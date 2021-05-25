CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, May 25, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Cloudy;51;NNE;5;63% Arcata;Showers;56;WSW;3;99% Auburn;Cloudy;68;SE;3;42% Avalon;Clear;73;NW;10;22% Bakersfield;Clear;76;ENE;5;27% Beale AFB;Cloudy;75;S;10;35% Big Bear City;Mostly clear;41;Calm;0;56% Bishop;Clear;70;ENE;6;23% Blue Canyon;Cloudy;54;SSW;7;52% Blythe;Clear;73;SW;4;14% Burbank;Partly cloudy;74;WNW;6;20% Camarillo;Partly cloudy;63;Calm;0;67% Camp Pendleton;Clear;61;ESE;2;90% Campo;Clear;57;ENE;3;44% Carlsbad;Clear;57;Calm;0;89% Chico;Cloudy;75;NW;8;29% China Lake;Clear;73;SW;6;19% Chino;Partly cloudy;69;NNE;2;37% Concord;Mostly clear;62;S;8;59% Corona;Mostly clear;67;Calm;0;37% Crescent City;Showers;54;SSE;8;93% Daggett-Barstow;Clear;72;W;16;13% Edwards AFB;Clear;68;S;8;31% El Centro;Mostly clear;73;WSW;8;23% Eureka;Fog;55;S;3;100% Fairfield;Mostly cloudy;61;SSW;18;61% Fresno;Clear;77;WNW;13;28% Fullerton;Partly cloudy;73;Calm;0;49% Hanford;Clear;72;NW;6;43% Hawthorne;Mostly clear;68;Calm;0;52% Hayward;Mostly cloudy;56;WSW;5;83% Imperial;Mostly clear;73;WSW;8;23% Imperial Beach;Mostly clear;61;SSE;3;96% Lancaster;Clear;70;W;15;32% Lemoore Nas;Clear;67;NNW;10;40% Lincoln;Cloudy;70;SSE;8;42% Livermore;Clear;55;W;9;79% Lompoc;Clear;52;Calm;0;86% Long Beach;Mostly clear;68;SSE;5;58% Los Alamitos;Clear;68;SSE;5;58% Los Angeles;Partly cloudy;69;Calm;0;50% Los Angeles Downtown;Partly cloudy;69;Calm;0;50% Madera;Clear;71;NW;4;41% Mammoth;Partly cloudy;46;NNE;3;81% Marysville;Cloudy;73;SSW;3;32% Mather AFB;Cloudy;64;SE;6;51% Merced;Mostly clear;72;N;12;39% Merced (airport);Mostly clear;72;N;12;39% Miramar Mcas;Clear;59;N;3;86% Modesto;Clear;69;NNW;12;35% Moffett Nas;Mostly clear;56;N;3;89% Mojave;Clear;70;NW;20;26% Montague;Clear;57;NW;7;50% Monterey Rabr;Clear;57;WSW;7;74% Mount Shasta;Clear;48;Calm;0;73% Napa County;Clear;59;WSW;5;69% Needles;Clear;83;W;7;8% North Island;Partly cloudy;64;S;5;77% Oakland;Mostly clear;55;SSW;3;89% Oceanside;Clear;57;Calm;0;89% Ontario;Partly cloudy;69;NNE;2;37% Oroville;Mostly cloudy;75;Calm;0;36% Oxnard;Mostly clear;59;Calm;0;80% Palm Springs;Mostly clear;86;Calm;0;16% Palmdale;Clear;69;W;8;24% Paso Robles;Clear;66;NW;15;42% Point Mugu;Mostly cloudy;57;WNW;6;77% Porterville;Clear;67;ESE;5;50% Ramona;Clear;56;Calm;0;59% Redding;Clear;73;WNW;7;33% Riverside;Mostly cloudy;72;NE;3;30% Riverside March;Mostly cloudy;68;Calm;0;26% Sacramento;Mostly cloudy;64;SSW;8;57% Sacramento International;Cloudy;67;SSE;12;49% Salinas;Clear;57;N;12;74% San Bernardino;Mostly cloudy;72;Calm;0;27% San Carlos;Mostly cloudy;57;WNW;5;76% San Diego;Mostly clear;64;S;5;77% San Diego Brown;Mostly clear;60;E;5;80% San Diego Montgomery;Mostly clear;62;SE;3;83% San Francisco;Mostly clear;54;WSW;4;91% San Jose;Mostly clear;58;N;8;71% San Luis Obispo;Clear;54;Calm;0;80% San Nicolas Island;Clear;68;NW;14;38% Sandberg;Showers;65;NW;15;35% Santa Ana;Clear;65;SSE;2;73% Santa Barbara;Clear;58;SSE;6;86% Santa Maria;Clear;54;E;3;77% Santa Monica;Clear;66;Calm;0;64% Santa Rosa;Mostly clear;62;NW;20;59% Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;87% Santee;Mostly clear;61;W;5;72% South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;65% Stockton;Clear;62;W;13;57% Thermal;Clear;73;NW;5;27% Truckee-Tahoe;Cloudy;45;Calm;0;61% Twentynine Palms;Clear;73;W;4;19% Ukiah;Mostly clear;59;N;6;69% Vacaville;Partly cloudy;67;S;9;48% Van Nuys;Partly cloudy;73;W;3;28% Vandenberg AFB;Clear;48;Calm;0;94% Victorville;Clear;64;SW;3;27% Visalia;Clear;73;NW;3;36% Watsonville;Clear;54;Calm;0;80% _____ Copyright 2021 AccuWeather