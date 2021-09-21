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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, September 21, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;52;N;6;50%

Arcata;Clear;53;NE;2;92%

Auburn;Clear;69;ENE;3;39%

Avalon;Mostly cloudy;59;ESE;1;92%

Bakersfield;Clear;71;ESE;3;53%

Beale AFB;Clear;70;NNE;3;30%

Big Bear City;Clear;43;Calm;0;52%

Bishop;Clear;61;W;3;19%

Blue Canyon;Clear;63;NE;8;17%

Blythe;Mostly clear;81;NNE;7;19%

Burbank;Clear;71;ENE;2;60%

Camarillo;Clear;67;SSW;3;75%

Camp Pendleton;Clear;64;NE;2;88%

Campo;Clear;68;ENE;4;36%

Carlsbad;Clear;61;Calm;0;89%

Chico;Clear;73;NE;5;21%

China Lake;Mostly clear;68;SSE;4;21%

Chino;Clear;68;NNW;2;69%

Concord;Clear;68;Calm;0;41%

Corona;Clear;68;N;2;71%

Crescent City;Clear;54;NNW;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;75;S;3;15%

Edwards AFB;Partly cloudy;71;N;7;19%

El Centro;Mostly clear;84;NNE;3;36%

Eureka;Clear;54;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;67;W;2;54%

Fresno;Mostly clear;75;NW;3;43%

Fullerton;Clear;69;Calm;0;80%

Hanford;Mostly cloudy;65;N;2;74%

Hawthorne;Clear;69;Calm;0;78%

Hayward;Clear;66;NE;2;44%

Imperial;Mostly clear;84;NNE;3;36%

Imperial Beach;Clear;68;SW;3;100%

Lancaster;Clear;70;ENE;4;19%

Lemoore Nas;Partly cloudy;68;W;7;40%

Lincoln;Clear;68;Calm;0;37%

Livermore;Clear;65;ENE;2;39%

Lompoc;Clear;61;E;6;75%

Long Beach;Clear;67;ESE;3;86%

Los Alamitos;Clear;67;ESE;3;86%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;84%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;84%

Madera;Clear;70;N;2;50%

Mammoth;Clear;55;SSE;4;33%

Marysville;Clear;70;ENE;3;40%

Mather AFB;Clear;66;Calm;0;39%

Merced;Clear;68;Calm;0;50%

Merced (airport);Clear;68;Calm;0;50%

Miramar Mcas;Clear;61;Calm;0;93%

Modesto;Clear;65;Calm;0;60%

Moffett Nas;Mostly clear;65;ENE;2;62%

Mojave;Clear;73;NE;5;18%

Montague;Clear;63;NNE;8;39%

Monterey Rabr;Clear;66;Calm;0;48%

Mount Shasta;Clear;47;Calm;0;73%

Napa County;Clear;65;E;5;44%

Needles;Mostly clear;83;W;6;11%

North Island;Mostly clear;67;Calm;0;81%

Oakland;Clear;67;N;2;62%

Oceanside;Clear;61;Calm;0;89%

Ontario;Clear;68;NNW;2;69%

Oroville;Clear;71;NE;3;38%

Oxnard;Clear;65;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;85;NNW;7;21%

Palmdale;Clear;67;S;6;25%

Paso Robles;Clear;70;ENE;8;40%

Point Mugu;Clear;62;Calm;0;83%

Porterville;Clear;73;E;2;41%

Ramona;Clear;64;ENE;2;77%

Redding;Clear;82;N;9;16%

Riverside;Clear;69;NW;2;67%

Riverside March;Clear;70;NNE;2;60%

Sacramento;Clear;70;ESE;2;42%

Sacramento International;Clear;70;ESE;2;35%

Salinas;Clear;64;Calm;0;62%

San Bernardino;Clear;74;Calm;0;44%

San Carlos;Mostly clear;69;NNE;2;42%

San Diego;Clear;65;WSW;1;91%

San Diego Brown;Clear;65;Calm;5;88%

San Diego Montgomery;Clear;66;Calm;0;83%

San Francisco;Mostly clear;68;N;2;44%

San Jose;Mostly clear;73;Calm;0;37%

San Luis Obispo;Clear;64;Calm;0;64%

San Nicolas Island;Cloudy;59;SE;6;96%

Sandberg;Clear;75;E;20;15%

Santa Ana;Clear;64;ENE;1;89%

Santa Barbara;Clear;59;NE;1;90%

Santa Maria;Clear;62;Calm;0;59%

Santa Monica;Clear;65;Calm;0;90%

Santa Rosa;Mostly clear;60;Calm;0;55%

Santa Ynez;Clear;61;Calm;0;67%

Santee;Clear;66;W;3;77%

South Lake Tahoe;Clear;44;SE;4;44%

Stockton;Clear;68;SSE;3;56%

Thermal;Clear;77;N;6;36%

Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;51%

Twentynine Palms;Mostly clear;76;WNW;4;20%

Ukiah;Clear;64;Calm;0;49%

Vacaville;Clear;73;SW;6;31%

Van Nuys;Clear;68;NE;2;73%

Vandenberg AFB;Clear;62;E;9;68%

Victorville;Clear;64;NNE;3;18%

Visalia;Clear;66;Calm;0;69%

Watsonville;Clear;56;NNE;2;83%

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Copyright 2021 AccuWeather

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