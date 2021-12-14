CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, December 13, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;28;NNW;2;96% Arcata;Rain;41;ENE;3;93% Auburn;Rain;39;W;8;100% Avalon;Cloudy;50;SSE;9;91% Bakersfield;Mostly cloudy;61;SSE;31;42% Beale AFB;Rain;45;S;10;93% Big Bear City;Cloudy;32;W;18;86% Bishop;Cloudy;40;SSE;29;82% Blue Canyon;Flurries;32;SSW;18;100% Blythe;Cloudy;55;S;3;63% Burbank;Showers;55;ESE;16;71% Camarillo;Cloudy;57;SE;12;77% Camp Pendleton;Cloudy;54;SE;5;86% Campo;Cloudy;47;SW;6;86% Carlsbad;Cloudy;54;Calm;0;96% Chico;Rain;46;ESE;10;81% China Lake;Partly cloudy;48;S;12;67% Chino;Cloudy;50;ENE;3;86% Concord;Rain;46;W;12;82% Corona;Cloudy;52;Calm;0;87% Crescent City;Mostly cloudy;40;SE;3;92% Daggett-Barstow;Mostly clear;45;Calm;0;51% Edwards AFB;Mostly cloudy;48;SW;7;61% El Centro;Mostly cloudy;53;SE;3;54% Eureka;Showers;40;E;7;89% Fairfield;Showers;43;WSW;9;93% Fresno;Rain;53;SE;14;76% Fullerton;Cloudy;55;E;6;79% Hanford;Cloudy;53;ESE;5;76% Hawthorne;Cloudy;59;SE;9;71% Hayward;Rain;47;NNW;12;86% Imperial;Mostly cloudy;53;SE;3;54% Imperial Beach;Cloudy;56;SSE;5;83% Lancaster;Cloudy;49;SSW;9;69% Lemoore Nas;Rain;53;SSE;9;76% Lincoln;Rain;43;WSW;5;100% Livermore;Rain;45;WNW;12;89% Lompoc;Rain;55;SSE;15;95% Long Beach;Cloudy;58;SSE;6;74% Los Alamitos;Cloudy;58;SSE;6;74% Los Angeles;Cloudy;55;E;8;77% Los Angeles Downtown;Cloudy;55;E;8;77% Madera;Rain;50;ESE;11;100% Mammoth;Flurries;27;NW;4;95% Marysville;Rain;46;SSW;8;82% Mather AFB;Rain;46;WNW;13;93% Merced;Rain;52;SE;30;86% Merced (airport);Rain;52;SE;30;86% Miramar Mcas;Cloudy;51;ESE;5;96% Modesto;Rain;52;S;10;97% Moffett Nas;Rain;46;WNW;8;93% Mojave;Mostly cloudy;45;SW;18;81% Montague;Cloudy;35;WNW;7;72% Monterey Rabr;Showers;55;S;10;86% Mount Shasta;Flurries;32;Calm;0;88% Napa County;Rain;45;W;8;85% Needles;Cloudy;56;S;7;45% North Island;Cloudy;57;E;6;77% Oakland;Rain;46;WNW;4;96% Oceanside;Cloudy;54;Calm;0;96% Ontario;Cloudy;50;ENE;3;86% Oroville;Rain;48;S;7;89% Oxnard;Showers;57;SE;12;80% Palm Springs;Mostly cloudy;52;Calm;0;42% Palmdale;Cloudy;49;SSW;16;63% Paso Robles;Rain;53;S;16;85% Point Mugu;Showers;58;SSE;20;69% Porterville;Showers;51;E;10;85% Ramona;Cloudy;49;E;5;96% Redding;Cloudy;44;ENE;3;88% Riverside;Cloudy;53;Calm;0;73% Riverside March;Cloudy;50;SE;9;87% Sacramento;Showers;45;WNW;9;89% Sacramento International;Rain;45;WNW;6;89% Salinas;Rain;56;SSW;6;83% San Bernardino;Cloudy;53;SSE;3;65% San Carlos;Rain;45;WNW;7;100% San Diego;Cloudy;57;E;6;77% San Diego Brown;Cloudy;56;S;6;74% San Diego Montgomery;Cloudy;55;E;5;83% San Francisco;Rain;45;WNW;4;90% San Jose;Rain;47;NW;10;89% San Luis Obispo;Rain;56;SSE;10;89% San Nicolas Island;Mostly cloudy;57;S;17;86% Sandberg;Fog;41;S;37;88% Santa Ana;Cloudy;55;SE;3;81% Santa Barbara;Showers;56;ESE;18;89% Santa Maria;Rain;55;S;23;89% Santa Monica;Cloudy;55;ESE;7;76% Santa Rosa;Cloudy;45;SSW;3;89% Santa Ynez;Rain;54;SE;20;93% Santee;Cloudy;52;Calm;0;93% South Lake Tahoe;Flurries;33;S;13;91% Stockton;Rain;52;S;24;86% Thermal;Mostly clear;44;Calm;0;73% Truckee-Tahoe;Cloudy;32;SSW;7;100% Twentynine Palms;Mostly cloudy;48;SSW;7;63% Ukiah;Cloudy;41;Calm;0;85% Vacaville;Rain;45;WSW;14;82% Van Nuys;Showers;52;SSE;8;89% Vandenberg AFB;Showers;55;SSE;20;93% Victorville;Mostly cloudy;45;SSE;23;81% Visalia;Showers;53;ESE;14;76% Watsonville;Showers;53;SW;9;96% _____ Copyright 2021 AccuWeather