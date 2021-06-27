CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, June 26, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Partly cloudy;80;E;3;24% Arcata;Showers;55;NW;2;96% Auburn;Clear;82;SE;5;41% Avalon;Clear;73;Calm;0;42% Bakersfield;Clear;91;Calm;0;29% Beale AFB;Clear;83;ESE;7;47% Big Bear City;Clear;59;Calm;0;31% Bishop;Clear;82;N;5;21% Blue Canyon;Clear;79;NNE;5;24% Blythe;Clear;95;SSW;7;15% Burbank;Clear;73;SE;7;52% Camarillo;Clear;68;SSW;5;69% Camp Pendleton;Clear;63;W;1;88% Campo;Clear;71;NNE;3;50% Carlsbad;Clear;63;Calm;0;86% Chico;Clear;91;SSE;8;37% China Lake;Clear;91;E;7;15% Chino;Clear;73;W;2;63% Concord;Clear;66;SSW;15;62% Corona;Clear;70;Calm;0;70% Crescent City;Fog;54;SW;3;99% Daggett-Barstow;Clear;95;W;13;13% Edwards AFB;Clear;88;NW;16;25% El Centro;Clear;99;S;8;11% Eureka;Showers;53;NNW;3;95% Fairfield;Clear;63;SW;33;68% Fresno;Mostly clear;92;W;9;31% Fullerton;Clear;69;S;5;70% Hanford;Clear;79;Calm;0;66% Hawthorne;Clear;67;Calm;0;75% Hayward;Mostly cloudy;59;NNW;8;86% Imperial;Clear;99;S;8;11% Imperial Beach;Mostly clear;60;N;1;93% Lancaster;Clear;89;WNW;18;20% Lemoore Nas;Clear;84;NW;7;40% Lincoln;Clear;82;SSE;8;39% Livermore;Clear;62;WNW;10;72% Lompoc;Cloudy;59;W;7;89% Long Beach;Clear;66;SSE;7;81% Los Alamitos;Clear;66;SSE;7;81% Los Angeles;Clear;68;Calm;0;72% Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;72% Madera;Clear;81;Calm;0;56% Mammoth;Clear;79;NNW;5;23% Marysville;Clear;86;S;8;41% Mather AFB;Clear;74;S;4;52% Merced;Clear;85;W;5;45% Merced (airport);Clear;85;W;5;45% Miramar Mcas;Clear;63;W;3;80% Modesto;Clear;86;NNW;8;34% Moffett Nas;Cloudy;61;NNW;10;87% Mojave;Clear;84;WNW;30;30% Montague;Clear;86;N;12;17% Monterey Rabr;Cloudy;59;W;7;87% Mount Shasta;Mostly clear;78;Calm;0;26% Napa County;Clear;58;WSW;7;83% Needles;Partly cloudy;100;WNW;7;9% North Island;Mostly clear;67;Calm;0;72% Oakland;Mostly cloudy;60;WSW;4;90% Oceanside;Clear;63;Calm;0;86% Ontario;Clear;73;W;2;63% Oroville;Mostly cloudy;86;E;3;42% Oxnard;Clear;64;WSW;6;83% Palm Springs;Clear;103;NW;10;11% Palmdale;Mostly clear;88;W;20;22% Paso Robles;Partly cloudy;76;NW;16;46% Point Mugu;Mostly clear;62;W;5;83% Porterville;Clear;86;Calm;0;47% Ramona;Clear;66;Calm;0;64% Redding;Mostly cloudy;93;NNW;3;23% Riverside;Clear;75;SW;6;53% Riverside March;Partly cloudy;73;NW;5;53% Sacramento;Partly cloudy;72;SSW;7;54% Sacramento International;Clear;75;S;8;49% Salinas;Cloudy;59;NW;13;86% San Bernardino;Clear;78;W;5;45% San Carlos;Mostly clear;59;WNW;9;87% San Diego;Mostly clear;67;Calm;0;72% San Diego Brown;Partly cloudy;62;Calm;8;77% San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;80% San Francisco;Cloudy;55;WSW;6;98% San Jose;Mostly cloudy;62;NW;10;80% San Luis Obispo;Mostly clear;58;WNW;10;90% San Nicolas Island;Mostly cloudy;57;WNW;18;93% Sandberg;Clear;77;NNW;9;34% Santa Ana;Clear;65;SW;2;84% Santa Barbara;Clear;65;ESE;5;84% Santa Maria;Mostly cloudy;56;WNW;12;93% Santa Monica;Clear;65;Calm;0;84% Santa Rosa;Mostly cloudy;56;SE;9;86% Santa Ynez;Clear;57;SW;5;87% Santee;Clear;66;W;6;72% South Lake Tahoe;Clear;64;Calm;0;44% Stockton;Clear;79;WNW;9;43% Thermal;Clear;90;Calm;0;22% Truckee-Tahoe;Clear;63;Calm;0;48% Twentynine Palms;Clear;94;W;3;10% Ukiah;Mostly clear;84;Calm;0;30% Vacaville;Clear;80;WSW;9;40% Van Nuys;Mostly cloudy;69;ESE;6;65% Vandenberg AFB;Showers;55;NNW;14;100% Victorville;Clear;86;WSW;4;23% Visalia;Mostly cloudy;86;Calm;0;49% Watsonville;Cloudy;58;Calm;0;90% _____ Copyright 2021 AccuWeather