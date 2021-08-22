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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, August 22, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;52;Calm;0;39%

Arcata;Partly cloudy;54;WNW;2;94%

Auburn;Clear;61;E;5;77%

Avalon;Mostly cloudy;60;SW;6;89%

Bakersfield;Clear;73;NW;4;52%

Beale AFB;Clear;63;ESE;3;75%

Big Bear City;Clear;50;Calm;0;71%

Bishop;Mostly cloudy;73;SW;5;28%

Blue Canyon;Mostly cloudy;55;Calm;0;63%

Blythe;Clear;85;S;4;31%

Burbank;Clear;65;NW;2;75%

Camarillo;Clear;67;SSE;3;72%

Camp Pendleton;Cloudy;67;W;3;79%

Campo;Clear;56;W;2;89%

Carlsbad;Cloudy;70;Calm;0;67%

Chico;Mostly cloudy;70;NE;5;56%

China Lake;Partly cloudy;78;S;14;37%

Chino;Mostly cloudy;64;W;3;83%

Concord;Mostly cloudy;59;SW;7;82%

Corona;Mostly clear;65;WNW;3;80%

Crescent City;Mostly cloudy;53;S;13;85%

Daggett-Barstow;Clear;80;WNW;13;33%

Edwards AFB;Clear;68;WSW;8;46%

El Centro;Partly cloudy;81;SE;10;50%

Eureka;Mostly cloudy;51;E;3;92%

Fairfield;Mostly clear;58;WSW;5;84%

Fresno;Mostly cloudy;71;NNW;8;54%

Fullerton;Mostly clear;68;Calm;0;78%

Hanford;Clear;71;NW;14;54%

Hawthorne;Clear;67;W;5;72%

Hayward;Cloudy;58;W;3;85%

Imperial;Partly cloudy;81;SE;10;50%

Imperial Beach;Cloudy;69;W;3;73%

Lancaster;Clear;67;WSW;17;58%

Lemoore Nas;Clear;70;NW;13;50%

Lincoln;Clear;63;SE;7;72%

Livermore;Partly cloudy;55;W;4;94%

Lompoc;Clear;60;WSW;3;89%

Long Beach;Mostly clear;67;NW;6;78%

Los Alamitos;Partly cloudy;67;NW;6;78%

Los Angeles;Mostly clear;64;Calm;0;83%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;64;Calm;0;83%

Madera;Clear;65;WNW;7;74%

Mammoth;Clear;55;NW;2;45%

Marysville;Clear;65;SSE;7;67%

Mather AFB;Clear;57;SSE;3;82%

Merced;Clear;64;W;9;72%

Merced (airport);Clear;64;W;9;72%

Miramar Mcas;Cloudy;68;WNW;6;65%

Modesto;Clear;64;NNW;10;72%

Moffett Nas;Cloudy;63;N;7;77%

Mojave;Clear;72;W;18;49%

Montague;Clear;64;NNW;6;37%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;62;WSW;5;77%

Mount Shasta;Clear;54;Calm;0;58%

Napa County;Cloudy;57;WSW;8;86%

Needles;Mostly clear;92;S;5;16%

North Island;Cloudy;71;W;6;60%

Oakland;Cloudy;60;WSW;3;89%

Oceanside;Cloudy;70;Calm;0;67%

Ontario;Mostly cloudy;64;W;3;83%

Oroville;Mostly clear;70;SSE;8;58%

Oxnard;Clear;64;W;5;80%

Palm Springs;Clear;82;WNW;6;45%

Palmdale;Clear;69;WSW;6;48%

Paso Robles;Clear;60;WNW;7;80%

Point Mugu;Clear;62;Calm;0;80%

Porterville;Clear;73;SSE;9;56%

Ramona;Cloudy;63;W;6;80%

Redding;Mostly cloudy;71;Calm;0;56%

Riverside;Mostly clear;64;W;3;78%

Riverside March;Clear;62;W;3;80%

Sacramento;Mostly clear;62;SSE;9;74%

Sacramento International;Clear;60;SSE;4;77%

Salinas;Mostly cloudy;58;W;3;94%

San Bernardino;Clear;66;W;6;65%

San Carlos;Cloudy;59;Calm;0;87%

San Diego;Cloudy;71;W;6;60%

San Diego Brown;Cloudy;69;W;6;58%

San Diego Montgomery;Cloudy;70;WNW;6;60%

San Francisco;Cloudy;56;WSW;4;88%

San Jose;Cloudy;62;N;6;77%

San Luis Obispo;Partly cloudy;61;NW;7;83%

San Nicolas Island;Partly cloudy;61;WNW;3;77%

Sandberg;Clear;66;WNW;12;53%

Santa Ana;Mostly cloudy;66;WNW;2;83%

Santa Barbara;Clear;60;NNE;2;75%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;66;Calm;0;81%

Santa Rosa;Cloudy;56;SSW;3;89%

Santa Ynez;Partly cloudy;59;Calm;0;76%

Santee;Cloudy;70;WNW;6;64%

South Lake Tahoe;Mostly clear;48;Calm;0;60%

Stockton;Clear;61;NW;4;81%

Thermal;Clear;83;NNW;6;45%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;46;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Mostly clear;78;WSW;5;44%

Ukiah;Clear;63;SSE;7;67%

Vacaville;Clear;64;SW;7;69%

Van Nuys;Clear;63;WNW;2;80%

Vandenberg AFB;Mostly clear;59;N;3;92%

Victorville;Clear;66;SW;4;64%

Visalia;Clear;71;NW;9;62%

Watsonville;Cloudy;60;WSW;6;83%

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Copyright 2021 AccuWeather

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