear;39;Calm;0;44%

Monterey Rabr;Mostly clear;49;ESE;3;56%

Mount Shasta;Clear;32;NE;3;69%

Napa County;Mostly clear;49;ENE;8;68%

Needles;Clear;58;NNW;10;26%

North Island;Mostly clear;56;Calm;0;52%

Oakland;Mostly clear;53;ENE;5;63%

Oceanside;Clear;45;Calm;0;76%

Ontario;Clear;59;NE;11;23%

Oroville;Hazy moonlight;50;NE;3;76%

Oxnard;Clear;58;Calm;0;47%

Palm Springs;Cloudy;68;WNW;5;15%

Palmdale;Partly cloudy;40;W;12;42%

Paso Robles;Clear;44;ESE;5;73%

Point Mugu;Clear;64;NNE;12;18%

Porterville;Clear;42;NE;5;85%

Ramona;Partly cloudy;54;NNW;7;31%

Redding;Clear;64;NNE;20;20%

Riverside;Partly cloudy;60;NNW;7;22%

Riverside March;Partly cloudy;54;WSW;7;27%

Sacramento;Clear;47;Calm;0;92%

Sacramento International;Clear;46;N;3;92%

Salinas;Mostly clear;44;SSE;6;70%

San Bernardino;Clear;61;NE;16;16%

San Carlos;Clear;50;Calm;0;61%

San Diego;Mostly clear;56;Calm;0;52%

San Diego Brown;Mostly clear;54;Calm;3;39%

San Diego Montgomery;Mostly clear;55;Calm;0;38%

San Francisco;Clear;53;ENE;6;61%

San Jose;Clear;50;S;7;56%

San Luis Obispo;Mostly clear;46;Calm;0;76%

San Nicolas Island;Mostly clear;53;NW;9;63%

Sandberg;Clear;40;NNW;19;36%

Santa Ana;Clear;62;ENE;9;22%

Santa Barbara;Clear;53;E;3;60%

Santa Maria;Mostly clear;47;Calm;0;70%

Santa Monica;Clear;60;Calm;0;23%

Santa Rosa;Clear;45;Calm;0;70%

Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;81%

Santee;Clear;48;Calm;0;57%

South Lake Tahoe;Partly cloudy;24;Calm;0;71%

Stockton;Fog;45;E;7;89%

Thermal;Partly cloudy;62;W;9;22%

Truckee-Tahoe;Clear;19;ENE;8;85%

Twentynine Palms;Intermittent clouds;54;NNW;10;28%

Ukiah;Clear;47;SSW;3;58%

Vacaville;Clear;43;Calm;0;82%

Van Nuys;Clear;61;WNW;6;18%

Vandenberg AFB;Clear;42;NNW;8;90%

Victorville;Clear;41;N;12;30%

Visalia;Clear;42;E;3;100%

Watsonville;Mostly clear;44;NW;5;76%

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Copyright 2022 AccuWeather

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