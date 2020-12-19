CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, December 18, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;31;Calm;0;69%

Arcata;Mostly cloudy;48;SE;3;90%

Auburn;Mostly clear;41;E;3;100%

Avalon;Clear;58;N;5;23%

Bakersfield;Clear;43;NE;7;73%

Beale AFB;Clear;37;Calm;0;93%

Big Bear City;Clear;19;Calm;0;49%

Bishop;Clear;34;WNW;10;37%

Blue Canyon;Mostly clear;46;NNE;3;29%

Blythe;Clear;50;NNW;6;33%

Burbank;Clear;50;Calm;0;53%

Camarillo;Clear;59;NE;12;21%

Camp Pendleton;Clear;58;NE;4;43%

Campo;Clear;47;ENE;6;35%

Carlsbad;Clear;42;Calm;0;100%

Chico;Cloudy;45;Calm;0;75%

China Lake;Clear;38;SSW;8;35%

Chino;Clear;52;NNE;4;46%

Concord;Clear;42;Calm;0;78%

Corona;Clear;61;E;12;20%

Crescent City;Cloudy;51;SSE;13;71%

Daggett-Barstow;Clear;38;WNW;9;37%

Edwards AFB;Clear;40;NNW;9;33%

El Centro;Clear;47;WNW;3;49%

Eureka;Cloudy;49;SE;8;71%

Fairfield;Clear;38;S;3;88%

Fresno;Mostly clear;43;Calm;0;88%

Fullerton;Partly cloudy;53;E;3;46%

Hanford;Fog;36;ENE;5;96%

Hawthorne;Partly cloudy;55;Calm;6;58%

Hayward;Clear;47;Calm;0;63%

Imperial;Clear;47;WNW;3;49%

Imperial Beach;Mostly clear;44;N;2;85%

Lancaster;Mostly clear;28;NW;9;46%

Lemoore Nas;Mostly clear;36;W;7;72%

Lincoln;Mostly clear;37;Calm;0;93%

Livermore;Clear;40;Calm;0;79%

Lompoc;Clear;41;E;3;88%

Long Beach;Mostly cloudy;51;Calm;0;63%

Los Alamitos;Mostly cloudy;51;Calm;0;63%

Los Angeles;Mostly clear;52;Calm;0;66%

Los Angeles Downtown;Mostly clear;52;Calm;0;66%

Madera;Fog;41;ESE;3;100%

Mammoth;Clear;31;SE;5;83%

Marysville;Mostly clear;40;E;3;85%

Mather AFB;Clear;39;Calm;0;100%

Merced;Fog;38;Calm;0;92%

Merced (airport);Fog;38;Calm;0;92%

Miramar Mcas;Mostly clear;45;NE;6;79%

Modesto;Clear;39;ESE;5;95%

Moffett Nas;Clear;42;NW;2;83%

Mojave;Mostly clear;36;NNW;8;37%

Montague;Clear;31;Calm;0;88%

Monterey Rabr;Clear;44;SE;3;82%

Mount Shasta;Mostly clear;28;Calm;0;88%

Napa County;Clear;37;SE;7;81%

Needles;Clear;54;N;8;27%

North Island;Mostly clear;55;Calm;0;77%

Oakland;Clear;40;NNE;2;92%

Oceanside;Clear;42;Calm;0;100%

Ontario;Clear;52;NNE;4;46%

Oroville;Mostly cloudy;46;ENE;3;73%

Oxnard;Clear;50;NE;7;39%

Palm Springs;Clear;59;W;10;23%

Palmdale;Mostly clear;36;Calm;0;42%

Paso Robles;Clear;40;ESE;3;70%

Point Mugu;Clear;51;NNE;13;44%

Porterville;Clear;39;E;5;92%

Ramona;Clear;54;NNE;10;32%

Redding;Mostly cloudy;39;Calm;0;79%

Riverside;Clear;58;E;6;20%

Riverside March;Clear;44;Calm;0;35%

Sacramento;Clear;40;ESE;5;89%

Sacramento International;Clear;41;SE;3;88%

Salinas;Clear;43;ENE;3;88%

San Bernardino;Clear;47;E;6;34%

San Carlos;Clear;45;Calm;0;70%

San Diego;Mostly clear;55;Calm;0;77%

San Diego Brown;Mostly clear;48;ESE;5;60%

San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;73%

San Francisco;Clear;46;N;2;67%

San Jose;Clear;46;SE;3;67%

San Luis Obispo;Clear;44;SE;3;67%

San Nicolas Island;Clear;53;NW;13;60%

Sandberg;Clear;44;NE;18;30%

Santa Ana;Mostly clear;55;NE;4;46%

Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;62%

Santa Maria;Clear;43;SE;5;79%

Santa Monica;Mostly clear;52;ENE;3;48%

Santa Rosa;Clear;38;Calm;0;96%

Santa Ynez;Clear;37;Calm;0;80%

Santee;Clear;45;Calm;0;75%

South Lake Tahoe;Mostly clear;19;Calm;0;91%

Stockton;Clear;41;Calm;0;86%

Thermal;Clear;51;NNW;5;37%

Truckee-Tahoe;Fog;19;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Clear;47;W;4;32%

Ukiah;Mostly cloudy;40;Calm;0;89%

Vacaville;Clear;37;Calm;0;92%

Van Nuys;Clear;55;N;13;29%

Vandenberg AFB;Clear;42;ESE;8;93%

Victorville;Clear;40;NW;4;36%

Visalia;Fog;39;Calm;0;100%

Watsonville;Clear;43;NNW;5;82%

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