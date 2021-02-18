CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, February 18, 2021
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;18;Calm;0;88%
Arcata;Cloudy;43;SE;2;96%
Auburn;Clear;43;E;7;38%
Avalon;Clear;52;NNW;8;44%
Bakersfield;Clear;47;SSE;7;63%
Beale AFB;Clear;41;NNW;8;75%
Big Bear City;Mostly clear;28;ENE;17;33%
Bishop;Clear;34;NNW;18;38%
Blue Canyon;Clear;30;ENE;9;37%
Blythe;Mostly clear;49;N;7;21%
Burbank;Clear;54;NNW;16;28%
Camarillo;Clear;50;NE;9;37%
Camp Pendleton;Clear;51;ENE;3;70%
Campo;Clear;46;NE;7;25%
Carlsbad;Clear;42;Calm;0;91%
Chico;Clear;41;Calm;0;70%
China Lake;Clear;47;NNW;15;19%
Chino;Clear;51;NNE;5;50%
Concord;Clear;47;SE;5;47%
Corona;Clear;54;E;6;31%
Crescent City;Cloudy;45;Calm;0;92%
Daggett-Barstow;Partly cloudy;48;NNE;13;19%
Edwards AFB;Mostly cloudy;39;N;5;36%
El Centro;Mostly clear;54;NNW;7;33%
Eureka;Cloudy;43;SE;3;88%
Fairfield;Clear;42;NNW;5;54%
Fresno;Mostly clear;48;Calm;0;47%
Fullerton;Partly cloudy;52;Calm;0;66%
Hanford;Clear;49;WNW;6;44%
Hawthorne;Partly cloudy;57;Calm;0;28%
Hayward;Clear;48;Calm;0;53%
Imperial;Mostly clear;54;NNW;7;33%
Imperial Beach;Mostly clear;54;Calm;0;80%
Lancaster;Partly cloudy;35;Calm;0;53%
Lemoore Nas;Mostly clear;44;WNW;9;43%
Lincoln;Clear;37;Calm;0;80%
Livermore;Clear;45;ENE;6;47%
Lompoc;Clear;41;W;5;75%
Long Beach;Mostly cloudy;52;Calm;0;71%
Los Alamitos;Partly cloudy;52;Calm;0;71%
Los Angeles;Mostly clear;58;Calm;0;26%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;58;Calm;0;26%
Madera;Clear;43;WSW;2;100%
Mammoth;Clear;28;SSE;5;62%
Marysville;Clear;48;NNW;12;47%
Mather AFB;Partly cloudy;46;NNW;7;53%
Merced;Clear;44;N;6;53%
Merced (airport);Clear;44;N;6;53%
Miramar Mcas;Mostly clear;46;E;3;88%
Modesto;Clear;48;WNW;13;42%
Moffett Nas;Mostly clear;48;SW;3;46%
Mojave;Mostly clear;36;NNW;7;64%
Montague;Mostly cloudy;34;NNE;5;72%
Monterey Rabr;Clear;50;SSW;3;68%
Mount Shasta;Mostly clear;30;Calm;0;71%
Napa County;Clear;45;Calm;0;55%
Needles;Clear;53;NNW;10;16%
North Island;Mostly clear;54;Calm;0;69%
Oakland;Clear;46;NNW;2;66%
Oceanside;Clear;42;Calm;0;91%
Ontario;Clear;51;NNE;5;50%
Oroville;Clear;48;NW;6;49%
Oxnard;Clear;48;NNE;3;51%
Palm Springs;Mostly clear;58;WSW;6;16%
Palmdale;Partly cloudy;36;Calm;0;59%
Paso Robles;Clear;40;ENE;3;70%
Point Mugu;Clear;49;NE;7;60%
Porterville;Clear;42;N;6;91%
Ramona;Clear;39;Calm;0;92%
Redding;Mostly clear;46;NNW;7;49%
Riverside;Clear;57;N;3;14%
Riverside March;Clear;49;NNE;8;23%
Sacramento;Clear;49;NW;12;49%
Sacramento International;Clear;43;WNW;9;65%
Salinas;Clear;49;NW;5;58%
San Bernardino;Mostly clear;48;NE;5;30%
San Carlos;Mostly clear;46;Calm;0;57%
San Diego;Mostly clear;54;Calm;0;69%
San Diego Brown;Mostly clear;50;Calm;0;74%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;50;NNE;5;74%
San Francisco;Mostly clear;49;NNW;2;53%
San Jose;Partly cloudy;49;Calm;0;54%
San Luis Obispo;Clear;52;N;3;29%
San Nicolas Island;Clear;51;NW;16;65%
Sandberg;Clear;37;NW;12;64%
Santa Ana;Clear;46;NNE;4;67%
Santa Barbara;Clear;49;Calm;0;34%
Santa Maria;Clear;50;N;8;42%
Santa Monica;Mostly clear;58;N;12;24%
Santa Rosa;Mostly clear;45;Calm;0;73%
Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;45%
Santee;Clear;46;N;3;87%
South Lake Tahoe;Clear;18;Calm;0;67%
Stockton;Clear;43;Calm;0;62%
Thermal;Mostly clear;58;NW;7;15%
Truckee-Tahoe;Clear;12;Calm;0;78%
Twentynine Palms;Mostly clear;46;NW;6;23%
Ukiah;Partly cloudy;49;Calm;0;65%
Vacaville;Clear;42;NE;3;48%
Van Nuys;Clear;53;N;15;31%
Vandenberg AFB;Clear;49;NE;14;44%
Victorville;Partly cloudy;44;NNE;5;23%
Visalia;Clear;42;Calm;0;88%
Watsonville;Clear;46;Calm;0;76%
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