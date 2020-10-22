CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, October 22, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;42;NNE;9;52%
Arcata;Clear;47;N;4;90%
Auburn;Clear;66;E;7;39%
Avalon;Cloudy;60;E;6;86%
Bakersfield;Clear;71;ESE;3;40%
Beale AFB;Clear;61;Calm;0;47%
Big Bear City;Clear;37;Calm;0;38%
Bishop;Clear;50;WNW;9;33%
Blue Canyon;Clear;60;Calm;0;38%
Blythe;Clear;70;SSW;2;34%
Burbank;Cloudy;65;SSE;7;80%
Camarillo;Cloudy;67;Calm;0;72%
Camp Pendleton;Cloudy;66;S;2;88%
Campo;Clear;47;NE;3;83%
Carlsbad;Cloudy;67;ESE;3;81%
Chico;Clear;66;NE;5;34%
China Lake;Clear;73;S;10;15%
Chino;Cloudy;63;W;2;84%
Concord;Clear;67;SSE;5;50%
Corona;Cloudy;63;Calm;0;93%
Crescent City;Clear;52;N;17;74%
Daggett-Barstow;Clear;68;W;7;19%
Edwards AFB;Clear;67;SW;15;42%
El Centro;Clear;75;S;3;44%
Eureka;Clear;48;Calm;0;80%
Fairfield;Clear;65;SW;7;51%
Fresno;Mostly clear;67;Calm;0;54%
Fullerton;Cloudy;69;Calm;0;70%
Hanford;Clear;59;Calm;0;77%
Hawthorne;Cloudy;67;Calm;0;75%
Hayward;Clear;64;Calm;0;72%
Imperial;Clear;75;S;3;44%
Imperial Beach;Cloudy;66;S;8;77%
Lancaster;Clear;70;WSW;13;40%
Lemoore Nas;Clear;63;W;6;46%
Lincoln;Clear;57;Calm;0;58%
Livermore;Clear;64;Calm;0;46%
Lompoc;Cloudy;59;Calm;0;89%
Long Beach;Cloudy;68;S;3;75%
Los Alamitos;Cloudy;68;S;3;75%
Los Angeles;Cloudy;67;Calm;0;75%
Los Angeles Downtown;Cloudy;67;Calm;0;75%
Madera;Clear;63;E;5;62%
Mammoth;Clear;38;N;6;71%
Marysville;Clear;59;Calm;0;64%
Mather AFB;Clear;63;Calm;0;44%
Merced;Clear;63;Calm;0;62%
Merced (airport);Clear;63;Calm;0;62%
Miramar Mcas;Cloudy;65;SE;5;80%
Modesto;Clear;60;Calm;0;77%
Moffett Nas;Mostly clear;63;Calm;0;72%
Mojave;Mostly clear;68;WSW;12;30%
Montague;Clear;47;N;15;53%
Monterey Rabr;Partly cloudy;54;Calm;0;89%
Mount Shasta;Clear;47;ENE;7;53%
Napa County;Clear;61;S;6;69%
Needles;Clear;77;Calm;0;14%
North Island;Cloudy;69;S;5;65%
Oakland;Clear;57;W;1;84%
Oceanside;Cloudy;67;ESE;3;81%
Ontario;Cloudy;63;W;2;84%
Oroville;Clear;63;Calm;0;53%
Oxnard;Cloudy;64;Calm;0;83%
Palm Springs;Clear;75;Calm;0;47%
Palmdale;Clear;67;S;9;34%
Paso Robles;Clear;62;Calm;0;49%
Point Mugu;Cloudy;65;Calm;0;77%
Porterville;Clear;65;E;5;58%
Ramona;Cloudy;61;Calm;0;86%
Redding;Clear;73;N;14;18%
Riverside;Cloudy;64;Calm;0;80%
Riverside March;Cloudy;61;ESE;3;87%
Sacramento;Clear;62;Calm;0;64%
Sacramento International;Clear;60;Calm;0;61%
Salinas;Mostly cloudy;56;N;5;89%
San Bernardino;Cloudy;65;W;7;76%
San Carlos;Mostly clear;63;Calm;0;77%
San Diego;Cloudy;69;S;5;65%
San Diego Brown;Cloudy;65;Calm;0;75%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;S;5;70%
San Francisco;Mostly clear;57;WNW;2;67%
San Jose;Clear;67;Calm;0;62%
San Luis Obispo;Cloudy;58;Calm;0;93%
San Nicolas Island;Cloudy;61;NW;5;86%
Sandberg;Clear;63;SW;8;46%
Santa Ana;Cloudy;67;SSW;2;80%
Santa Barbara;Cloudy;64;Calm;0;86%
Santa Maria;Cloudy;59;Calm;0;86%
Santa Monica;Cloudy;66;SW;3;83%
Santa Rosa;Mostly clear;57;Calm;0;74%
Santa Ynez;Cloudy;55;Calm;0;93%
Santee;Cloudy;66;ESE;5;72%
South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;43%
Stockton;Clear;67;Calm;0;48%
Thermal;Clear;73;N;6;40%
Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;51%
Twentynine Palms;Clear;72;SW;4;24%
Ukiah;Clear;59;Calm;0;64%
Vacaville;Clear;65;N;3;41%
Van Nuys;Cloudy;63;S;3;90%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;SW;3;93%
Victorville;Clear;53;S;3;64%
Visalia;Clear;60;E;5;74%
Watsonville;Cloudy;56;Calm;0;96%
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