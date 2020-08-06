CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, August 6, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly cloudy;66;WSW;3;46%
Arcata;Cloudy;59;NW;2;89%
Auburn;Clear;61;SE;6;77%
Avalon;Mostly cloudy;58;WSW;10;90%
Bakersfield;Clear;75;NNW;9;41%
Beale AFB;Clear;61;S;8;80%
Big Bear City;Clear;55;WSW;5;28%
Bishop;Clear;78;SSE;6;20%
Blue Canyon;Clear;61;ESE;3;45%
Blythe;Clear;91;S;7;16%
Burbank;Mostly cloudy;66;ESE;9;77%
Camarillo;Mostly clear;61;SE;3;80%
Camp Pendleton;Cloudy;66;SSW;2;86%
Campo;Clear;56;NE;3;71%
Carlsbad;Cloudy;68;SSW;3;81%
Chico;Clear;68;SSE;12;63%
China Lake;Clear;81;SW;10;19%
Chino;Clear;62;WSW;3;85%
Concord;Cloudy;61;S;22;77%
Corona;Clear;65;W;5;86%
Crescent City;Cloudy;58;S;5;86%
Daggett-Barstow;Clear;84;WSW;16;21%
Edwards AFB;Clear;73;SW;15;43%
El Centro;Clear;89;WSW;21;17%
Eureka;Cloudy;58;Calm;0;93%
Fairfield;Partly cloudy;60;SW;22;80%
Fresno;Clear;71;NW;17;52%
Fullerton;Cloudy;67;SSW;3;72%
Hanford;Clear;73;NNW;18;49%
Hawthorne;Partly cloudy;64;WNW;5;74%
Hayward;Cloudy;63;SW;9;72%
Imperial;Clear;89;WSW;21;17%
Imperial Beach;Cloudy;67;SW;7;75%
Lancaster;Clear;70;SW;15;52%
Lemoore Nas;Clear;71;NNW;13;47%
Lincoln;Clear;61;Calm;0;77%
Livermore;Cloudy;61;SSW;14;77%
Lompoc;Cloudy;59;W;7;89%
Long Beach;Cloudy;65;SE;3;80%
Los Alamitos;Cloudy;65;SE;3;80%
Los Angeles;Mostly cloudy;65;Calm;0;80%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;65;Calm;0;80%
Madera;Clear;65;WNW;13;67%
Mammoth;Clear;59;W;4;60%
Marysville;Clear;63;SSE;12;72%
Mather AFB;Clear;59;S;6;82%
Merced;Clear;66;WNW;5;62%
Merced (airport);Clear;66;WNW;5;62%
Miramar Mcas;Cloudy;66;SSW;5;81%
Modesto;Clear;64;N;8;69%
Moffett Nas;Cloudy;63;SW;6;77%
Mojave;Clear;75;WNW;23;29%
Montague;Clear;62;Calm;0;86%
Monterey Rabr;Cloudy;67;W;8;62%
Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;72%
Napa County;Cloudy;62;S;13;77%
Needles;Clear;94;WSW;10;9%
North Island;Cloudy;67;W;6;75%
Oakland;Cloudy;61;SSW;5;91%
Oceanside;Cloudy;68;SSW;3;81%
Ontario;Clear;62;WSW;3;85%
Oroville;Clear;67;SSE;13;67%
Oxnard;Mostly clear;62;SSW;3;83%
Palm Springs;Clear;88;ESE;6;24%
Palmdale;Clear;72;SSW;15;43%
Paso Robles;Clear;60;WNW;14;72%
Point Mugu;Mostly clear;59;WSW;8;86%
Porterville;Clear;71;SW;5;56%
Ramona;Partly cloudy;58;W;3;93%
Redding;Clear;75;SE;6;53%
Riverside;Clear;65;WNW;3;77%
Riverside March;Clear;66;Calm;0;77%
Sacramento;Clear;61;S;9;77%
Sacramento International;Clear;60;S;17;80%
Salinas;Cloudy;65;W;10;70%
San Bernardino;Clear;68;WSW;6;68%
San Carlos;Cloudy;61;WSW;8;82%
San Diego;Cloudy;67;W;6;75%
San Diego Brown;Cloudy;63;WSW;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;67;W;3;75%
San Francisco;Cloudy;59;SW;5;89%
San Jose;Cloudy;63;SW;7;69%
San Luis Obispo;Cloudy;60;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Mostly clear;58;NW;30;86%
Sandberg;Clear;59;WSW;4;60%
Santa Ana;Cloudy;66;SW;2;87%
Santa Barbara;Partly cloudy;61;N;5;86%
Santa Maria;Cloudy;60;WNW;12;77%
Santa Monica;Partly cloudy;63;SE;5;83%
Santa Rosa;Mostly clear;59;S;3;80%
Santa Ynez;Cloudy;59;W;6;82%
Santee;Cloudy;66;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;54;S;6;69%
Stockton;Clear;64;W;12;69%
Thermal;Clear;89;NNW;23;26%
Truckee-Tahoe;Clear;46;Calm;0;65%
Twentynine Palms;Clear;80;W;5;19%
Ukiah;Mostly clear;65;N;8;67%
Vacaville;Clear;62;SSW;10;74%
Van Nuys;Partly cloudy;66;SE;5;85%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;N;7;91%
Victorville;Clear;69;SSE;4;37%
Visalia;Clear;73;NW;16;50%
Watsonville;Cloudy;61;Calm;0;77%
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