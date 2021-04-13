CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, April 13, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly cloudy;43;N;8;25% Arcata;Clear;44;SSW;3;87% Auburn;Clear;59;E;10;41% Avalon;Showers;49;WSW;7;92% Bakersfield;Clear;65;Calm;0;30% Beale AFB;Clear;62;SE;7;44% Big Bear City;Clear;34;Calm;0;44% Bishop;Mostly clear;59;N;13;16% Blue Canyon;Clear;50;S;3;37% Blythe;Clear;77;SSW;11;22% Burbank;Cloudy;56;Calm;0;77% Camarillo;Cloudy;55;SSW;3;79% Camp Pendleton;Cloudy;58;SSW;3;79% Campo;Mostly cloudy;46;SW;3;94% Carlsbad;Cloudy;59;SSW;6;71% Chico;Clear;64;NE;7;23% China Lake;Mostly clear;67;S;5;23% Chino;Cloudy;56;WSW;3;84% Concord;Clear;57;SSW;14;54% Corona;Cloudy;55;NNW;5;86% Crescent City;Mostly cloudy;45;N;7;85% Daggett-Barstow;Clear;70;WSW;21;25% Edwards AFB;Mostly clear;60;SSW;20;44% El Centro;Clear;70;W;6;33% Eureka;Clear;44;SSE;6;79% Fairfield;Clear;55;SW;20;70% Fresno;Clear;68;NW;6;40% Fullerton;Cloudy;61;Calm;0;77% Hanford;Clear;63;NNW;5;55% Hawthorne;Cloudy;58;WSW;5;74% Hayward;Mostly clear;50;WNW;8;86% Imperial;Clear;70;W;6;33% Imperial Beach;Cloudy;60;SSW;3;74% Lancaster;Clear;60;WSW;16;45% Lemoore Nas;Clear;62;NW;10;39% Lincoln;Clear;61;SSE;7;54% Livermore;Clear;53;W;6;63% Lompoc;Cloudy;51;NW;8;82% Long Beach;Cloudy;59;NW;5;74% Los Alamitos;Cloudy;59;NW;5;74% Los Angeles;Cloudy;59;Calm;0;74% Los Angeles Downtown;Cloudy;59;Calm;0;74% Madera;Clear;61;WNW;6;59% Mammoth;Clear;42;N;6;23% Marysville;Clear;63;SSE;12;46% Mather AFB;Clear;52;SE;10;71% Merced;Clear;56;WSW;6;62% Merced (airport);Clear;56;WSW;6;62% Miramar Mcas;Cloudy;56;SW;2;84% Modesto;Clear;63;N;6;33% Moffett Nas;Mostly clear;53;SSW;2;87% Mojave;Clear;64;NW;25;23% Montague;Clear;50;N;15;40% Monterey Rabr;Cloudy;52;W;8;80% Mount Shasta;Clear;51;N;7;30% Napa County;Clear;50;SSW;8;79% Needles;Mostly clear;83;SSW;13;18% North Island;Cloudy;63;S;6;59% Oakland;Mostly cloudy;48;WSW;4;93% Oceanside;Cloudy;59;SSW;6;71% Ontario;Cloudy;56;WSW;3;84% Oroville;Clear;66;E;8;34% Oxnard;Cloudy;53;W;5;89% Palm Springs;Clear;72;NW;10;40% Palmdale;Clear;60;SW;15;45% Paso Robles;Clear;49;S;7;83% Point Mugu;Cloudy;54;Calm;0;82% Porterville;Clear;59;SE;3;57% Ramona;Cloudy;54;Calm;0;86% Redding;Clear;58;N;3;43% Riverside;Cloudy;56;Calm;0;80% Riverside March;Cloudy;53;S;7;85% Sacramento;Clear;58;SSW;7;55% Sacramento International;Clear;60;S;10;51% Salinas;Cloudy;52;NW;8;80% San Bernardino;Cloudy;58;W;6;70% San Carlos;Mostly clear;52;NW;5;81% San Diego;Cloudy;63;S;6;59% San Diego Brown;Cloudy;57;WSW;6;68% San Diego Montgomery;Cloudy;57;SW;6;77% San Francisco;Mostly cloudy;47;WSW;6;95% San Jose;Partly cloudy;53;NNW;7;76% San Luis Obispo;Cloudy;51;NW;7;82% San Nicolas Island;Cloudy;50;WNW;18;86% Sandberg;Clear;58;NW;16;35% Santa Ana;Cloudy;60;SSW;3;77% Santa Barbara;Mostly cloudy;54;Calm;0;86% Santa Maria;Cloudy;50;NNW;4;86% Santa Monica;Cloudy;57;W;3;77% Santa Rosa;Mostly cloudy;45;S;6;96% Santa Ynez;Cloudy;48;W;6;87% Santee;Cloudy;57;Calm;0;76% South Lake Tahoe;Clear;37;S;3;69% Stockton;Clear;59;W;13;40% Thermal;Clear;73;NNW;21;39% Truckee-Tahoe;Clear;34;Calm;0;80% Twentynine Palms;Mostly clear;67;W;5;17% Ukiah;Clear;54;Calm;0;48% Vacaville;Clear;62;SSW;3;30% Van Nuys;Cloudy;55;S;5;84% Vandenberg AFB;Cloudy;49;N;9;90% Victorville;Clear;56;SSW;5;65% Visalia;Clear;64;Calm;0;48% Watsonville;Cloudy;50;WSW;3;92% _____ Copyright 2021 AccuWeather