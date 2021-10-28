Skip to main content
Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, October 27, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;45;Calm;0;92%

Arcata;Mostly clear;57;NNE;2;97%

Auburn;Clear;52;Calm;0;93%

Avalon;Clear;74;NNE;3;23%

Bakersfield;Clear;61;NE;8;66%

Beale AFB;Clear;60;NNW;10;84%

Big Bear City;Clear;37;Calm;0;80%

Bishop;Clear;60;NNW;10;47%

Blue Canyon;Clear;54;ENE;9;58%

Blythe;Clear;61;SW;2;39%

Burbank;Clear;68;N;7;43%

Camarillo;Clear;61;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Clear;63;NNE;2;58%

Campo;Clear;61;NE;4;41%

Carlsbad;Clear;54;NE;3;96%

Chico;Clear;57;N;5;87%

China Lake;Partly cloudy;58;SW;8;37%

Chino;Clear;65;NNE;3;50%

Concord;Clear;62;SE;3;86%

Corona;Clear;58;Calm;0;69%

Crescent City;Cloudy;57;Calm;0;93%

Daggett-Barstow;Mostly clear;60;W;7;51%

Edwards AFB;Partly cloudy;51;NW;2;75%

El Centro;Mostly clear;68;Calm;0;28%

Eureka;Mostly cloudy;54;NW;1;94%

Fairfield;Clear;60;ESE;7;90%

Fresno;Clear;60;Calm;0;72%

Fullerton;Partly cloudy;66;Calm;0;53%

Hanford;Clear;53;Calm;0;96%

Hawthorne;Partly cloudy;65;Calm;0;60%

Hayward;Clear;62;Calm;0;83%

Imperial;Mostly clear;68;Calm;0;28%

Imperial Beach;Mostly clear;60;Calm;0;69%

Lancaster;Mostly clear;51;NNE;4;69%

Lemoore Nas;Clear;57;Calm;0;80%

Lincoln;Clear;57;NNW;6;93%

Livermore;Clear;62;ENE;9;86%

Lompoc;Clear;65;WSW;5;62%

Long Beach;Partly cloudy;66;NNW;5;48%

Los Alamitos;Partly cloudy;66;NNW;5;48%

Los Angeles;Clear;62;Calm;0;54%

Los Angeles Downtown;Clear;62;Calm;0;54%

Madera;Partly cloudy;60;E;1;100%

Mammoth;Mostly cloudy;47;S;3;95%

Marysville;Clear;61;NNW;9;75%

Mather AFB;Clear;63;NNW;7;77%

Merced;Clear;61;W;6;83%

Merced (airport);Clear;61;W;6;83%

Miramar Mcas;Clear;57;Calm;0;68%

Modesto;Clear;61;W;6;89%

Moffett Nas;Clear;63;NW;3;87%

Mojave;Clear;55;NNW;8;66%

Montague;Mostly cloudy;53;Calm;0;82%

Monterey Rabr;Mostly clear;63;ESE;10;80%

Mount Shasta;Mostly cloudy;44;Calm;0;88%

Napa County;Clear;59;ESE;3;93%

Needles;Clear;68;NNW;6;30%

North Island;Clear;65;NW;3;54%

Oakland;Mostly clear;61;NNW;2;93%

Oceanside;Clear;54;NE;3;96%

Ontario;Clear;65;NNE;3;50%

Oroville;Clear;62;NW;6;72%

Oxnard;Clear;63;Calm;0;72%

Palm Springs;Clear;80;W;5;22%

Palmdale;Mostly clear;52;NNE;5;63%

Paso Robles;Clear;60;E;12;72%

Point Mugu;Clear;61;N;9;69%

Porterville;Clear;56;ENE;6;83%

Ramona;Clear;57;E;6;61%

Redding;Clear;58;NNW;5;83%

Riverside;Clear;67;Calm;0;44%

Riverside March;Clear;68;Calm;0;39%

Sacramento;Clear;62;NNW;7;80%

Sacramento International;Clear;61;NW;13;80%

Salinas;Clear;60;ESE;5;89%

San Bernardino;Clear;65;E;3;43%

San Carlos;Mostly clear;61;Calm;0;93%

San Diego;Clear;65;NW;3;54%

San Diego Brown;Partly cloudy;62;Calm;0;57%

San Diego Montgomery;Mostly clear;65;Calm;0;60%

San Francisco;Mostly clear;60;NW;2;90%

San Jose;Clear;64;NNW;3;83%

San Luis Obispo;Clear;68;N;3;56%

San Nicolas Island;Clear;67;NW;7;37%

Sandberg;Clear;60;NNE;9;36%

Santa Ana;Mostly clear;60;ENE;2;73%

Santa Barbara;Clear;59;E;3;74%

Santa Maria;Clear;65;NNW;14;62%

Santa Monica;Clear;62;Calm;0;69%

Santa Rosa;Fog;57;Calm;0;100%

Santa Ynez;Clear;62;ENE;3;65%

Santee;Clear;61;Calm;0;54%

South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;92%

Stockton;Clear;57;W;5;96%

Thermal;Clear;60;W;5;53%

Truckee-Tahoe;Fog;34;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Mostly clear;67;NW;6;32%

Ukiah;Clear;59;Calm;0;86%

Vacaville;Clear;59;WSW;3;89%

Van Nuys;Clear;71;W;5;34%

Vandenberg AFB;Clear;64;N;13;66%

Victorville;Clear;54;Calm;0;71%

Visalia;Clear;54;Calm;0;96%

Watsonville;Clear;58;Calm;0;93%

_____

Copyright 2021 AccuWeather

More News