CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, October 15, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;49;NNE;5;35%
Arcata;Clear;53;NE;2;94%
Auburn;Clear;70;Calm;0;32%
Avalon;Clear;76;Calm;0;24%
Bakersfield;Clear;74;ESE;5;40%
Beale AFB;Clear;73;N;10;25%
Big Bear City;Clear;41;Calm;0;41%
Bishop;Clear;65;W;3;26%
Blue Canyon;Clear;67;N;7;23%
Blythe;Clear;79;S;4;18%
Burbank;Clear;75;Calm;0;44%
Camarillo;Clear;64;Calm;0;64%
Camp Pendleton;Clear;70;ENE;2;88%
Campo;Clear;61;NE;6;42%
Carlsbad;Clear;63;N;3;86%
Chico;Clear;75;NW;13;14%
China Lake;Clear;72;N;6;17%
Chino;Clear;69;NNE;2;52%
Concord;Clear;70;Calm;0;48%
Corona;Clear;66;Calm;0;72%
Crescent City;Clear;58;NNE;8;77%
Daggett-Barstow;Clear;75;SW;8;14%
Edwards AFB;Clear;67;SW;7;33%
El Centro;Clear;78;NNW;3;29%
Eureka;Clear;51;Calm;0;92%
Fairfield;Clear;72;NNW;12;28%
Fresno;Clear;73;E;5;43%
Fullerton;Mostly cloudy;73;ESE;3;54%
Hanford;Clear;63;Calm;0;80%
Hawthorne;Partly cloudy;71;Calm;3;80%
Hayward;Clear;69;Calm;0;67%
Imperial;Clear;78;NNW;3;29%
Imperial Beach;Mostly clear;61;SE;2;93%
Lancaster;Clear;67;SW;3;27%
Lemoore Nas;Mostly clear;65;Calm;0;50%
Lincoln;Clear;75;NNW;14;21%
Livermore;Clear;81;N;7;17%
Lompoc;Clear;59;Calm;0;69%
Long Beach;Partly cloudy;70;SSE;3;87%
Los Alamitos;Partly cloudy;70;SSE;3;87%
Los Angeles;Partly cloudy;71;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Partly cloudy;71;Calm;0;78%
Madera;Clear;66;Calm;0;62%
Mammoth;Clear;46;N;4;55%
Marysville;Clear;78;NNW;23;20%
Mather AFB;Clear;68;Calm;0;34%
Merced;Clear;67;Calm;0;56%
Merced (airport);Clear;67;Calm;0;56%
Miramar Mcas;Mostly clear;64;NNE;3;57%
Modesto;Clear;73;WNW;3;29%
Moffett Nas;Clear;68;Calm;0;68%
Mojave;Partly cloudy;72;NW;12;24%
Montague;Clear;56;NNW;14;41%
Monterey Rabr;Clear;63;E;3;67%
Mount Shasta;Clear;52;N;5;40%
Napa County;Clear;63;Calm;0;55%
Needles;Clear;77;W;3;13%
North Island;Mostly cloudy;70;NNW;3;77%
Oakland;Clear;63;NE;2;81%
Oceanside;Clear;63;N;3;86%
Ontario;Clear;69;NNE;2;52%
Oroville;Clear;78;NNW;13;19%
Oxnard;Clear;67;E;6;56%
Palm Springs;Clear;83;NNW;7;18%
Palmdale;Clear;67;SE;4;27%
Paso Robles;Clear;68;ENE;5;41%
Point Mugu;Clear;63;SE;3;69%
Porterville;Clear;67;E;6;58%
Ramona;Clear;59;Calm;0;55%
Redding;Clear;77;N;14;14%
Riverside;Clear;72;Calm;0;45%
Riverside March;Clear;63;Calm;0;45%
Sacramento;Clear;78;NW;13;22%
Sacramento International;Clear;77;NNW;17;25%
Salinas;Clear;64;Calm;0;72%
San Bernardino;Clear;72;Calm;0;26%
San Carlos;Clear;68;Calm;0;52%
San Diego;Mostly cloudy;70;NNW;3;77%
San Diego Brown;Mostly clear;71;NE;3;41%
San Diego Montgomery;Mostly clear;72;Calm;0;49%
San Francisco;Mostly clear;70;NNE;2;38%
San Jose;Clear;71;N;3;54%
San Luis Obispo;Clear;79;SSW;3;26%
San Nicolas Island;Clear;68;SSE;7;48%
Sandberg;Clear;74;NNW;7;21%
Santa Ana;Mostly clear;64;E;2;76%
Santa Barbara;Clear;64;Calm;0;60%
Santa Maria;Clear;73;S;3;39%
Santa Monica;Mostly clear;68;Calm;0;89%
Santa Rosa;Clear;73;NNE;10;35%
Santa Ynez;Clear;63;N;3;55%
Santee;Mostly clear;68;Calm;0;48%
South Lake Tahoe;Clear;44;SW;3;57%
Stockton;Clear;78;W;10;24%
Thermal;Clear;74;N;7;31%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;56%
Twentynine Palms;Clear;74;W;4;19%
Ukiah;Clear;63;Calm;0;47%
Vacaville;Clear;85;N;15;14%
Van Nuys;Mostly clear;72;Calm;0;45%
Vandenberg AFB;Clear;64;Calm;0;60%
Victorville;Clear;53;W;3;62%
Visalia;Clear;65;E;3;70%
Watsonville;Clear;61;Calm;0;75%
_____
Copyright 2020 AccuWeather