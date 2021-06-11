CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, June 11, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;49;SSE;3;42% Arcata;Cloudy;54;SSE;2;80% Auburn;Mostly clear;55;E;3;43% Avalon;Clear;62;NNW;6;39% Bakersfield;Clear;65;NNE;3;29% Beale AFB;Partly cloudy;62;ESE;8;35% Big Bear City;Clear;41;Calm;0;22% Bishop;Clear;62;S;8;10% Blue Canyon;Mostly clear;44;Calm;0;57% Blythe;Clear;76;SW;4;8% Burbank;Clear;65;SE;7;54% Camarillo;Clear;63;Calm;0;62% Camp Pendleton;Clear;61;NNW;1;75% Campo;Clear;50;ENE;3;61% Carlsbad;Clear;54;Calm;0;82% Chico;Partly cloudy;64;Calm;0;29% China Lake;Clear;70;SSW;12;24% Chino;Clear;62;NW;2;56% Concord;Mostly clear;59;SW;8;45% Corona;Clear;60;Calm;0;57% Crescent City;Cloudy;56;S;9;74% Daggett-Barstow;Clear;72;W;14;17% Edwards AFB;Clear;61;SW;12;33% El Centro;Clear;72;WSW;10;24% Eureka;Cloudy;53;Calm;0;74% Fairfield;Clear;55;SW;20;61% Fresno;Clear;69;NW;10;23% Fullerton;Mostly clear;65;Calm;0;54% Hanford;Clear;64;NNW;5;36% Hawthorne;Clear;61;N;5;72% Hayward;Clear;56;W;10;71% Imperial;Clear;72;WSW;10;24% Imperial Beach;Clear;64;NNW;3;83% Lancaster;Clear;61;W;15;30% Lemoore Nas;Clear;62;NW;12;32% Lincoln;Partly cloudy;61;SSE;8;47% Livermore;Clear;55;SSW;7;71% Lompoc;Clear;53;W;8;82% Long Beach;Clear;63;N;5;62% Los Alamitos;Clear;63;N;5;62% Los Angeles;Clear;63;Calm;0;69% Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;69% Madera;Clear;62;WNW;6;50% Mammoth;Cloudy;47;S;6;35% Marysville;Partly cloudy;61;SSW;5;45% Mather AFB;Partly cloudy;54;SE;7;62% Merced;Mostly clear;63;NNW;12;42% Merced (airport);Mostly clear;63;NNW;12;42% Miramar Mcas;Clear;55;ENE;3;71% Modesto;Clear;59;NW;15;41% Moffett Nas;Partly cloudy;55;Calm;0;58% Mojave;Clear;61;WNW;20;33% Montague;Cloudy;60;SW;7;38% Monterey Rabr;Clear;57;SSW;7;59% Mount Shasta;Cloudy;55;Calm;0;38% Napa County;Clear;53;W;10;73% Needles;Clear;86;W;15;4% North Island;Clear;64;WNW;3;72% Oakland;Partly cloudy;53;SW;3;81% Oceanside;Clear;54;Calm;0;82% Ontario;Clear;62;NW;2;56% Oroville;Mostly cloudy;66;ESE;7;27% Oxnard;Clear;60;Calm;0;72% Palm Springs;Clear;81;NW;16;22% Palmdale;Clear;62;WNW;6;23% Paso Robles;Clear;58;NW;15;47% Point Mugu;Clear;55;Calm;0;77% Porterville;Clear;60;SE;6;51% Ramona;Clear;52;Calm;0;66% Redding;Cloudy;68;Calm;0;21% Riverside;Clear;66;Calm;0;38% Riverside March;Clear;61;WNW;3;38% Sacramento;Clear;57;SSW;8;57% Sacramento International;Clear;61;SSW;8;49% Salinas;Clear;57;N;7;57% San Bernardino;Clear;67;Calm;0;30% San Carlos;Mostly cloudy;55;Calm;0;71% San Diego;Clear;64;WNW;3;72% San Diego Brown;Clear;62;WNW;3;45% San Diego Montgomery;Clear;62;NNW;3;67% San Francisco;Partly cloudy;53;W;4;83% San Jose;Mostly clear;56;NNW;9;57% San Luis Obispo;Clear;54;NW;12;80% San Nicolas Island;Clear;55;NW;29;71% Sandberg;Clear;54;NNW;23;38% Santa Ana;Clear;61;WSW;2;71% Santa Barbara;Clear;67;NNE;10;33% Santa Maria;Clear;52;WNW;7;82% Santa Monica;Clear;61;E;3;75% Santa Rosa;Partly cloudy;52;SE;7;68% Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;76% Santee;Clear;59;Calm;0;58% South Lake Tahoe;Clear;41;Calm;0;57% Stockton;Clear;56;W;12;57% Thermal;Clear;80;NNW;17;21% Truckee-Tahoe;Clear;37;S;3;60% Twentynine Palms;Clear;71;WNW;4;13% Ukiah;Mostly cloudy;56;NNE;3;57% Vacaville;Clear;62;S;3;37% Van Nuys;Clear;63;ESE;3;56% Vandenberg AFB;Clear;52;N;16;86% Victorville;Clear;60;W;2;28% Visalia;Clear;64;NW;3;39% Watsonville;Clear;55;NE;3;74% _____ Copyright 2021 AccuWeather