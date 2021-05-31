CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, May 31, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;65;NNE;5;27% Arcata;Partly cloudy;51;WNW;2;92% Auburn;Clear;73;Calm;0;37% Avalon;Fog;54;E;6;96% Bakersfield;Clear;81;NE;5;33% Beale AFB;Clear;77;Calm;0;39% Big Bear City;Clear;48;Calm;0;49% Bishop;Clear;71;NNW;7;12% Blue Canyon;Clear;69;NE;3;30% Blythe;Clear;84;SSW;7;19% Burbank;Cloudy;59;S;6;80% Camarillo;Mostly clear;60;Calm;0;72% Camp Pendleton;Cloudy;60;SSW;2;85% Campo;Clear;55;ENE;2;78% Carlsbad;Cloudy;60;Calm;0;77% Chico;Partly cloudy;81;ENE;3;19% China Lake;Partly cloudy;80;SSE;5;18% Chino;Clear;60;WSW;3;82% Concord;Clear;66;N;5;58% Corona;Mostly clear;60;W;5;83% Crescent City;Mostly clear;54;SSE;9;80% Daggett-Barstow;Partly cloudy;87;SW;15;18% Edwards AFB;Clear;78;SW;14;26% El Centro;Clear;82;S;8;32% Eureka;Clear;49;Calm;0;93% Fairfield;Clear;65;SSW;18;58% Fresno;Clear;84;Calm;0;32% Fullerton;Cloudy;62;S;5;83% Hanford;Clear;69;Calm;0;80% Hawthorne;Cloudy;61;Calm;0;77% Hayward;Clear;57;NNW;3;77% Imperial;Clear;82;S;8;32% Imperial Beach;Clear;55;ENE;2;88% Lancaster;Clear;78;W;17;26% Lemoore Nas;Clear;74;NNW;5;44% Lincoln;Clear;68;E;8;55% Livermore;Clear;67;Calm;0;44% Lompoc;Cloudy;52;Calm;0;95% Long Beach;Cloudy;62;S;5;77% Los Alamitos;Cloudy;62;S;5;77% Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;75% Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;75% Madera;Clear;77;ENE;2;56% Mammoth;Showers;64;NNW;7;40% Marysville;Clear;78;E;3;53% Mather AFB;Clear;69;SSE;2;51% Merced;Mostly clear;76;Calm;0;46% Merced (airport);Mostly clear;76;Calm;0;46% Miramar Mcas;Cloudy;59;S;3;80% Modesto;Clear;73;Calm;0;50% Moffett Nas;Clear;59;N;6;82% Mojave;Clear;75;WNW;30;33% Montague;Clear;70;N;12;30% Monterey Rabr;Clear;55;WSW;6;79% Mount Shasta;Clear;67;N;6;33% Napa County;Clear;57;SSW;5;83% Needles;Clear;91;SW;16;8% North Island;Cloudy;63;SSE;7;69% Oakland;Clear;55;SW;3;84% Oceanside;Cloudy;60;Calm;0;77% Ontario;Clear;60;WSW;3;82% Oroville;Partly cloudy;78;NE;3;44% Oxnard;Partly cloudy;57;Calm;0;86% Palm Springs;Clear;84;Calm;0;32% Palmdale;Clear;76;SSW;10;29% Paso Robles;Clear;69;NNW;9;46% Point Mugu;Mostly cloudy;55;WSW;3;86% Porterville;Clear;72;SE;7;56% Ramona;Clear;53;Calm;0;89% Redding;Mostly clear;85;N;5;21% Riverside;Clear;61;W;7;75% Riverside March;Clear;60;NW;6;75% Sacramento;Clear;71;SSW;7;52% Sacramento International;Clear;72;SSE;7;49% Salinas;Mostly cloudy;55;NNW;8;79% San Bernardino;Clear;64;WSW;7;65% San Carlos;Clear;59;Calm;0;71% San Diego;Cloudy;63;SSE;7;69% San Diego Brown;Clear;58;Calm;0;71% San Diego Montgomery;Cloudy;60;S;3;74% San Francisco;Clear;54;SW;3;85% San Jose;Mostly clear;60;Calm;0;72% San Luis Obispo;Mostly cloudy;52;SSE;6;92% San Nicolas Island;Cloudy;52;W;3;92% Sandberg;Clear;70;NW;4;35% Santa Ana;Mostly cloudy;62;SSW;2;81% Santa Barbara;Partly cloudy;55;Calm;0;87% Santa Maria;Cloudy;51;Calm;0;92% Santa Monica;Cloudy;60;WNW;3;80% Santa Rosa;Mostly clear;57;Calm;0;71% Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;81% Santee;Mostly cloudy;59;SW;3;76% South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;44% Stockton;Clear;71;W;6;38% Thermal;Clear;85;NW;10;30% Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;53% Twentynine Palms;Clear;80;WSW;6;19% Ukiah;Clear;72;Calm;0;42% Vacaville;Clear;72;S;3;47% Van Nuys;Mostly cloudy;57;SE;6;88% Vandenberg AFB;Showers;50;S;3;100% Victorville;Clear;68;SSW;3;45% Visalia;Clear;73;Calm;0;58% Watsonville;Clear;54;Calm;0;82% _____ Copyright 2021 AccuWeather