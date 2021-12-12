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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Saturday, December 11, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;36;SSW;12;50%

Arcata;Cloudy;49;SSE;10;93%

Auburn;Cloudy;46;ESE;7;81%

Avalon;Clear;52;NW;2;31%

Bakersfield;Clear;45;SSE;3;76%

Beale AFB;Cloudy;49;SE;12;75%

Big Bear City;Clear;23;Calm;0;68%

Bishop;Clear;22;Calm;0;55%

Blue Canyon;Cloudy;32;S;9;92%

Blythe;Clear;41;WNW;2;52%

Burbank;Clear;52;NW;3;40%

Camarillo;Mostly clear;42;Calm;0;67%

Camp Pendleton;Clear;51;NE;3;60%

Campo;Clear;31;NE;3;68%

Carlsbad;Clear;41;Calm;0;92%

Chico;Showers;50;SE;17;66%

China Lake;Partly cloudy;34;E;3;36%

Chino;Mostly clear;49;NE;3;56%

Concord;Cloudy;50;SSE;6;65%

Corona;Clear;45;E;3;65%

Crescent City;Showers;49;SSE;25;83%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;37;S;3;40%

Edwards AFB;Mostly cloudy;31;Calm;0;45%

El Centro;Mostly clear;47;W;3;32%

Eureka;Showers;47;ESE;12;86%

Fairfield;Mostly cloudy;48;SSW;5;77%

Fresno;Mostly clear;44;ENE;3;85%

Fullerton;Partly cloudy;51;E;3;58%

Hanford;Partly cloudy;40;ENE;6;96%

Hawthorne;Clear;54;Calm;0;61%

Hayward;Cloudy;47;ESE;6;79%

Imperial;Mostly clear;47;W;3;32%

Imperial Beach;Clear;48;E;7;73%

Lancaster;Clear;29;W;3;66%

Lemoore Nas;Mostly clear;39;S;5;88%

Lincoln;Cloudy;50;SE;9;76%

Livermore;Mostly cloudy;44;ENE;3;76%

Lompoc;Clear;39;ENE;3;88%

Long Beach;Clear;50;Calm;0;71%

Los Alamitos;Clear;50;Calm;0;71%

Los Angeles;Mostly clear;50;Calm;0;56%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;50;Calm;0;56%

Madera;Clear;41;E;2;100%

Mammoth;Cloudy;27;SSW;17;90%

Marysville;Cloudy;49;SE;12;73%

Mather AFB;Cloudy;46;Calm;0;87%

Merced;Clear;38;E;3;92%

Merced (airport);Clear;38;E;3;92%

Miramar Mcas;Clear;44;ENE;7;70%

Modesto;Clear;46;ESE;6;75%

Moffett Nas;Mostly cloudy;45;SE;5;75%

Mojave;Clear;32;NW;9;47%

Montague;Showers;38;S;15;72%

Monterey Rabr;Clear;44;E;9;78%

Mount Shasta;Snow;31;N;6;88%

Napa County;Cloudy;49;SE;6;86%

Needles;Clear;47;NW;8;25%

North Island;Clear;50;Calm;0;68%

Oakland;Cloudy;48;SE;4;87%

Oceanside;Clear;41;Calm;0;92%

Ontario;Mostly clear;49;NE;3;56%

Oroville;Cloudy;52;SE;13;68%

Oxnard;Clear;48;NE;7;51%

Palm Springs;Clear;50;NNW;6;34%

Palmdale;Clear;33;W;5;58%

Paso Robles;Clear;36;S;5;78%

Point Mugu;Mostly clear;45;N;8;65%

Porterville;Clear;40;Calm;0;92%

Ramona;Clear;37;Calm;0;78%

Redding;Showers;42;N;3;88%

Riverside;Clear;48;ENE;5;49%

Riverside March;Clear;40;Calm;0;45%

Sacramento;Cloudy;49;Calm;0;73%

Sacramento International;Cloudy;50;SSE;7;65%

Salinas;Clear;44;Calm;0;76%

San Bernardino;Clear;46;Calm;0;52%

San Carlos;Mostly cloudy;46;S;7;70%

San Diego;Clear;50;Calm;0;68%

San Diego Brown;Mostly clear;50;SE;8;56%

San Diego Montgomery;Clear;50;Calm;0;58%

San Francisco;Cloudy;50;SE;3;80%

San Jose;Mostly cloudy;46;SSE;6;70%

San Luis Obispo;Clear;42;SE;3;76%

San Nicolas Island;Clear;47;WNW;9;60%

Sandberg;Clear;43;SE;3;29%

Santa Ana;Partly cloudy;47;ENE;3;75%

Santa Barbara;Clear;42;Calm;0;76%

Santa Maria;Clear;42;Calm;0;85%

Santa Monica;Clear;51;Calm;0;56%

Santa Rosa;Showers;49;Calm;0;79%

Santa Ynez;Mostly clear;39;ENE;5;86%

Santee;Mostly clear;45;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;35;SSE;16;33%

Stockton;Cloudy;45;Calm;0;82%

Thermal;Clear;40;N;5;50%

Truckee-Tahoe;Cloudy;36;S;15;37%

Twentynine Palms;Mostly clear;37;W;3;38%

Ukiah;Showers;46;SSE;5;82%

Vacaville;Cloudy;50;SSE;6;71%

Van Nuys;Clear;49;NNW;5;49%

Vandenberg AFB;Clear;40;ESE;6;93%

Victorville;Clear;37;SE;10;48%

Visalia;Clear;42;ENE;6;100%

Watsonville;Mostly cloudy;41;NNW;5;79%

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Copyright 2021 AccuWeather

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